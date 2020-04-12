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 Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ

Бизнес-джет класса люкс Embraer Legacy прилетел из Лондона в аэропорт Марселя-Прованса. Оттуда десять его пассажиров планировали на вертолетах добраться до французских Канн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на британский Mirror, на борту были семь мужчин 40-50 лет и трое женщин 24-27 лет. Отдых туристов из Германии, Франции, Румынии и Хорватии (включая виллу и самолет) оплачивал украинец.

Полиция сообщила аэропорту, что всем, кроме граждан Франции (двое мужчин и одна женщина), будет отказано во въезде, но, тем не менее, самолет приземлился, сообщил CNN представитель воздушной пограничной полиции.

Тогда украинец предложил правоохранителям наличные. "Он сказал, что они все идут на виллу и там закрываются, и что проблем не будет. Но это была явно развлекательная поездка, и в соответствии с мерами по сдерживанию это строго запрещено. Они планировали приехать и хорошо провести время на Ривьере, несмотря на эпидемию коронавируса", - отметил источник издания Mirror.

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Туристы спорили с полицией и разозлились, когда три ожидающих их вертолета получили приказ не брать никого на борт, а их пилоты были оштрафованы за нарушение правил карантина.

Девять пассажиров, включая французов, вернулись в Лондон, а украинец улетел в Берлин, информирует CNN. Отметим, что издание называет организатором поездки гражданина Хорватии. Который по прилету сказал правоохранителям, что имеет "много денег" и хотел "просто заплатить штраф и поехать в Канны".

Источник: https://censor.net.ua/n3188440
 
 
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Богдан? Как же надоели эти наши феодалы жирующие даже во время коронавируса!
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А что, подучил язык..... Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ - Цензор.НЕТ 8566. When confronted by police, a Ukraine businessman offered them cash, saying: "I have money, let's talk," said the police source. Вообще то за такие предложения "поговорить" и в буцигарню можно залететь. Шо то французики добренькие оказались.
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Отправьте всех их потаскать тела в крематорий. Вмиг поправятся в уме.
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У ваше речення звідкілясь потрапили два зайвих сліва (потаскать тела) Бизнесмен из Украины пытался подкупить французскую полицию, чтобы попасть с девятью приятелями на отдых в Канны, - СМИ - Цензор.НЕТ 2748
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Для французької поліції це незрозуміло, щоб нормативний акт для одних діяв, а для інших ні.
Вони штраф візьмуть, але робити незаконне не дозволять. Це ж штраф, а не індульгенція.
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Цікаво як зараз всі ГБР, СБУ, УДО, розвідка, контррозвідка, авакови, тощо назвуть "бізнесмена" і його соратників чи це будуть знов озвучувати журналісти?
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и трое женщин на борту))) ага ,еще б написали,что это их жены)
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