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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (492) ОРВИ (174) ЦОЗ (93)

 За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

С 30 марта по 5 апреля ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 116 человек. Из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения. Это на 42% меньше эпидемического порога по Украине.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А (Н1) pdm09, 1 - типа B.

Также сообщается, что с 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек. Ни один умерший от гриппа в течение этого сезона не был привит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столице меньше болеют гриппом и ОРВИ благодаря введенным ограничительным мерам, - Кличко. ВИДЕО

Динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона 2019/2020 можно посмотреть в инфографике:

За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ 01
За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188420
 
 
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та вы шо !!!
а говорили шо коронавирус это такой китайский насморк
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У нас было 2 пакета имбиря, 75 таблеток витамина d, 5 упаковок борной кислоты, полсолонки аскорбинки и целое множество спиртов всех сортов и расцветок, антидепрессанты, а также абсент, самогон, ящик пива корона, пинта чистого гихлорита натрия и 2 дюжины ампул витаминов. Не то чтобы это был необходимый запас для поездки, но если начал собирать дурь, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение - это метил. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем метиловые зомби. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
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"Страх та ненависть в Лас-Вегасі"..?
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Вы там ьобнулись, что ли? Какие 105 тысяч человек?
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грипп... это грипп, сезонное заболевание, ежегодное
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сомневаюсь, что кто-то проводит анализ для выяснения возбудителя ОРВИ, а в условиях нынешней истерии (для успокоения больных) стоило бы проводить тесты для всех с признаками ОРВИ!
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Партия СН передала 100 000 рулонов туалетной бумаги для борьбы с коронавирусом.
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