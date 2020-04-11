 Совет по вопросам экономразвития наработает план по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине, - Шмыгаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины

"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты", - сообщил премьер.

В состав Совета вошли:

- Игорь Петрашко - Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

- Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований

- Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины

- Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США

- Олег Устенко - советник Президента Украины

- Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times

- Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета

- Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы

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"Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - отметил Шмыгаль.