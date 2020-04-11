 7 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Черкасщине, один человек умер, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

"За прошедшие сутки областной лабораторный центр Минздрава исследовал еще 107 образцов. 7 оказались положительными на COVID-2019: г. Каменка - 6, из которых двое детей, Черкасский район - 1. Все - контактные лица инфицированных, находятся на амбулаторном лечении, форма заболевания легкая", - написал он.

Итак, на сегодняшний день в области зафиксировали 93 случая инфицирования коронавирусом: Черкассы - 20, Черкасский район - 2, Каменка - 37, Умань - 12, Смела - 3, Смелянский район - 2, Шполянский район - 4, Городищенский - 6, Маньковский район - 4, Лысянка - 2, Канев - 1.

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Глава ОГА отдельно отметил, что в области зафиксирован летальный случай от коронавируса COVID-19.

"К сожалению, 73-летний пациент Черкасской инфекционной больницы, у которого обнаружили COVID-2019, умер. Мужчина проживал в областном центре, имел сложную сопутствующую кардиологическую патологию. В больницу был госпитализирован 6 апреля, находился в тяжелом состоянии. Выражаем соболезнования родным!", - написал глава ОГА.

"Впереди праздничные дни. Оставайтесь дома! Самоизоляция, минимизация контактов - наша самая действенная защита", - добавил Боднар.