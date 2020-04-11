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 Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

В полицию Авдеевки 10 апреля поступило сообщение, что группа людей употребляет спиртные напитки возле многоэтажного дома.

На место происшествия выехал наряд, который призвал нарушителей прекратить противоправные действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

"Компания отреагировала агрессивно, а двое мужчин набросились на полицейского с кулаками. Пострадавший работник полиции обратился за медицинской помощью. Правонарушителями оказались местные жители - 50-летний отец и его 21-летний сын. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист сдался полицейским в Авдеевке

Уточняется, что продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3188437
 
   
 Топ комментарии
 
проспятся в обезьяннике два клоуна, будут скулить потом
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Наверно на "халяву" хотел- без бутылки))
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Наряд - это как минимум 2 человека. Наверное папа с сыном были спортсмены-тяжеловесы. Поневоле задумаешься, а нужна ли нам такая полиция. Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ - Цензор.НЕТ 735
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проспятся в обезьяннике два клоуна, будут скулить потом
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Ну это понятно, но если не смогли справиться без последствий для себя с двумя пьяными, то на что они вообще годны.
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менты у нас совершают преступления против цивильных каждый день...
интересно, - их тоже в обезьянник сажают...?
или для этих клоунов особое обхождение...?
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чортило, досить постити фантазії. То не Донецька область, як би тобі не хотілось. Попсові твої пости і примітивні.
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это тебе не девушек с телефон в автобус паковать
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
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ну не только же мусорам можно...
как они с населением, так и население с ними..
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ну пьянку же прекратил - началась драка
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На пьяных здоровенных дебилов приехало 2 копа.
А на пловца - двенадцать.
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Потужно реформированного отреформировали.
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мыролюбно мусорка отреформировали.
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С одной стороны пьян подзаборная - это фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ люди, которых по суду нужно лишать прав и принудительно отправлять в лечебные (профильные) учреждения, а не в тюрьму (хотя это тоже не "санаторий"), а с другой такая "хрупкая и нежная" полиция, с учетом того, что вступать в физическое противоборство с нарушителями - это их профессиональная обязанность и риск (за которые платят жалование)!
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это не бабулек на улице штрафовать. вот и получил новый мусор благодарность с занесением в личное дело.
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заметили...

Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ - Цензор.НЕТ 2311 Роман Донік

@donikroman

·2 ч

А все ж заметили, как с увеличением полномочий новая патрульная полиция превратилась в старых мусоров, получающих удовольствие от унижения Украинцев?
А всего то нужно было поводок отпустить, чтоб полезло дерьмо из всей псевдореформированной структуры.
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так патрульная мусорва не первые. до них уже оборзели новые гаишные мусора - очьень важьно.
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так отож...
скучает эта советская мусорня по временам НКВД.....
видно рассказывают им старшие товарищи как по кайфу было пи**дить беззащитных кроликов...
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«Псевдореформованоі»? Тобто, знову Порошенко вам винен? А я вже особисто впевнений, що це ви такі. Ви і ж ті менти, бандити, корупціонери, п'яниці, сєпари, судді, прокурори, жлоби і курви. І так-Порошенко дістався уйовий нарід. Це ваш вирок, дебіл.
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так при порошенко стали активно брать на службу разных донецких Голубанов и прочее ватное дерьмо...
Клоун и Авакян сейчас просто отбросили условности...
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та не. потужный мыролюбец невиноват. то Зинка сделала.
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Ось так. Патрульні сміття не здатні покласти особою в стать бидло, навіть якщо воно без стовбура.
Зате адекватну людину відлупцюють і заберуть цінні речі як мінімум.
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