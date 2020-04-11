 Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

На место происшествия выехал наряд, который призвал нарушителей прекратить противоправные действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.

"Компания отреагировала агрессивно, а двое мужчин набросились на полицейского с кулаками. Пострадавший работник полиции обратился за медицинской помощью. Правонарушителями оказались местные жители - 50-летний отец и его 21-летний сын. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.