 Сорок украинцев возвращаются из Турции на пароме, - посол Украины Сибига

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках программы "Защита", созданной для помощи и опеки нашими гражданами, оказания содействия в возвращении на родину, сегодня сохранено регулярное паромное сообщение с Турцией. Наш паром сегодня отправился из турецкого порта Карасу в Черноморск. Из разных регионов Турции мы доставили в порт для возвращения на родину 40 граждан Украины", - рассказал Сибига.

По его словам, вечером перед отправлением автобусов в порт Карасу возникла непредвиденная накладка - с полуночи вводили комендантский час, то есть нужны были специальные разрешения.

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"Последнее из необходимых разрешений консул в Анкаре получил ночью, около часа, тогда как выезд был запланирован на два часа ночи. Турецкая сторона пошла навстречу, все разрешения были предоставлены и на транспортные средства, и на людей, которых мы перевозили", - рассказал дипломат.

Всего из трех пунктов сбора в Турции - Анкары, Стамбула, Анталии в Карасу были доставлены 40 граждан. Транспортом из Анкары людей также забирали в Эскишехире и Бурсе.

Чтобы гарантировать беспрепятственную доставку граждан Украины в порт, она осуществлялась при непосредственном участии руководителей консульских учреждений: генерального консула в Стамбуле Александра Амана, консула в Анкаре Бориса Ясинского и консула в Анталии Вячеслава Хоменко.

"Сейчас готовимся к очередному рейсу парома, который предварительно планируется на следующую субботу, 18 апреля. На данный момент в системе "Защита" зарегистрировано еще 40 наших граждан, ожидающих возвращения на родину. Мы с ними в контакте, оказываем содействие и отрабатываем возможные варианты их возврата в случае четкого и твердого желания это осуществить", - рассказал Сибига.

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По его словам, остается проблематичной ситуация с гражданами Украины, которые оказались в Северном Кипре. Их там около 10. Турция остановила авиасообщение с Северным Кипром, поэтому эти граждане не могут попасть в Турцию. Сейчас они поддерживают связь с дипломатами, осуществляется поиск возможностей для их возвращения.

Напомним, 6 апреля из Турции в Украину прибыл паром с 35 украинцами на борту. Пассажиров в сопровождении полицейских доставили на базу обсервации.