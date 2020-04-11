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 Киевские новости, Общество
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 COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - +9
- Дарницкий - +10
- Деснянский - +2
- Днепровский - +5
- Оболонский - +1
- Печерский - +6
- Подольский - +3
- Святошинский - +2
- Соломенский - +3
- Шевченковский - +7

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 84. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 49 случаев коронавируса, в Дарницком - 56, в Шевченковском - 51, Голосеевском - 38, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 28, Деснянском - 22.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 17.

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188416
 
 
 Топ комментарии
 
Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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Ну что вы, конечно способствует, только за границей, особенно в Испании, куда недавно летал лечится главный потрох.
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немецкий профессор советует умножать количество умерших на 800. получится кол-во инфицированных, включая тех, кто (почти) не болеет.
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а в чсем его авторитет, в том что он немецкий?
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наличие мозгов видно. на общем фоне несущих откровенную чушь очень хорошо видно. для меня достаточно. если для тебя нет, "ступай себе мимо" (с) или поищи его фамилию и научные работы.
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Так, MortalRate посчитали - 73/2511 * 100% = 2,9%
Давайте посчитаем CureRate ("излечимость") - 79/2511 * 100% = 3.14%
Теперь мы знаем, что шанс помереть 2.9%, шанс вылечиться 3.14%, шанс услышать манипуляции с циферками от дядек в костюмах 93.96%
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И это всё из-за куршавельских туристов? Или это и следующие волны эвакуации такое сделали?
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Ну, говорят в Николаевсой области вирус привезли из Польши две пенсионерки. Шо заробитчане, шо туристьі - и те ите гнидьі конченьіе
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А выздоравело сколько? Чи потрошиная реформа здравохранения выздоравлению не способствует?
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Ну что вы, конечно способствует, только за границей, особенно в Испании, куда недавно летал лечится главный потрох.
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Видимо поступила новая партия эвакуированных туристов.
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Святошин 17 - Печерськ 84:
зразу знати, хто де швендяв
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Главное, что вовка зеленски делает себе по десять тестов день. он со страха одел второй памперс и спрятался под кровать, чтобы короновирус его не достал
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