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 Политика Украины, Экономика
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 Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Основная задача Совета по вопросам экономического развития - разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины 

"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", - сообщил премьер.

В состав Совета вошли:

- Игорь Петрашко - Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины
- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США
- Олег Устенко - советник Президента Украины
- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times
- Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета
- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль. ВИДЕО

"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - отметил Шмыгаль.

Источник: https://censor.net.ua/n3188410
 
 
 Топ комментарии
 
Хватит, наработали уже до секвестра еще до пандемии.
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Ты вы уже наработали, идите в отставку, давайте следующего
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Многоголосица. По/прежнему на всех уровнях сильна тяга к такому себе провинциальному алармистскому пиару. Наперебой. Наперегонки. Быстрее заявить что/то.
Остановить этот парад pr-кретинизма не получается. Сплошь взаимоисключающие «официозные сообщения». Единого «голоса» даже в кризисные времена нет…
Странный карантин, когда издержки полностью переложены на общество без существенных компенсаторов, а государство самозакрылось от ответственности, и когда нет желающих пояснить публично те или иные карантинные меры ещё больше усугубило проблему дефицита авторитета власти как таковой.(с)
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Хватит, наработали уже до секвестра еще до пандемии.
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Многоголосица. По/прежнему на всех уровнях сильна тяга к такому себе провинциальному алармистскому пиару. Наперебой. Наперегонки. Быстрее заявить что/то.
Остановить этот парад pr-кретинизма не получается. Сплошь взаимоисключающие «официозные сообщения». Единого «голоса» даже в кризисные времена нет…
Странный карантин, когда издержки полностью переложены на общество без существенных компенсаторов, а государство самозакрылось от ответственности, и когда нет желающих пояснить публично те или иные карантинные меры ещё больше усугубило проблему дефицита авторитета власти как таковой.(с)
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Ты вы уже наработали, идите в отставку, давайте следующего
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У большинства пациентов COVID-19 проходит как обычная ОРВИ - инфекционист


"У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 болезнь проходит как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Кроме парацетамола для снижения температуры и каких-то ситуативных препаратов, вроде капель для носа или средств для полоскания горла, действительно ничего не надо. Но поскольку люди с COVID-19 умирают от воспаления легких, важно не упустить момент, когда человеку уже нужна кислородная поддержка"

Об этом в интервью Укринформу сообщила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.
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А как его не упустить момент этот? Ждать пока совсем прихватит? А вдруг кроме внезапно и быстро прихватит? Кроме того коронавирус не отменил собой другие простудные болезни, так что сам без диагностики не поймешь что у тебя было: грип или ковид в лёгкой форме.
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Завязывайте штамповать советы и валите на@уй.
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Ой да какой план чучело, за первые же пол года клоунов при власти дефицит бюджета был уже -50 лярдов на ровном месте...Сейчас со всеми карантинами и блокировкой бизнеса там тупо мыши повесились....Надежда на МВФ что косточку на пропитание подкинут, но точно уж не на ЗЕбенину банду ЗЕмародёров. План они нарабатывают....зебилы
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А Гончарук не сделал план? Сделал ? Где его план? Там вроде обещалось 40% роста ВВП. Отличный был план. Зачем изобретать велосипед.
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Вы там это , акуратней с ПЛАНОМ....- и главное , зЭле не давайте его "разрабатывать".... Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3572
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ОРВИ и обычную пневмонию назвали коронвирусом....,памперсы купите для усиления Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8001
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Корень проблемы в том,что революционеры Революции Достоинства в очередной раз не воспользовались гильетиной,а она,ох,как помогла бы.Революция без гильетины-напрасно пролитая кровь.Это для будущего поколения революционеров.Главное,чтоб слово,достоинство,не исчезло.Героям-слава!
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Когда заработает комитет: "По преодолению последствий действий власти" ?
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Преодолевать последствия будем, когда пандемия закончится. Но похоже у зеленых другой "план" Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5302
Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2104
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"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина."

Неплохо было бы эти стратегии и идеи обсуждать до входа...
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Це все в рамках плану Шмигаля по створенню 500 000 робочих місць

Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман
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ЗЄ - найстрашніший вірус, від котрого ліки на сьогодні геть відсутні.
Заражуваність - 73%.
Випадки виздоровлення поодинокі.
Основна маса захворілих перетворюється на манкуртів.
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