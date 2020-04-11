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 Политика Украины, Общество
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 Сорок украинцев возвращаются из Турции на пароме, - посол Украины Сибига

В программе "Защита" на данный момент зарегистрировано 40 украинцев, ожидающих возвращения домой из Турции. Очередной рейс парома планируется 18 апреля.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках программы "Защита", созданной для помощи и опеки нашими гражданами, оказания содействия в возвращении на родину, сегодня сохранено регулярное паромное сообщение с Турцией. Наш паром сегодня отправился из турецкого порта Карасу в Черноморск. Из разных регионов Турции мы доставили в порт для возвращения на родину 40 граждан Украины", - рассказал Сибига.

По его словам, вечером перед отправлением автобусов в порт Карасу возникла непредвиденная накладка - с полуночи вводили комендантский час, то есть нужны были специальные разрешения.

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"Последнее из необходимых разрешений консул в Анкаре получил ночью, около часа, тогда как выезд был запланирован на два часа ночи. Турецкая сторона пошла навстречу, все разрешения были предоставлены и на транспортные средства, и на людей, которых мы перевозили", - рассказал дипломат.

Всего из трех пунктов сбора в Турции - Анкары, Стамбула, Анталии в Карасу были доставлены 40 граждан. Транспортом из Анкары людей также забирали в Эскишехире и Бурсе.

Чтобы гарантировать беспрепятственную доставку граждан Украины в порт, она осуществлялась при непосредственном участии руководителей консульских учреждений: генерального консула в Стамбуле Александра Амана, консула в Анкаре Бориса Ясинского и консула в Анталии Вячеслава Хоменко.

"Сейчас готовимся к очередному рейсу парома, который предварительно планируется на следующую субботу, 18 апреля. На данный момент в системе "Защита" зарегистрировано еще 40 наших граждан, ожидающих возвращения на родину. Мы с ними в контакте, оказываем содействие и отрабатываем возможные варианты их возврата в случае четкого и твердого желания это осуществить", - рассказал Сибига.

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По его словам, остается проблематичной ситуация с гражданами Украины, которые оказались в Северном Кипре. Их там около 10. Турция остановила авиасообщение с Северным Кипром, поэтому эти граждане не могут попасть в Турцию. Сейчас они поддерживают связь с дипломатами, осуществляется поиск возможностей для их возвращения.

Напомним, 6 апреля из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту. Пассажиров в сопровождении полицейских доставили на базу обсервации.

Источник: https://censor.net.ua/n3188432
 
 
 Топ комментарии
 
Ради них всей страной и сидим на карантине.
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везіть, везіть, ще замало українців захворіло..
Боже, які ж ідіоти при владі!
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Померяйте им температурку, и распустите по домам..ну как обычно ЗЕбилы любят делать
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Ради них всей страной и сидим на карантине.
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Во-во.. спрашивается чего ради мы теперь должны сидеть дома?
Кроме того, эти пр*ститутки подорвут экономику Украины, а потом так же успешно свалят обратно!
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везіть, везіть, ще замало українців захворіло..
Боже, які ж ідіоти при владі!
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Померяйте им температурку, и распустите по домам..ну как обычно ЗЕбилы любят делать
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Продажные сцуки, начали лезть в Украину как тараканы во все дыры!
Лечите их теперь здесь и т.д. за счет налогоплательщиков!
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Вам там в Новых Санжарах интернет не отключили? Камни уже заготовил убивать всех под ряд из числа тех, кто за границей Украины оказался?
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Налоги платят лишь больньіе (не коронавирусом)
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в Чехии много больных (не коронавирусом) ?
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Так это же не заробитчане Mart, это Ваши хазяева на которых вы батрачите, они поехали по гарячим путевкам все включено, ну и халява немножко боком вылазит, а вы волаете.
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ну уж хотя бы этих 40 челов подержите в обсервации...чтоб нам опять не обнуляться со сроками карантина...
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паска и гробки не обнулят, они перестартуют (
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а первомайский шашлык? а 9-майское победобесие? ооотож...
уже молчу, что в семье в конце апреля-начале мая две днюхи (одна юбилейная))))
будем живы - не помрем!!!
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да я знаю, но это уже "майська хвиля" перестартовування. а потом, тройця, спас, покрова ,.. (( но если удасца при карантине в семье пережить две днюхи, то тогда можно смело начинать вдвоём и обои переклеивать )))))
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день Киева впереди - вот это будет пати !
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Не нужен вам берег Турецкий и Африка вам не нужна!?
Что так? Ехали рубить капусту, бегут на халяву, лафа закончилась!
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Зеленский как наркоман - не может остановится
Каждую неделю говорит народу- ну все это последний самолет, последний поезд, последний паром
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ЗЕчмо звозить сюди заразу з усіх іпєнєй. Піар понад усьо.
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пока мы сидим на карантине, они спокойно стояли...
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Похоже, нам завезут не только ко-вирус
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Китайці завжди виробляли фуфло, а мене тут переконували в протилежному.
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