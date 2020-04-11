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 Политика Украины
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 РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС

Европейский союз осудил проведение призыва в вооруженные силы России на территории оккупированного Крыма.

Об этом заявил в субботу, 11 апреля, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Представитель европейского внешнеполитического ведомства пояснил, что это нарушение международного гуманитарного права, поскольку оккупирующая держава не должна принуждать население оккупированных территорий к вступлению в свои собственные вооруженные силы.

ЕС не признает оккупацию Крыма, поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, добавил пресс-секретарь Борреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают возить группы людей с Донбасса в Ростов для получения российского гражданства, невзирая на коронавирус

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской власти в Крыму провести "весенний призыв" в армию РФ и требует отменить его.

По данным МИД, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3188409
 
 
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А когда кацапы шота не нарушают? Они даже законы природы нарушают, размножаясь ректально.
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Тільки зібрався рота відкрити і ... випередили. От який шустрий ЕС.

РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 3885
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при Петі ми скаржились на запізнілі озабочєнності ЄС та решти розвинутого світу.
а тепер вони нас випереджають ? РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 2708
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Да ндравится им это. Надоело им это Чёрное море. Хочется как белым людям отдохнуть (заодно и послужить) на Белом! РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС - Цензор.НЕТ 477
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Странно что это беспокоит ЕС, а не правительство Украины и ее президента!
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А наш 42річний нелох пасе задніх ?
де він загубився ?
чому за нього говорять інші ?
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А так званий президент погребував?
Дайте вгвдвю. - За тестами до Китаю полетів?
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И что? Она оттяпала Крым (потому что безхребетные трусы, тряпки и политические твари, которые сегодня кричат "о патриотизме") сдали его без боя, потому что НАСЕЛЕНИЕ Крыма (как и Донбасса) - это не НАРОД и не ГРАЖДАНЕ, а РАБЫ или в лучшем случае ПОДДАННЫЕ (впрочем как и БОЛЬШИНСТВО в Украине и в мире в целом)!
Каждый пожинает ту участь, которой достоин, в данном случае стать пушечным мясом в ымперских войнах ради благополучия и паразитизма хозяев метрополии!
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Если ЕС говорит нет России-значит РФ всё правильно делает
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