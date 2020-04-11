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 Киевские новости, Общество
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 48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек. Один случай - летальный.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. Один случай - к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - подчеркнул Виталий Кличко.

Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет. Три девочки - 3, 11 и 15 лет.

24 человека - от 20 до 82 лет. И 12-летний мальчик.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки - 5 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я еще раз обращаюсь ко всем: не преуменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: в эти выходные, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу. - Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать! Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвал жителей столицы Виталий Кличко.

48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188417
 
 
 Топ комментарии
 
Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
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На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
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, рєбята прийшли прибарахлитись48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 7614
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ожидали "пика" к середине апреля. НО "динамика тревожная"...
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то был тупой тявк... и вообще вырвано из контекста.
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Опять попы и целовальщики досок под раздачу попали!
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Так Пасхи еще не было , а ты на попов нарекаешь. И вербу еще не святили. И заболевают те, кто был инфицирован задолго до сего дня. При чем здесь попы. В храм люди ходят не ежедневно, а сейчас сообще посещение ограничено. А в АТБ почти каждый день. Взял тележку после ковидника , или корзинку после двадцати инфицированных - а потом нос почесал, -вот тебе и пожалуйста.
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Сьогодні в АТБ як у мурашнику було...
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Певно, ще і травень будемо карантинити..
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Карантин во всем мире, это оружие против вируса. В Украине, где имитация борьбы против вируса, карантин это оружие для обосравшейся власти против украинцев и массовых протестов.
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пора киевлянам готовиться к земле, как говорил Виталька
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Согласно исходных данных в Украине пик заболеваемости будет не раньше 22 июня 2020 года.
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На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков.
У меня есть вопрос: где это все?
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В частной лаборатории тест 1600,забор крови 500.
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В аптеке тест 340 грн. наш Украинский, а палец можешь себе и сам прокусить.
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Не справимся.Не так страшен короновирус,как работа зели и его команды.Люди без денег,многие теряют работу и доход,практически все на нервах,у ледей прединсультное состояние.Зеля нам дорого обойдется.
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УЗКОЛОБЫЙ ДЕГЕНЕРАТ)). УМНОЖАЙ ЭТУ ЦИФРУ КАК МИНИМУМ НА 50!!
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Ученые посчитали что в мире выявлено только 6% от общего числа зараженных, получается общая цифра около 20 млн.
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Власть разгоняет корововирус, ибо педалик рассказал только про заболевших, умершего и антиконституционных мусоров с незаконными штрафами, но ни слова о выздоровевших.
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Да сразу писали, что связано с режимом работы медработников, а не с реальной картиной. Но эти клоуны привыкли из всего делать шоу.
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Коронавирус в рашке: колонны скорых стоят в пробках в Москве и пригородах (Видео)

https://youtu.be/o1IyM_s1q-Y
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Успагойся.
Они стоят в очереди на дезинфекцию.
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«Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряжённо, в героическом, авральном режиме», - приводит ТАСС слова Пескова в эфире Первого канала.
Он отметил, что ситуация в Москве и Санкт-Петербурге очень напряжённая из-за растущего числа заболевших.

48 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 396 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 4442

...
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а!! тогда я узбагоился...ну раз все там под контролем )))))
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Это они все в Гидропарке на тренажерах заразились.
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на прогулках в лесу по ночам. когда менты дрыхли.
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кто там на параше тесты хотел покупать?

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что 10 тыс. бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью Tut.by, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Белоруссии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились. По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны»,- сказал он.
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Все познается в сравнении. Незабывайте ТВ у олигархов там только панику нагнетают.
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Дальше можно уже не считать, что говорит о бестолковости принятых мер, вирус сАбаковцев не боится его не оштрафуешь и не ударишь дубинкой! Прекращайте истерию в СМИ, пропагандируйте меры безопасности, но не заставляйте людей, пусть поступают на свое усмотрение, ведь прежде всего ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЛЕЖИТ НА НАС САМИХ! В маске, респираторе, противогазе, скавандре или вообще без них, сидеть дома или не сидеть оставьте этот ВЫБОР на каждым (право на свободную ЖИЗНЬ или СМЕРТЬ)!
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Ни в одном Законе Украины нет слова САМОИЗОЛЯЦИЯ,в Конституции и подавно...
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