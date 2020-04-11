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 Общество, Здоровье
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 Главврач Иршавской райбольницы скрыл информацию о COVID-19 у пациентки, женщина скончалась, - блогер

Главврач Иршавской райбольницы, чтобы "не портить прекрасную эпидемиологическую ситуацию", скрыл информацию о COVID-19 у пациентки, которая вскоре скончалась.

Об этом написал на своей странице в Facebok блогер Le Шаркань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, главный врач этой больницы Сергей Караслай "решил себе взять в качестве примера доблестний Николаев - демонстрировать нули в статистике случаев COVID-19 и держать строй.

Несколько дней назад вместе с коллегой Панько (заведующей поликлиническим отделением) этот эскулап госпитализировал в кардиологию мать последнего - с температурой и затрудненным дыханием. Чтобы втихаря прокапать пациентку с симптомами коронавирусной инфекции и не портить прекрасную эпидемиологическую ситуацию.

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Причем младшему медицинскому персоналу, который начал что-то подозревать, Караслай запретил надевать маски и перчатки - мол, шо вы тут маски-шоу устраиваете, здесь у нас все здоровы. Вируса нет.

Когда запахло жареным и к женщине вызвали попа для исповеди, то пришлось сделать снимок легких и тест на коронавирус.

Где-то в этот момент с иршавской райбольницы кто-то сильно психанул и слил в интернет фото документа с подтвержденным диагнозом женщины. После чего кто-то сильно возбужденный из Закарпатской ОГА накатал заявление в органы, чтобы возбудили уголовное дело и разобрались, кто раскрыл эту страшную тайну.

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Так вот ... Женщина, устав от таких лечебных протоколов, вскоре отошла в мир иной. А ее соседка по кардиологии, получив подарок, отошла в областную инфекционку в Ужгород.

Но и на этом п#здец не завершился. Караслай быстро протестовал полсотни персонала экспресс-тестами, которые в первые дни инфицирования показывают немного меньше, чем них#я - потому что еще нет в крови соответствующих антител. Все чисто, вируса нет.

Такое вот активное противодействие коронавирусу в Иршавском районе. Заклятая борьба. Кровавый замес".

Как сообщает Первый кабельный со ссылкой на директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизавету Биров, на сегодня 112 медицинских работников двух отделений Иршавской районной больницы отправили на самоизоляцию из-за возможного контакта с больной коронавирусом пациенткой. За последние три дня этим медикам было проведено 143 экспресс-теста и 35 ПЦР-тестов на коронавирус.

Источник: https://censor.net.ua/n3188436
 
 
 Топ комментарии
 
Ідіот ?
Він ще і лікувати її заборонив ?
Скільки таких придурастів по Україні...
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Мислення епохи СРСР у головах. Там теж статистику занижували і на людей плювали.
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Отрыжки совка, для которых статистика - фсе. А на жизни людей - плевать
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Ідіот ?
Він ще і лікувати її заборонив ?
Скільки таких придурастів по Україні...
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Мислення епохи СРСР у головах. Там теж статистику занижували і на людей плювали.
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Щас идиоты сбегутся и будут доказывать, что это поп ее заразил. Кстати, поп на обсервации?
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для статистики учета самодуров дефективных и ублюдков этого дохтура который типа главный напротив ворот больницы раздеть избить плетьми отрубить ноги и руки... а потом.... посадить на кол....
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Отрыжки совка, для которых статистика - фсе. А на жизни людей - плевать
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Человека из совка вывезти можно, но совок в человеке неистребим.
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Закарпаття взагалі багате такими талантами)
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Швидше його попередили- покаже коронавірус- піде з роботи, а то й сяде. Я за пости в фейсбуці регулярно відгрібаю.
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а маски персоналу чого не дозволив вдягати? Журналістів ніби то не запрошували на процедури для хворої.. Просто він покидьок, здається саме цьому.
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Вірогідно, і персонал вирішив просто здихатись від нього.
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Можливо тому що отримав наказ за будь-яку ціну робити вигляд що все добре. Останній рік в медицині, як і загалом в державі дуже дебільні методи правління.
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Ходит ко мне в магазин доктор. Я продавщиц с февраля в маски одел. Он, когда входил , всегда возмущался, что это за маски - шоу. Сейчас когда заходит, открывает и закрывает дверную ручку локтем, как гимнаст Тибул. Я пробовал повторить - не смог.
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типичный частный случай, если судить по официальным отчётам.
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Зря расстрельную статью отменили для таких уродов.
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При зеленой мрази у власти он на повышение пойдет .
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Так я не понял, глав врача посадят за убийство человека или нет? И что будет с соучастниками преступления?
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ему выдадут премию, он не испортил статистику!! В Закарпатье и не такие дела заминали!!
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У Харкові теж саме відбувається, вже на вулиці люди падають і здихають невідомо від чого.
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Очередной отголосок совка. Такое дерьмо будет существовать где-то до 2070-го...
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буквально только что слушал на Эхе Москвы подобные истории. Вот уж точно - братские народы(
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Скрыл - это еще пол беды, если лечение было адекватно симптоматике, а вот что "...причем младшему медицинскому персоналу, который начал что-то подозревать, Караслай запретил надевать маски и перчатки..." - это не просто должностное преступление, по которому нужно увольнять без права дальнейшей работы в медицине, а банальная уголовщина, он преднамеренно подверг опасности жизнь и здоровье двух и более человек - а это покушение на убийство!
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Хто тут з лікарів? Ось інструкція до ПЛР тесту https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm роз'ясніть, будь ласка, пункт - точність.
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шматок дебіла... Інфікував купу персоналу, всі в ізоляції, хто працює в лікарні?? От точно кажуть, як мізки не народились разом з людиною, то вже і не з"являться ніколи. Тепер люди цілого району, а може і не одного, залишаються без лікарів та медперсоналу з-за одного придурка..
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Конечно есть большая вероятность что женщина погибла в любом случае. Но я хочу заступиться за врача даже не поэтому. Даю 9из10, что главврач получил соответсвующую инструкцию "сверху", максимально скрывать не разгонять панику, больше того, наверняка сейчас премии и какие-то доплаты привязали к этим показателям.
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В каждой структуре такие инструкции. Да в той же полиции, чисто как в Николаеве. Все ходят, заражают друг друга, и ждут не дождутся Пасхи, чтоб на церковь свалить.
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Нефиг за него заступаться, его задача лечить, а не работать статистом.
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Он сотрудник государственной клинники и его задача та, которую перед ним поставит руководство.
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вот разгадка николаевской НЕ зараженности. Не хотят портить статистику...
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Сначала надо повесить того, кто приказал не портить статистику, а рядом главврача, потому что он совсем не врач!
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Зачёт, вот такие долбоебы будут нас лечить... в переносном смысле.
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При этом им (я имею в виду длбодятлов в том числе с реальными врачами) в 3 раза повысят зряплату.
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