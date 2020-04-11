 В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".
Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.
Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.
Первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях.
Напомним, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен.
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
чудовий сон... ))))
Я, напр., пишу майже виключно російською - бо мені головне, щоб мене прочитали "ольгінські". Бо тут за нашого зеленожопого мудака топлять майже виключно російські "форум-арбайтери".
Мені приємно, коли вони бачать, що їх пропаганда летить у жопу.
Українською до них не дійде...
Якщо вам цікаво, пошукайте в інтернеті, хто такі "туми", і що зробив з ними козак-характерник.
2) проти кількісної переваги- тыкать носом складно;
3) саме в намаганні бути україномовними, кацапи чудово палять своє нутро...
Тобто, робити заздалегідь марну справу.
Так, зазвичай, виправдовуються лінтюхи, яким не до снаги вивчити і користуватися рідною мовою.
2. Ні, купа україномовних місцевих зебілів.
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Чухаю чуба, лоба і потилицю. - М-да уж...
Страшне перо не в гусака...
На Житомирщині теж горить.
Для чого це роблять ?
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Дійсно, які християни?
Нерон підпалив Рим, а звинуватив християн у цьому підпалі.
У нас в борисполе орали техникой на следующий день после "пожаров"
Гибридная война