 За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 105 116 человек, зафиксирован один летальный случай, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОЗ в Facebook.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения. Это на 42% меньше эпидемического порога по Украине.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 - типа А (Н1) pdm09, 1 - типа B.

Также сообщается, что с 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек. Ни один умерший от гриппа в течение этого сезона не был привит.

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Динамику заболеваемости гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона 2019/2020 можно посмотреть в инфографике:



