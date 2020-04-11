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 Политика Украины
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Все про:дефолт (390) МВФ (2879) Марченко (37)

 Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко. ВИДЕО

Украине удастся избежать дефолта без сотрудничества с Международным валютным фондом.

Такую уверенность высказал министр финансов Сергей Марченко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас

Он подчеркнул, что без принятия "антиколомойского" закона МВФ не предоставит Украине кредит, однако в таком случае и дефолта не будет. "Но это будет очень сложно", - отметил глава Минфина.

В то же время, Марченко уверен, что сегодня есть все условия, чтобы принять этот закон.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом он соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Также читайте: У Разумкова нет даты второго чтения "антиКоломойского" законопроекта: Таблица с поправками еще не сформирована

Источник: https://censor.net.ua/n3188415
 
 
 Топ комментарии
 
О, нас уже готовят к принятию того факта, что для команды Зеленского важнее удовлетворить своего хозяина - Коломойского, а не решить проблемы страны. Готовимся к концу спектакля.
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Ну Польша вон полностью закрыла сотрудничество с МВФ...Но в Польше же нет 73% ЗЕбилов, таких грабителей и воров типа Ахметки и Бабломойского....откровенных предателей типа Медведчука, Зеленского, Ермака..
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Ага. Золотовалютные резервы обнулятся, гривна рухнет, пенсии, зарплаты бюджетникам и просто зарплаты тоже обнулятся, включат печатный станок. В долг стране тоже давать никто не будет, ибо несотрудничество с МВФ в данной ситуации - верный признак, что страна в финансовом и коррупционном смыслах - полное дерьмо. Можно перечислять и перечислять последствия. Всё будет не намного лучше, чем при дефолте, а, может, и хуже. И всё это на фоне возврата Кломойскому Приватбанка или/и миллиардов долларов из бюджета Украины. Будет весело.
Впрочем, Зеленский может ещё пойти по пути Януковича и попросить денег у Путина - понятно, чем за это придется заплатить.
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Не..ну, просто сдохнуть на фонаре - это еще надо заслужить!
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Пліснявий міністр нагадує 73%, що вони лохи. І чим менше їх зелишиться (коронавірус, голод), тим легше бені буде продавати землю
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Закон "о банках" - это лакмусовая бумажка все режима квартального дегенерата. Она показывает сразу два важных момента. Во-первых, если приСлуги не голосуют за нужный "президенту" закон, значит никакого большинства в парламенте нет. Второе, если зеленский выбирает дефолт (дефолт уничтожает полностью экономику, оставляет миллионы людей без работы и всех пенсионеров без пенсий), то значит зеленский не глава страны, а он шлюха коломойского, которая выполняет все его хотелки во вред стране.
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господи за что почему тупость жадность предадельство ето украинская власть почему кретенизм и инфантелизм непокидают укринцев
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Рустам Худжамов: «Мы идем дружить с Россией, да? Зачем дружить с теми, кто поубивал много украинцев?»

Бывший вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях с Россией.

Без кредита МВФ Украина избежит дефолта, но будет очень сложно, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4761

«Не разделяю мнение Усика. Но что - загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу.
Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР - режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что стаешь порохоботом и бандеровцем. Если скажешь, что Сталин - тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема.
Но площадка для Усика или для Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, - это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?
Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми - оставить их и не трогать.
В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась.
Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», - сказал Худжамов.
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за такі розмови його вже перестали ставити в склад
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але він вже давним-давно на проукраїнських позиціях
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Сколько на ветке экономистов, почему так живем?
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Україна входить в енергетичну кризу і уряд має негайно вжити заходів для її подолання, інакше в країні буде тотальний дефіцит енергоресурсів.
«Зараз ми підходимо до того, що якщо зараз не приймати рішення про те, як ми будемо діяти завтра і післязавтра, то ми ввійдемо в енергетичну кризу, де не буде ні світла, ні вугілля, де можуть бути проблеми з нафтопродуктами і де будуть раніше чи пізніше проблеми з газом»......... Вітчизняні енергокомпанії нині на межі банкрутства, і уряд має терміново вжити невідкладних заходів для порятунку галузі. Зокрема план антикризових дій має запропонувати новий міністр енергетики, призначення якого необхідно прискорити.

Експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що Україна втрачає національну енергетику, і нині держава має продемонструвати соціальну відповідальність та знайти ресурси на збереження галузі та робочих місць.

Народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що криза в енергетиці спровокована діями глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса. За словами депутата, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля і електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс. Без кредиту МВФ Україна уникне дефолту, але буде дуже складно, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 85..
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Саме в часи Гройсмана, була закладена свиня в енергетику, у вигляді втричі дорожчої плати, ніж в Європі, за ВДЕ, на десятиліття вперед! Так що "Чья бы корова (про національну енергетику) не мычала, а его молчала"... Без кредиту МВФ Україна уникне дефолту, але буде дуже складно, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 5689
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Что произойдет без принятия закона:
- Коломойский вступает в права владения Приватбанком, после чего, первым же делом меняет правление банка и отзывает иск Приватбанка к себе и Боголюбову на 5.5 млрд долларов, поданный в Лондоне. Таким образом, 5.5 млрд никогда не будут возвращены.
- Минфин Украины- выводит средства из капитала Приватбанка в сумме 150 млрд грн., и банк становится неплатежеспособным, в него вводится ликвидационная комиссия, вкладчики до 200 тыс грн- записываются в очередь в Фонд гарантування, все остальные - идут лесом.
- И.В.К требует еще 2 млрд долларов- компенсации за неправильно национализированный банк. ( вероятнее всего- получит).
- МВФ прекращает сотрудничество с Украиной , рейтинговые агентства присваивают Украине "мусорный" рейтинг и денег больше НИКТО не дает.
-Соответственно включается печатный станок--и , О ЧУДО! Мы уже Венесуэла!
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мы уже давно даже не Венесуела ...а Папуа Новая Гвинея ...в Венесуеле эсть нефть , и бензин там не по евро литра ...папуаси , просрали за 30 років ВСЕ що могли просрати а тепер і ЗЕМЛЮ ...навіть гірше папуасів у тих ще є власна земля з якої їх не "вижене" яка небуть "монсанта" ...ми гірші за уйгурів з курдами у яких землю відібрали силою ...ми ухітрилися землю віддати за річний "процент" ...
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Оцените красоту игры: нам врали о том, что будет дефолт, если не взять в долг и, под это дело, протолкнули закон о продаже земли, плюнув на народ. А теперь говорят, что дефолта не было бы, но было бы тяжело. А нам было, когда-нибудь, легко?! Или сейчас будет легко, после того, как экономику добивают?
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А самому додуматься, что без МВФ дефолт таки будет, а очередной дилетант несет полную хрень, не судьба?
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Дефолт, будет и с МВФ!
Только немножко позже, если государство, не может сейчас расплачиваться за 60 миллиардов дол кредита, то после того как оно доберёт еще заявленные янеЛохом42, 10 ярдов, оно что, сможет расплачиватся за 70 миллиардов!?
Тем более, что больше, для просрать 40 миллионов гектаров земли, уже не будет!

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Бизнес и простые граждане должен завалить Исками в ЕСПЧ против Украины,за не законное лишение прав человека,убытки от Самоизоляции,такого юридического понятия нет в Законах Украины,а также не обеспечение всех жителей Украины бесплатными Масками...ну и т.д...
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Требуйте кредитных каникул до конца года, ведь повод то есть! А для этого достаточно одного звонка Трампу (США главный кредитор МВФ и если Трамп "обидится" на МВФ как на ВОЗ, то бедные они будут по всех смыслах)!
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хорошо пошутили про рыжего ))
Его не только в Европе не воспринимают, а и в штатах уже ни за кого не держат Без кредиту МВФ Україна уникне дефолту, але буде дуже складно, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 848
Трамп "обидится" (всё равно что карапуз в песочнице)
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республиканцы имеют большинство и уже начались в сенате слушания по действиям воз, можно воспринимать трампа как клоуна, но если у него есть реальные рычаги воздействия, то не стоит пренебрегать его "обидами"!
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землю головне віддали ...а з "антиколомойським""законом" мвфівський "уряд" попозжа "розбереться" ...так навіть дешевше для мвф
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Netu drugogo puti kak otdalzyvat dengi iz MVF,Drugoj variant jest otdalzyvat s investicionix bankax i eto budet na mnogo doroze nado ucitovat niski vas bankovi reiting takze .Plius kontrolirovat budet ecio stroze cem MVF,vlezat i regulirovat vas rynok takze kak eto bylo zdelano Greciji.MVF toze stavit svoji uslovija no eto meloc i oni nuzni.Drugoj variant toze vxodit budet umensat vasi pensiji zarplati biudzetnikam jesli nebudet MVF pomoci
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якщо буде кредит від МВФ все одно будуть проблеми,а ця риторика яку ми чуємо говорить про те, що скоріш за все грошей не позичать.
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Тут відразу видно звідки роги ростуть.
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ага, щас прожигают деньги на большие стройки, поддержку концертов и съёмку роликов школы с ошибками... а без кредита надо ужиматься сильно, а не тратить направо и налево
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Это ещё нужно уметь так за 10 месяцев угробить экономику и так укрепить коррупцию.
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