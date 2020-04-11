 Предложения Порошенко по страхованию медработников на случай инфицирования COVID-19 внесены на рассмотрение бюджетного комитета ВР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Предложения пятого Президента Украины предусматривают внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет. В частности, в рамках бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или за счет резервного фонда правительство должно обеспечить финансирование страховых выплат в таких случаях и в следующих размерах:

- в случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн).

- в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

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Предложения Порошенко также предусматривают, что страховые выплаты должны осуществляться всем медицинским работникам, которые уже заразились коронавирусом до вступления в силу этих норм закона.

Как известно, Порошенко 10 апреля обратился к властям с призывом предусмотреть страховые выплаты врачам на случай заболевания коронавирусом. Он предложил, чтобы страховые выплаты были приравнены к выплатам военнослужащим, находящимся на фронте.

По официальной информации Минздрава, по состоянию на 11 апреля коронавирусом заболели 390 украинских медработников.