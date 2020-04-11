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 Политика Украины
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 Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира

После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Сегодня была первая командировка за много недель. Во время карантина общение ограничено. Но я хотел увидеть наших военнослужащих на Донбассе", - написал президент.

Глава государства отметил, что сейчас украинские военнослужащие живут в красном режиме: ограничены передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.

"Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую я посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащим в зоне ООС сделали 500 ПЦР-тестов на COVID-19, все результаты - отрицательные, - сообщили Зеленскому

"По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности.

Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно - вместе", - добавил президент.

Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188412
 
 
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Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь "Русского мира".
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Кто его там напугал? Интересно. 😂 Ничего сейчас мендель приведет бубочку в порядок
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Как обычно: за всё хорошее и против всего плохого. Ни о чём то есть. Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира - Цензор.НЕТ 7108
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Зеля, ****!!!

"С начала суток наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских воинов, - Минобороны"
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Ознакомился с реакцией Зеленского на посещение им Донбасса. Усилилось желание прекратить его полномочия и продолжить курс на восстановление границ Украины до пределов 2013 года. Как это сделать лучше всего?
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Жодної людини. Знову забирають незрозуміло кого.Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира - Цензор.НЕТ 4463
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Яніна Соколова



#Чорновол
@ipzMhjrSeMDCbVp
- перша.
Далі - майданівці.
Володимир
@ZelenskyyUa, виганяйте портнова зі своєї голови. Часу все менше.

Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира - Цензор.НЕТ 6900
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А у меня усилилось желание посмотреть как этого долбика на куски будут рвать его элехторат!
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Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно - вместе", - добавил президент.

КОгда это недопреЗЕдент говорит - мы вместе с вами победим, у меня как то непроизвольно сразу вопрос возникает - а мы - это кто?? и с кем вместе ты собираешься побеждать? Пока я вижу что точно не вместе с народом Украины, ЗЕсепарская ты падаль прокремлёвская..
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