 РФ нарушает международное гуманитарное право, проводя военный призыв в оккупированном Крыму, - ЕС

Об этом заявил в субботу, 11 апреля, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Представитель европейского внешнеполитического ведомства пояснил, что это нарушение международного гуманитарного права, поскольку оккупирующая держава не должна принуждать население оккупированных территорий к вступлению в свои собственные вооруженные силы.

ЕС не признает оккупацию Крыма, поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, добавил пресс-секретарь Борреля.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской власти в Крыму провести "весенний призыв" в армию РФ и требует отменить его.

По данным МИД, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму.