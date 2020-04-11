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 Политика Украины
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 Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз

Заявление президента Владимира Зеленского о продолжении разведения войск на Донбассе и как бы уменьшения интенсивности обстрелов после начала разведения - это игра в интересах Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз на своей странице в социальной сети Facebook.

"Заявление Владимира Зеленского о продлении разведения войск совпала с заявлением МИД России, в котором Москва призвала к дальнейшему выполнению Украиной де-факто российских требований по Донбассу. Таким образом, сегодня Офис Зеленского даже не пытается скрыть, чьи команды формируют политику нашей страны.

По словам Зеленского, разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС. Но это наглая ложь, ведь не проходит и суток, чтобы в результате российских обстрелов не погиб, или не был ранен украинский военнослужащий. Обстрелы продолжаются, а значит стратегия Зеленского была и есть ошибочной, и необходимо возвращаться к международному влиянию на Россию", - отметила она.

Фриз отметила, что Зеленский или не понимает ситуацию на фронте, или не получает достоверных данных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира

"Не исключено, что Зеленского ограничили, или он самоограничился в получении объективной и достоверной информации о ситуации на фронте. Должна подчеркнуть, что с таких ограничений начинается потеря власти, ведь президент теряет понимание ситуации в государстве и становится марионеткой в ​​чужих руках. Так же было и с Януковичем, который в декабре 2013 г. считал, что пользуется поддержкой населения", - добавила Фриз.

Народный депутат подчеркнула, что Россия не делает шагов к прекращению огня, а Зеленский продолжает отводить войска.

"Любые переговоры или договоренности должны начинаться только после выполнения предыдущих соглашений. Это тест на способность соблюдать соглашений. Россия не способна выполнять договоренности со времен, о которых подчеркивал еще Бисмарк. Первый пункт Минских договоренностей предусматривает прекращение огня. На соблюдении именно  фактора безопасности Минска настаивают все стороны Нормандского процесса. Поэтому выглядит логичным и элементарным, чтобы лицо, занимающее должность главы Украины, требовало от России прекращения огня в соответствии с первым пунктом Минских договоренностей, а не забегая в конец этого списка", - отметила Фриз.

"Но Зеленский считает, что надо "просто перестать стрелять", и единолично отводит войска, теряет украинские территории, защитников, которые отдают свою жизнь. Надо перестать стрелять, но не нам", - подчеркнула политик.

Также она напомнила, что Офис Президента постоянно предпринимает шаги, которые нужны России для подтверждения тезиса о гражданском конфликте в Украине, и избегает темы Крыма.

"Офис Президента делает все, что лежит в плоскости интересов России. Мы уже не слышим ни слова о Крыме. ОПУ не требует усиления санкций против агрессора. Мы вообще не слышим с Банковой ни одного упоминания об агрессоре", - подчеркнула Фриз.

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"Разведение войск имеет смысл, когда отсутствует влияние на обе стороны конфликта. Впрочем, ВСУ сейчас почти не отвечают на обстрелы с ОРДЛО, а оккупированные территории находятся под полным контролем и управлением Кремля. Поэтому прекращение огня - это исключительно вопрос инициативы агрессора, на которого следует давить, а не выполнять его прихоти", - убеждена Фриз.

"Не стоит рассчитывать на то, что политическое шоу и заказные преследования позволят отвлечь внимание украинцев от сдачи интересов нашей страны", - добавила Фриз.

Источник: https://censor.net.ua/n3188422
 
   
 Топ комментарии
 
Это не просто отвод войск. Это сдача государственной территории. По факту гос. измена...
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зебіли перефарбувалися.
Біомасі сказали, за кого голосувати, тицьнули пальцем і накачали поголів*я істерикою (в макітрах - порожньо, туди, що завгодно, можна напустити) - і істоти, ґелґочучи, радісно =сдєлалі= себе і країну.
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После проигрыша интернет заполнился порохоботами. А чё, денежка есть покупать прокуроров, судей, шпану...
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Ничё такая помощница у Петра... Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз - Цензор.НЕТ 6939
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Фриз отметила, что Зеленский или не понимает ситуацию на фронте, или не получает достоверных данных.- "зеленые слуги " не должны ничего понимать ,они должны выполнять указания рашистского хозяина и возвращать Украину туда ,откуда она пыталась после Майдана вырватся в рашистско- путинскую кабалу
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Маршала Финляндии Маннергейма из Зели не выйдет,Трус не играет в хоккей... Россия не прекращает обстрелы, а Зеленский продолжает отводить войска - это игра в интересах Путина, - Фриз - Цензор.НЕТ 7435
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Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь "Русского мира".
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Чмушник пытается усидеть на двух стульях, понимает, что дальше может всякое, если дальше Украину нагибать. Но Оманские обязательства - тоже не подарок. Пряник он всегда такой - сегодня сладкий, завтра - диабет
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А шо делать? Зеленского охраняют и обслуживают люди присланные с расии ...Не украинские же сыны охраняют его...
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Зеленський нищить армію, Україну
Армію готують до придушення майдану? Гайки закручені!
https://www.youtube.com/watch?v=b_TTYVnquYI&t=130s
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ГОСИЗМЕНА, ЗВОНИТЕ БАКАНОВУ АХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХХАХАХАХХАХАХАХА А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО ТО ЄТО ГОСИЗМЕНА+УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ.
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Фриз,отрывайте толстые жопы порохоботов от диванов,раздай им ружья и возглавь атаку на супостата,покажи пример,а не марайте бумагу своими перлами,ДА,и Педро вам в помощь.Лихо,по-молодецки вперед на супостата
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«Зеленский все», - Гордон заявил, что с Youtube пропало интервью с экс-советником Путина по экономике, пророчащим крах Зеленского

2:16:33 Илларионов у Гордона о Зеленском: "... ни одного признака того, что он овладел элементарными азами государственного управления и понимания того, что окружает, нет. Это означает, что он не в состоянии научиться. Это означает, что чем он будет дольше находиться на этом посту, тем больше ущерба он нанесет Украине".

Так же, интервью блокировалось РФ из-за информации
1:21:13 об убийстве Немцова
2:48:21 о том, что заставило Путина пойти на обнуление своих президентских сроков2:55:27 о том, насколько важен для Путина суд в Гааге по делу о сбитом «Боинге» MH-17

Гордон. "Зеленский все?" Ответ. "Да."
"Он случайно попал на эту должность. И самая большая проблема с ним, что он не по злобе, но как говорит пословица "благими намерениями дорога в ад вымощена. Не понимая последствий своих действий, он ввел в заблуждение, он обманул украинское общество. Он пообещал украинскому обществу то, что он не сможет ему дать".

Зеленский напомнил Илларионову Николая ІІ.
.."Он действительно ненавидел войну, у него были самые благие намерения. Чем он закончил? Он не только не спас собственную страну, он не только не спас миллионы людей.. Он не сделал даже самого главного. Он не спас даже свою собственную супругу, своих собственных детей. Это иллюстрация того, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Человек, который не понимает, что окружает его, не понимает закономерностей политического экономического и социального развития.Человек, который действительно хочет блага, но не знает, как это сделать, находящийся на высшем государственном посту, не принимающий необходимых решений, принимающий ошибочные решения, способен привести к трагедиям, которые поразят миллионы людей".

.. нынешнюю политическую систему в Украине необходимо снова полностью перезапускать.
"Нужно начинать с начала. С новой Рады. С нового Президента. Потому что продолжение этой команды просто будет съедать время Украины и украинцев. За это время промышленность просядет еще дальше. Еще несколько сот тысяч или миллионов украинцев уедут на заработки. А Путин начнет еще одну операцию на Донбассе или в другом месте. Это просто потеря времени, потеря ресурса, потеря самого активного ресурса, который есть. Это люди. Люди будут уезжать из Украины еще с большей скоростью. Еще меньше талантливых, способных, предприимчивых, умных людей будут оставаться здесь. И это означает, что восстановление Украины будет осуществляться еще с большим трудом".

..на "нормандской встрече" в Париже Зеленский проиграл Путину со счетом "0:26".
"Зеленский проиграл по всем пунктам. Путин обыграл его по всем возможным пунктам. Там нет ни одного выигрыша. Зеленский оказался слабее, чем Путин думал".
.. Зеленскому сегодня можно посоветовать только лишь никогда больше не вступать в переговоры с Путиным ни при каких условиях.
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"- Небо… небо не видело такого позорного пацака как ты, Скрипач Пианист!.. Я очень глубоко скорблю…"
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я не понял. это что получается , что 3003 мыролюбных перемирия мыролюбны а зеленое отведение украинских войск с дамбаса не мыролюбны? или наоборот? м в чем у них отличия?
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зеля предатель Украины импичмент и пожизненное
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Чмо, сидеть под прокси и тявкать удобней кацап?
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Ігра в інтєрєсах Путєна була зіграна у Мінську шість років тому і педротам гідності не варто тепер звалювати цю свою нищівну перемогу на якихось зерадників...
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