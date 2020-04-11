 Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины
"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", - сообщил премьер.
В состав Совета вошли:
- Игорь Петрашко - Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины
- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
- Олег Устенко - советник Президента Украины
- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
- Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы
"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - отметил Шмыгаль.
Остановить этот парад pr-кретинизма не получается. Сплошь взаимоисключающие «официозные сообщения». Единого «голоса» даже в кризисные времена нет…
Странный карантин, когда издержки полностью переложены на общество без существенных компенсаторов, а государство самозакрылось от ответственности, и когда нет желающих пояснить публично те или иные карантинные меры ещё больше усугубило проблему дефицита авторитета власти как таковой.(с)
"У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 болезнь проходит как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Кроме парацетамола для снижения температуры и каких-то ситуативных препаратов, вроде капель для носа или средств для полоскания горла, действительно ничего не надо. Но поскольку люди с COVID-19 умирают от воспаления легких, важно не упустить момент, когда человеку уже нужна кислородная поддержка"
Об этом в интервью Укринформу сообщила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.
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Неплохо было бы эти стратегии и идеи обсуждать до входа...
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