 Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

В оперативном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и в самом ФМБА России подтвердили, что количество пациентов за последние двое суток возросло: отмечается наплыв людей с подтвержденным диагнозом, с подозрением на него и с пневмониями.

В оперштабе подчеркнули, что всем пациентам будет оказана помощь и их поместят в стационар.

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер", - говорится в сообщении оперштаба.

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В оперштабе также подчеркнули, что пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах, а также в нескольких федеральных стационарах и частных больницах, в частности в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

По данным оперштаба, в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.

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Отметим, что по данным оперативного штаба РФ, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны, впервые диагноз COVID-2019 поставили в Туве.

Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 18 человек, 12 из которых умерли в Москве. Это рекордное число смертей пациентов с COVID-2019 с начала эпидемии.Всего в России за время пандемии умерло 94 пациента с коронавирусом.







Фото: Газета.ру