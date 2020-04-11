 Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

Предложения Порошенко по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

Такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны осуществляться в течение как минимум 4 месяцев, - предлагает Петр Порошенко.

Согласно законодательству, малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

В Украине насчитывается более 300 000 таких семей. Общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 миллиардов гривен - посчитали у Порошенко.

Сейчас помощь попавшим в беду людям по всей Украине предоставляют волонтеры и активисты из ОО "Справа Громад", а также депутаты и партийцы "Европейской Солидарности". Благодаря средствам Фонда Порошенко и благотворительным взносам тысяч неравнодушных украинцев уже сформированы 13 000 продуктовых наборов, которые доставляются в регионы страны.

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Кроме того, для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Петр Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом. Сумма страховых выплат по мнению Порошенко должна быть сопоставима с выплатами военнослужащим на передовой.

В случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума (210 200 грн). В случае смерти - в 750-кратном размере прожиточного минимума (1 576 500 грн).

По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 390 случаев заболевания COVID 19 медицинских работников.

Порошенко предлагает обеспечить страховые выплаты и тем медикам, которые заболели до принятия соответствующего решения.