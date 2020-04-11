 Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

На место происшествия выехал наряд, который призвал нарушителей прекратить противоправные действия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Донетчины.
"Компания отреагировала агрессивно, а двое мужчин набросились на полицейского с кулаками. Пострадавший работник полиции обратился за медицинской помощью. Правонарушителями оказались местные жители - 50-летний отец и его 21-летний сын. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
интересно, - их тоже в обезьянник сажают...?
или для этих клоунов особое обхождение...?
где соотношение сабаковцев и граждан 1 к 1 то собаковцы отгребают с позором
как они с населением, так и население с ними..
А на пловца - двенадцать.
заметили...
Роман Донік
@donikroman
·2 ч
А все ж заметили, как с увеличением полномочий новая патрульная полиция превратилась в старых мусоров, получающих удовольствие от унижения Украинцев?
А всего то нужно было поводок отпустить, чтоб полезло дерьмо из всей псевдореформированной структуры.
скучает эта советская мусорня по временам НКВД.....
видно рассказывают им старшие товарищи как по кайфу было пи**дить беззащитных кроликов...
Клоун и Авакян сейчас просто отбросили условности...
Зате адекватну людину відлупцюють і заберуть цінні речі як мінімум.