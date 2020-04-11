 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +9

- Дарницкий - +10

- Деснянский - +2

- Днепровский - +5

- Оболонский - +1

- Печерский - +6

- Подольский - +3

- Святошинский - +2

- Соломенский - +3

- Шевченковский - +7

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Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 84. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 49 случаев коронавируса, в Дарницком - 56, в Шевченковском - 51, Голосеевском - 38, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 28, Деснянском - 22.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 17.