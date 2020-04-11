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 Политика Украины
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 "Укрзализныця" пока не планирует повышение стоимости билетов, - министр инфраструктуры Криклий

Повышение тарифов по пассажирским перевозкам после их возобновления пока не планируется.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.

Он добавил, что "нам не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались им". "Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста", - добавил министр инфраструктуры.

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Напомним, 11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3188434
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно не планирует, ведь никто на ней не ездит сейчас.
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пока ))) пока карантин и кранты перевозкам - канешна нет...
а вот в светлом безболезненном будущем...еще как...!!)))
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а содержать штат и бешеные админрасходы как-то надо, возьмут кредиты, которые и лягут в повышение будущих тарифов!
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Конечно не планирует, ведь никто на ней не ездит сейчас.
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а содержать штат и бешеные админрасходы как-то надо, возьмут кредиты, которые и лягут в повышение будущих тарифов!
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или тоже "дехволт"...а прошел-то всего ГОДИК...! и "крепкий комик" у власти...
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Тогда хотя бы пусть как в Германии сделают. Купил билет за 4 недели - дешево. Купил билет за день - дороже. авто
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пока ))) пока карантин и кранты перевозкам - канешна нет...
а вот в светлом безболезненном будущем...еще как...!!)))
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"Укрзализниця"-богатейший монополист-а така муйня...
https://www.obozrevatel.com/crime/maski-iz-salfetok-zamenyat-na-tryapochnyie.htm

то что говорить про Армию...?! Зе просрали всё...!!!
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Якщо не планують, то чекайте підвищення. Доведено Україною.
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пока зализныця стоит, пусть договорятся с братьями люмьер снять "прибытие поезда" по мотивам "анна каренина". отобьют часть потерь.
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не понял, мыролюбная реформа откладывается пока?
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министр немного тупит. сейчас самое время повышать стоимостью за две следующие недели Укрзализниця получит сумашедшую прибыль
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Коли паливо падає в ціні в нас ростуть ціни на залізниці.Зедебіли при владі, воно відчувається з кожним днем все сильніше.
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