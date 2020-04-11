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 Общество, За рубежом
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 Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают пневмонию и COVID-19, встали в пробку на въезде в клинический центр ФМБА в подмосковных Химках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

В оперативном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и в самом ФМБА России подтвердили, что количество пациентов за последние двое суток возросло: отмечается наплыв людей с подтвержденным диагнозом, с подозрением на него и с пневмониями.

В оперштабе подчеркнули, что всем пациентам будет оказана помощь и их поместят в стационар.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 01

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер", - говорится в сообщении оперштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве с понедельника вводят пропускной режим, - Собянин

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 02\

В оперштабе также подчеркнули, что пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах, а также в нескольких федеральных стационарах и частных больницах, в частности в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 03

По данным оперштаба, в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 04\

Отметим, что по данным оперативного штаба РФ, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны, впервые диагноз COVID-2019 поставили в Туве.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 05

Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 18 человек, 12 из которых умерли в Москве. Это рекордное число смертей пациентов с COVID-2019 с начала эпидемии.Всего в России за время пандемии умерло 94 пациента с коронавирусом.

Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 06
Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 07
Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 08
Фото: Газета.ру

Источник: https://censor.net.ua/n3188438
 
 
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Може Хуйло захворіє і здохне?
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На те що відбувається на рашці треба дивитись по факту. Це дуже підла країна - спецперація.
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но крыса уже "понюхала яду", теперь только дело времени (буквально двух недель)!
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Мда. Русские так скоро Италию и Испанию вместе взятые перегонят. А у нас что?
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Мы руки и ноги держали в тепле,
но вирус завелся в Зеленой сопле...
И для оздоровленья людей и сраны
должны эти сопли удалены!
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На те що відбувається на рашці треба дивитись по факту. Це дуже підла країна - спецперація.
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Це ж не травма і не інфаркт, що треба людину везти на швидкій допомозі. Це запалення легенів. Декілька днів як мінімум поступово в людини кашель і потім проблеми з диханням. Там 95% іншікованих на коронавірус самі могли б вийти з швидких і дойти пішки до лікарні.
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То просто учения . Ждем учений на кладбищах .
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ЛДНР может вообще вымереть. Мы как-то может и выберемся.
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Ситуация с коронавирусом вышла из под контроля. СИЗ для медработников нет, фонда койкомест нет, тестов нет, организованных действий штаба нет
...поэтому мы вводим пропуска для Мск и подмосковья...
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Странно как-то. Посмотрите третье фото сверху. В первой машине врач сидит без маски. Во второй - врачиха опустила маску на подбородок. Если у них в салоне больной короной, то это непонятно как минимум.
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Отэто они лохи!!! Могли же сказать: -А вы звонили семейному дохтору? И шо он сказал? А какая температура? А сколько дней кашляете? И давно это у вас? Что? Что? Вас плохо слышно...Хрип какой-то...алло! Звоните, когда связь лучше будет!
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чем больше козломодых подохнет, тем быстрее прекратится война.
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Это очередь врачей за надбавками к зарплатам. Ага.Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 4440
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Эти машины стоят в очереди на санобработку в конце рабочего дня.
Там просто устроили центр дезинфекпии.
Включите Гугл Панораму по этому адресу и всам все ствнет ясно, куда и зачем они стоят. Или самим себе врать приятнее?
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о неспособности нормализовать работу приёмных отделений было известно ещё в мирное время. в нынешних условиях все пороки российской медицины стали достоянием общественности, поскольку расширились и углубилисьДесятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 4830
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Nicego strasnogo raske otlicnyje infekcionije bolnicy ,vsex izlecit Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 8126
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Да ну, то все брехня, это все ОРВИ, туберкулезники и заболевшие корью)
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Это, согласно российскому новоязу, - собрание врачей скорой помощи по поводу оптимизации оформления больных
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А ***** казало що цапів вірус не бере, бо вони п"ють бояру.
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Там 15 миллионов на такой сравнительно небольшой площади ( вирусу есть где разгуляться "по буфету и оторваться по полной")!
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