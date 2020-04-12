 Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британский Mirror, на борту были семь мужчин 40-50 лет и трое женщин 24-27 лет. Отдых туристов из Германии, Франции, Румынии и Хорватии (включая виллу и самолет) оплачивал украинец.

Полиция сообщила аэропорту, что всем, кроме граждан Франции (двое мужчин и одна женщина), будет отказано во въезде, но, тем не менее, самолет приземлился, сообщил CNN представитель воздушной пограничной полиции.

Тогда украинец предложил правоохранителям наличные. "Он сказал, что они все идут на виллу и там закрываются, и что проблем не будет. Но это была явно развлекательная поездка, и в соответствии с мерами по сдерживанию это строго запрещено. Они планировали приехать и хорошо провести время на Ривьере, несмотря на эпидемию коронавируса", - отметил источник издания Mirror.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция ввела спецразрешения для въезда в страну

Туристы спорили с полицией и разозлились, когда три ожидающих их вертолета получили приказ не брать никого на борт, а их пилоты были оштрафованы за нарушение правил карантина.

Девять пассажиров, включая французов, вернулись в Лондон, а украинец улетел в Берлин, информирует CNN. Отметим, что издание называет организатором поездки гражданина Хорватии. Который по прилету сказал правоохранителям, что имеет "много денег" и хотел "просто заплатить штраф и поехать в Канны".