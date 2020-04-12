EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  442  16
Материалы по теме:
Все про:карантин (2871) Пасха (118) Епифаний (244) ПЦУ (562) COVID-19 (3650) коронавирус (2289)

 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье. ВИДЕО

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье из-за карантина в связи с коронавирусом.

Об этом митрополит сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоизоляции", - сказал митрополит в своем видеообращении.

"Завтра будем отмечать светлый праздник - Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантин мы не можем собраться на совместное освящение вербы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом. Желаю каждому встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, в душу, в целую жизнь!", - добавил Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко заявил о договоренности с представителями церквей о переносе поминальных дней в Киеве

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины обнародовало рекомендации относительно пасхальных богослужений в период карантина.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко уверил, что полицейские в Пасхальные дни не будут силой выводить людей из церквей.

Источник: https://censor.net.ua/n3188439
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так і треба всім казати - сидіть вдома, але завтра всім вірним треба йти до храму і до причастя, бо християни не мають боятись вірусів, вони мають боятись тільки Господа Бога.
 показать весь комментарий
 
 
Філарет служитиме у Володимирському, діду 90, не боїться ні вірусів, ні мєнтів. От де справжня Віра.
 показать весь комментарий
 
Я піду до храму УКГЦ, там ложки не облизують і дезинфікують в спирті перед тим як дати причастя кожній наступній людині.
 показать весь комментарий
 
А не проще просто спирт в ложку налить? Шутка
 показать весь комментарий
 
Правильно що московським попам зараз слова не надають.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наші,хоча би адекватніші на порядок,.від рпцешників.
 показать весь комментарий
 
 
Бац! І ще одного мокшанского корабліка нема Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 6967 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 9298 Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома в Вербное воскресенье - Цензор.НЕТ 4281
 показать весь комментарий
 
 
Эхххххх......... в этом году и вербой некого отхлестать.
 показать весь комментарий
 
 
дураков (не желающих думать, ибо это сложно) больше чем умных.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх