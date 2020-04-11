 48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул Виталий Кличко.
Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет. Три девочки - 3, 11 и 15 лет.
24 человека - от 20 до 82 лет. И 12-летний мальчик.
Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.
"Я еще раз обращаюсь ко всем: не преуменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал жителей столицы Виталий Кличко.
У меня есть вопрос: где это все?
https://youtu.be/o1IyM_s1q-Y
Они стоят в очереди на дезинфекцию.
Он отметил, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге очень напряжённая из-за растущего числа заболевших.
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что 10 тыс. бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью Tut.by, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Белоруссии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились. По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны»,- сказал он.
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-rossii-iz-za-epidemii-voznikli-ogromnye-ocheredi-skoryh-v-moskve-poslednie-novosti-50081524.html