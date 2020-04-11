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 Политика Украины
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 Предложения Порошенко по страхованию медработников на случай инфицирования COVID-19 внесены на рассмотрение бюджетного комитета ВР

Предложения лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко о введении страхования медицинских работников на случай заболевания коронавирусом официально внесены на рассмотрение бюджетного комитета Верховной Рады Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом сообщил член комитета по вопросам бюджета, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Предложения пятого Президента Украины предусматривают внесение соответствующих изменений в Государственный бюджет. В частности, в рамках бюджетной программы "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" или за счет резервного фонда правительство должно обеспечить финансирование страховых выплат в таких случаях и в следующих размерах:

- в случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (210 200 грн).

- в случае смерти работника - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (1 576 500 грн).

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Предложения Порошенко также предусматривают, что страховые выплаты должны осуществляться всем медицинским работникам, которые уже заразились коронавирусом до вступления в силу этих норм закона.

Как известно, Порошенко 10 апреля обратился к властям с призывом предусмотреть страховые выплаты врачам на случай заболевания коронавирусом. Он предложил, чтобы страховые выплаты были приравнены к выплатам военнослужащим, находящимся на фронте.

По официальной информации Минздрава, по состоянию на 11 апреля коронавирусом заболели 390 украинских медработников.

Источник: https://censor.net.ua/n3188408
 
   
 Топ комментарии
 
Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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Нисколько чучело ты ЗЕбильное, фабрика арестована давным давно. Никаких налогов РОшен не платит в бюджет Рашки уже лет 5 точно. Хватит свои фейки гебнявые плодить винторогий..
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А сериал « Скоты» за прокат в рашке- говняшке сколько платит? Расскажи
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Не знааю де, але бачу ти добре знаєш, звернись до СБУ ))) надай факти, а допоки цього ти не зробила.. Ну то не пиши дурні) дякую
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На допити не ходить, постійно якісь поради роздає, - воно хворе?
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Зайди на ВооЗ. Про медиків згадав. За час твоїх прости Боже реформ разом з шмарою Супрун, Україна за індексом смертності вийшла на 4-місце в світі з рівнем вдвічі більше світового - 14,4% .
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зебіл Vlad Vola не був би зебілом, як би не збрехав. Між іншим ВОЗ - огрнанізація, яка схвально ставилась до реформ Уляни; оскільки висока смертність - це наслідок відсутності реформ і дії семашкової системи охорони здоровя.
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як же воно пнеться за наш счет... петька, следующий, уже точно, будет нормальным, придётся бегать, придётся....
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Зеле некогда,он воюет с Фединой,Марусей Зверобой и Татьяной Чорновол, Пропозиції Порошенка зі страхування медпрацівників на випадок інфікування COVID-19 внесені на розгляд бюджетного комітету ВР - Цензор.НЕТ 8412Бравый зольдат Швэйк
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