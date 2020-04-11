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 Общество, За рубежом
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 Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки машин скорой помощи с пациентами, у которых подозревают пневмонию и COVID-19, встали в пробку на въезде в клинический центр ФМБА в подмосковных Химках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

В оперативном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и в самом ФМБА России подтвердили, что количество пациентов за последние двое суток возросло: отмечается наплыв людей с подтвержденным диагнозом, с подозрением на него и с пневмониями.

В оперштабе подчеркнули, что всем пациентам будет оказана помощь и их поместят в стационар.

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 01

"Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, так как подобные ситуации не носят системный характер", - говорится в сообщении оперштаба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Москве с понедельника вводят пропускной режим, - Собянин

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 02\

В оперштабе также подчеркнули, что пациентов с COVID-19 принимают в 13 городских стационарах, а также в нескольких федеральных стационарах и частных больницах, в частности в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 03

По данным оперштаба, в усиленном режиме ведется работа во всех стационарах и станциях скорой и неотложной медицинской помощи.

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 04\

Отметим, что по данным оперативного штаба РФ, за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 1786 человек. Новые случаи заболевания обнаружили в 57 регионах страны, впервые диагноз COVID-2019 поставили в Туве.

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 05

Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 18 человек, 12 из которых умерли в Москве. Это рекордное число смертей пациентов с COVID-2019 с начала эпидемии.Всего в России за время пандемии умерло 94 пациента с коронавирусом.

Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 06
Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 07
Десятки скорых с больными с подозрением на COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках 08
Фото: Газета.ру

Источник: https://censor.net.ua/n3188438
 
 
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Може Хуйло захворіє і здохне?
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Совет форумчанПравила форума
 
но крыса уже "понюхала яду", теперь только дело времени (буквально двух недель)!
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Якого яду? Вони тримали главлікаря тої лікарні місяц у стерильній пробірці перед тим як запихнути у ліфт із путєним. Потім набрехали, що в лікаря коронавірус, хоча ніякого вірусу в нього немає.

Це просто щоб показати, що хоч путєну вже язик повертати важко як піздньому Брежневу, але вірус путєна не бере. Це все малюнки для рашан.
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Мда. Русские так скоро Италию и Испанию вместе взятые перегонят. А у нас что?
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Мы руки и ноги держали в тепле,
но вирус завелся в Зеленой сопле...
И для оздоровленья людей и сраны
должны эти сопли удалены!
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На те що відбувається на рашці треба дивитись по факту. Це дуже підла країна - спецперація.
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Це ж не травма і не інфаркт, що треба людину везти на швидкій допомозі. Це запалення легенів. Декілька днів як мінімум поступово в людини кашель і потім проблеми з диханням. Там 95% іншікованих на коронавірус самі могли б вийти з швидких і дойти пішки до лікарні.
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То просто учения . Ждем учений на кладбищах .
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з іншого боку повинні стояти кематорії у той же кількості.
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ЛДНР может вообще вымереть. Мы как-то может и выберемся.
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Ситуация с коронавирусом вышла из под контроля. СИЗ для медработников нет, фонда койкомест нет, тестов нет, организованных действий штаба нет
...поэтому мы вводим пропуска для Мск и подмосковья...
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Странно как-то. Посмотрите третье фото сверху. В первой машине врач сидит без маски. Во второй - врачиха опустила маску на подбородок. Если у них в салоне больной короной, то это непонятно как минимум.
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Шо тут странного - "Держи вора!" это называется.
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Там перегородка закрытая с салоном, водители тоже без повязок.
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Отэто они лохи!!! Могли же сказать: -А вы звонили семейному дохтору? И шо он сказал? А какая температура? А сколько дней кашляете? И давно это у вас? Что? Что? Вас плохо слышно...Хрип какой-то...алло! Звоните, когда связь лучше будет!
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чем больше козломодых подохнет, тем быстрее прекратится война.
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Это очередь врачей за надбавками к зарплатам. Ага.Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 4440
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Эти машины стоят в очереди на санобработку в конце рабочего дня.
Там просто устроили центр дезинфекпии.
Включите Гугл Панораму по этому адресу и всам все ствнет ясно, куда и зачем они стоят. Или самим себе врать приятнее?
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о неспособности нормализовать работу приёмных отделений было известно ещё в мирное время. в нынешних условиях все пороки российской медицины стали достоянием общественности, поскольку расширились и углубилисьДесятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 4830
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уже даже оперштаб объяснил очереди резкой вспышкой заболевших, а пригожинские все строчат по старым методичкам. может их старшой тоже в этой очереди застрял?
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Тролятино гамериканська, кому цікаві твої висери і особливо поради увімкнути гугл-панораму? Може вони їдуть у центр дефекації (громадський туалет) щоби вкрасти рулон туалетного паперу. Ви, кацапи, настільки тупі що навіть не знаєте чому у вашої майбутньої титульної нації (кетайозів) такий попит на туалетний папір. Хоча більшість із вас користується лопухом.
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Это зачистка. Просто террор. Ну, "новый мировой порядок" пришёл.
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Nicego strasnogo raske otlicnyje infekcionije bolnicy ,vsex izlecit Десятки скорых с зараженными COVID-19 образовали гигантскую пробку в подмосковных Химках - Цензор.НЕТ 8126
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Да ну, то все брехня, это все ОРВИ, туберкулезники и заболевшие корью)
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Это, согласно российскому новоязу, - собрание врачей скорой помощи по поводу оптимизации оформления больных
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А ***** казало що цапів вірус не бере, бо вони п"ють бояру.
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Там 15 миллионов на такой сравнительно небольшой площади ( вирусу есть где разгуляться "по буфету и оторваться по полной")!
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Давно чуйка была, что все эти мегаполисы станут хлопушкой при первой же эпидемии)
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наверно +6 млн. приезжих базарщиков и проч. из провинций дальних и ближних.
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Нам що співчувати? Крім того москва величеза.На відео не так вже і багато машин.
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Хай прикладують фото куйла до дупи, може швидше здохнуть.
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Закройте границу, блеать. Сейчас вся зараза к нам поедет и уже едут. Десятки швидких із зараженими COVID-19 утворили гігантську пробку в підмосковних Хімках - Цензор.НЕТ 4144
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И наши родственников хоронить ломанутся.
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В один день такого не бывает! Молчали и держали ситуацию, пока не перекрыли всё.
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Всё ж прогресс. В 1937-м на расстрел возили в машинах с надписью "Хлеб".
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Ну помре 100 тисяч московитів,а може і більше.Для Московії це не втрати.І воювати з нами,вони не перестануть.
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тю. так кацапня гавкала что этот вирус ей напользу, как санкции.
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Вату, которая так гордилась ракетами, а сейчас обречена на тихую гибель в облупленных палатах инфекционок, хочется спросить: Помогли вам ракеты эти? Долбоёбы вы пещерные. Осознали, что ржавая утка под койкой и есть ваш Путин, а не тот **********, которым вам засрали мозг по ТВ?
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***** провалил все карантинные меры, скрывал сколько мог ситуацию с короной, теперь скинул все на меров и губеров, одел защитный костюм и самоизолировался в бункере
А ведь это только начало, смертность начинает сильно расти когда больниц и скорых уже не хватает
Десятки швидких із зараженими COVID-19 утворили гігантську пробку в підмосковних Хімках - Цензор.НЕТ 787
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Усех госпитализируют, если не помрут в скорых вместе с дохторами
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Катастрофа в Эквадоре.
Трупы сжигают на улицах.
https://www.9tv.co.il/item/12505
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Путин - гениальный политик. Он смог сделать то, что не смог бы никто другой. Он взял страну с агрессивным, малограмотным, алкоголизированным населением, разваленной промышленностью, коррупцией, низким уровнем жизни. И ***** её об стену.
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Хе. Кацапов хоть куда то везут. И у медиков вон костюмы зачетные. А у нас в Украине никого никуда не везут. Ибо некуда. Так футболят куда подальше. Все хотят в Александровскую)))
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Это уже с 6го апреля было. Но Московиты скрывали.
https://www.youtube.com/watch?v=pfkcjFbau7s
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да какие ж эта скорые с зараженными? чё вы такое гаварите???
эта скорые с роженицами! вот бабы наражают масквичей - Ковидами назавём!
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В Киеве скорых меньше чем в этом ролике. В случае чего больные просто останутся дома.


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