 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Голосеевский - +9
- Дарницкий - +10
- Деснянский - +2
- Днепровский - +5
- Оболонский - +1
- Печерский - +6
- Подольский - +3
- Святошинский - +2
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +7
Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 84. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 49 случаев коронавируса, в Дарницком - 56, в Шевченковском - 51, Голосеевском - 38, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 28, Деснянском - 22.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 17.
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
зразу знати, хто де швендяв