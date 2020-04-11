 Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Такую уверенность высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что без принятия "антиколомойского" закона МВФ не предоставит Украине кредит, однако в таком случае и дефолта не будет. "Но это будет очень сложно", - отметил глава Минфина.
В то же время, Марченко уверен, что сегодня есть все условия, чтобы принять этот закон.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях с Россией.
«Не разделяю мнение Усика. Но что - загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.
Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР - режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин - тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.
Но площадка для Усика или для Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, - это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?
Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми - оставить их и не трогать.
В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась.
Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», - сказал Худжамов.
«Зараз ми підходимо до того, що якщо зараз не приймати рішення про те, як ми будемо діяти завтра і післязавтра, то ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де будуть раніше чи пізніше проблеми з газом»......... Вітчизняні енергокомпанії нині на межі банкрутства, і уряд має терміново вжити невідкладних заходів для порятунку галузі. Зокрема план антикризових дій має запропонувати новий міністр енергетики, призначення якого необхідно прискорити.
Експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.
Народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс. ..
- Коломойский вступает в права владения Приватбанком, после чего, первым же делом меняет правление банка и отзывает иск Приватбанка к себе и Боголюбову на 5.5 млрд долларов, поданный в Лондоне. Таким образом, 5.5 млрд никогда не будут возвращены.
- Минфин Украины- выводит средства из капитала Приватбанка в сумме 150 млрд грн., и банк становится неплатежеспособным, в него вводится ликвидационная комиссия, вкладчики до 200 тыс грн- записываются в очередь в Фонд гарантування, все остальные - идут лесом.
- И.В.К требует еще 2 млрд долларов- компенсации за неправильно национализированный банк. ( вероятнее всего- получит).
- МВФ прекращает сотрудничество с Украиной , рейтинговые агентства присваивают Украине "мусорный" рейтинг и денег больше НИКТО не дает.
-Соответственно включается печатный станок--и , О ЧУДО! Мы уже Венесуэла!
Только немножко позже, если государство, не может сейчас расплачиваться за 60 миллиардов дол кредита, то после того как оно доберёт еще заявленные янеЛохом42, 10 ярдов, оно что, сможет расплачиватся за 70 миллиардов!?
Тем более, что больше, для просрать 40 миллионов гектаров земли, уже не будет!
Его не только в Европе не воспринимают, а и в штатах уже ни за кого не держат
Трамп "обидится" (всё равно что карапуз в песочнице)