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Все про:Бровары (151) пожар (4000)

 В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров. ВИДЕО

В Броварах начался масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Спасатели уже прибыли на место возгорания и пытаются ликвидировать пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "24 канал".

Это уже не первый случай поджога травы в Броварах. Только за последние сутки спасатели дважды выезжали тушить возгорания травяного настила.

Огонь видно даже за несколько километров. В ГСЧС сообщили, что горит почти 5 гектаров травы в районе городского кладбища. Рядом расположены склады, пожарные делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на них.

Первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Радиационный фон после пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС в норме, - глава Госэкоинспекции Фирсов. ВИДЕО

Напомним, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен.

Источник: https://censor.net.ua/n3188435
 
   
 Топ комментарии
 
По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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не каким хреном идиотам заняться на карантине??? или это уже шизофрения с пироманией?
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Наснився мені якось один сон, - що я написав перший коментар до якоїсь новини на "Цензорі".
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
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не каким хреном идиотам заняться на карантине??? или это уже шизофрения с пироманией?
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Наснився мені якось один сон, - що я написав перший коментар до якоїсь новини на "Цензорі".
Звісно, я спілкуюся українською.
Аж раптом після мого коментаря всі почали писати виключно ісконно-кацапським язиком!
Мене кинуло в жар, а потім - у холод! Я не знав, що відбувається. Де поділися українці?
Дякувати Богу, я швидко прокинувся.
Отямившись від цього жаху, я зітхнув з полегшенням, - адже на "Цензорі" тільки 70% общаюцца руззкім язиком.
Яке щастя, - це був лише сон...
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ой, як Ви хитро-мудро закрутили...
чудовий сон... ))))
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Який чудовий? Я прокинувся в холодному поту, бо думав, що залишився одним однісіньким на цілому білому світі українцем! Як останній з могікан...
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Ви не врахували одну річ
Я, напр., пишу майже виключно російською - бо мені головне, щоб мене прочитали "ольгінські". Бо тут за нашого зеленожопого мудака топлять майже виключно російські "форум-арбайтери".
Мені приємно, коли вони бачать, що їх пропаганда летить у жопу.
Українською до них не дійде...
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марна трата сил та часу, сподіватись, що ваша стратегія щось змінить у голові кацапа... Але, якщо є час та натхнення?
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Задача не в том, чтобы изменить что-то в их головах. Нельзя им давать возможности гадить на форуме и врать.
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відповідаючи та підкормлюючи ще й зрозумілою їм мовою?
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Не подкармливать, а на каждый их выпад отвечать и тыкать носом, не давая разгуляться. Иначе закончится тем, что они будут себя чувствовать себя тут так же вольготно, как это было на форуме вплоть до 2014 года. Только после этого мы стали их тут гонять.
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Цю дилему ще задовго до нас вирішив кошовий отаман Іван Сірко.
Якщо вам цікаво, пошукайте в інтернеті, хто такі "туми", і що зробив з ними козак-характерник.
У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 1442
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ой ні, дана стратегія не діє, оскільки: 1) саме після 14-го, ресурс наводнили изычными;
2) проти кількісної переваги- тыкать носом складно;
3) саме в намаганні бути україномовними, кацапи чудово палять своє нутро...
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Знаєте, як це називається? - Метати бісер перед свинями.
Тобто, робити заздалегідь марну справу.
Так, зазвичай, виправдовуються лінтюхи, яким не до снаги вивчити і користуватися рідною мовою.
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1. Мене вони прекрасно розуміють.
2. Ні, купа україномовних місцевих зебілів.
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Навіщо розтлумачувати будь-що ольгінським? "Дискутувати з тролем - те саме що грати у шахи з голубом. Він поскидає усі фігури, насере на шахівницю і полетить до своїх розповідати що він переміг" (С). Їх просто слід коротко опускати щоби вони боялися до Вас наближатися. Якщо з першої відповіді до них не дійде, можна висміяти їхнє прагнення заробити копійку на відповіді опонента (Вашої) ціною завідомого приниження.
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Я теж прошу ,молю усіх українців пишіть українською не підлаштовуйтесь під лаптєногих.
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Ніколи ще херр Штирліценко не був такий близький до провалу...
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Хреновый сон, обясню. Кацапы уничтожают нас уже четвертое столетие, не смогли физически, начали бить ментально, уничтожая нашу мову, и я тому пример, замещая своим наречием (так назывался изначально их язык) с примесью славянского. Пока мы не собирем свои пальчики в кулак и не жахним этих кацапов, твой сон о всего лишь 70% кацапскопишущих на цензоре, будет казаться еще и хорошим результатом. Нужно искоренять и уничтожать кацапский язык и продвигать нашу украинскую мову, это процесс длительный, поскольку ломать, не строить, но все же, нужно двигаться в этом направлении. Сейчас Зе власть уже пыталась и пытается влезть в закон о украинской мове и т.д., нужно не допускать этого, мы уже товар частично испорчен языком, но вопрос в будущем, а не в нас. Поэтому, плохой сон, нужно, чтоб 30% было, а лучше вообще никакого процента, кацапскопишущих и говорящих вообще в Украине.
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Дмитрий ЧубНужно искоренять и уничтожать кацапский язык и продвигать нашу украинскую мову
*******
Чухаю чуба, лоба і потилицю. - М-да уж...
Страшне перо не в гусака...
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Перероблена творчість Михайла Стельмаха? (я не володію його творчістю, але мені подобаєть його "щедрий вечір". Намагаєся мене образити? Дарма, у мене є лише бажання фактично та фізично змусити нашіх політиків бути українцями а не бидлом, та думати про країну Україну, а не про себе коханого. Якщо наша влада не в змозі захистити хочаб шось українське в Україні, треба їх тикати пикою в українську землю щоб вони все добре зрозуміли.
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Зеля, ты там охрану усиль возле складов с боеприпасами, а то рванет -Порошенко попрекать будет.
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По моему, это уже работа какой то группы вредителей! За пару дней несколько масштабных пожаров вокруг Киева не может быть совпадением!
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Не лише навколо Києва.
На Житомирщині теж горить.
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ця проблема виникає кожного року, але чомусь, ніколи не бачив, щоб згадували "планові" підпали трави навколо залізничних шляхів, ніби їм це дозволено?
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Я взагалі не пам*ятаю, щоб палили траву, коли я жила в Україні.
Для чого це роблять ?
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А почему так? Из-за тёплой зимы? Такое впечатление что все внезапно от нечего делать начали жечь траву.
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Кстати, вместе с тубдиспансерами заодно и психбольницы часом не прикрыли? И их постояльцев в свободное плавание не выпустили ? Эти люди на многое способны, если таблетки вовремя не выпьют.
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Психи разные в своих отклонениях бывают. Не могут они все заниматься почти синхронно одним и тем же.
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Это конечно плохо, но новость про бунт в российской тюрьме куда интереснее.
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Який презедент, такі і 73% виборців В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров - Цензор.НЕТ 2062
В Броварах вспыхнул масштабный пожар из-за поджога сухой травы. Огонь виден за несколько километров - Цензор.НЕТ 2335
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это ж кто-то организовывает.... где ж наше СБУ, ГБР и прочие долборезы, или они только тех кто в фейсбуке признательное видео с записью процесса совершения преступления берут?
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А это я уверен уже не крестьяне подожгли, а кто-то специально. Помнится одно время торфянники вокруг Киева загорелись - вдруг и все разом. Тогда на козломордых все подумали. Уверен и сейчас они такими пакостями занимаются. Поджог-провокация. Хотя... есть мнение, что окуривание нейтрализеют корововирус и може то природа сама так очищается.
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Согласен.Посмотрите на ютубе канал KREOSAN,на котором авторы этого канала,жители т.н. ЛНР, лазят по чернобыльской зоне ,как у себя дома.Их видео - это настоящая инструкция для диверсантов.А проводниками у них местные долбо.бы.
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А это я уверен уже не крестьяне подожгли, а кто-то специально.

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Дійсно, які християни?
Нерон підпалив Рим, а звинуватив християн у цьому підпалі.

У Броварах спалахнула масштабна пожежа через підпал сухої трави. Вогонь видно за кілька кілометрів - Цензор.НЕТ 8409
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Шо вам не понятно? Какие вредители вам сняться? Просто сухая трава и сорняки забивают плуг и препятствуют рыхлению грунта. Вот их и сжигают перед тем как трактор выедет.
У нас в борисполе орали техникой на следующий день после "пожаров"
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Я также просто уверена, что это дело рук врагов украинцев.
Гибридная война
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Раньше крестьяне держали коров, коз, овец, они все подьедали, да и сено заготавливали, а теперь некому травку кушать, вот и стоит она сухая.
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В Словакии вообще запрещено жечь что либо - ни в полях ни в садах ( даже личных)
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А в Папуа-Новая Гвинея не брезгают человеченкой.
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А де вся іпуча полюція?? Вдесятьох одного спортсмена ловлять??
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