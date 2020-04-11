 Зеленский о визите на Донбасс: Усилилось желание закончить войну и достичь мира

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня была первая командировка за много недель. Во время карантина общение ограничено. Но я хотел увидеть наших военнослужащих на Донбассе", - написал президент.
Глава государства отметил, что сейчас украинские военнослужащие живут в красном режиме: ограничены передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.
"Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую я посетил, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет", - сообщил Зеленский.
"По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрелов нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности.
Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно - вместе", - добавил президент.
"С начала суток наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских воинов, - Минобороны"
Яніна Соколова
#Чорновол
@ipzMhjrSeMDCbVp
- перша.
Далі - майданівці.
Володимир
@ZelenskyyUa, виганяйте портнова зі своєї голови. Часу все менше.
КОгда это недопреЗЕдент говорит - мы вместе с вами победим, у меня как то непроизвольно сразу вопрос возникает - а мы - это кто?? и с кем вместе ты собираешься побеждать? Пока я вижу что точно не вместе с народом Украины, ЗЕсепарская ты падаль прокремлёвская..