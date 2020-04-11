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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4464) карантин (2871) Порошенко (18080) Европейская Солидарность (350) COVID-19 (3650) коронавирус (2289)

 Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко предлагает предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".

Предложения Порошенко по социальной поддержке украинцев во время эпидемии внесены на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

Такие еженедельные выплаты малообеспеченным гражданам должны осуществляться в течение как минимум 4 месяцев, - предлагает Петр Порошенко.

Согласно законодательству, малообеспеченная семья - это семья, которая по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

В Украине насчитывается более 300 000 таких семей. Общая сумма финансирования, необходимая для такой программы, составляет чуть более 2 миллиардов гривен - посчитали у Порошенко.

Сейчас помощь попавшим в беду людям по всей Украине предоставляют волонтеры и активисты из ОО "Справа Громад", а также депутаты и партийцы "Европейской Солидарности". Благодаря средствам Фонда Порошенко и благотворительным взносам тысяч неравнодушных украинцев уже сформированы 13 000 продуктовых наборов, которые доставляются в регионы страны.

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Кроме того, для поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, который теряет доходы от введения карантинных мероприятий, Порошенко предлагает правительству ввести механизм компенсации процентов по кредитам, срок уплаты которых приходился на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Петр Порошенко внес предложение ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом. Сумма страховых выплат по мнению Порошенко должна быть сопоставима с выплатами военнослужащим на передовой.

В случае инфицирования работника - в 100-кратном размере прожиточного минимума (210 200 грн). В случае смерти - в 750-кратном размере прожиточного минимума (1 576 500 грн).

По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 390 случаев заболевания COVID 19 медицинских работников.

Порошенко предлагает обеспечить страховые выплаты и тем медикам, которые заболели до принятия соответствующего решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3188408
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленський уже потурбувався і наказав відкрити ломбарди.

Просто як в 1933 мережа ;Торгсін;.
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Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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Ціна на нафту низька. На рашці біомаса починає задавати зайві питання дідусю путєну. А він втомлений коронавірусом.

Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам - Цензор.НЕТ 9369
Саме час через зєлєнських маріонеток - прокладок розпочати громадянські рухи в Україні. Тому маріонеточна зєлєнська влада заводить карні справи на Чорновол.
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прибыль рошена - прибыль народа!
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А яка вона? Можете пруф? (тільки не відєо толікашарія, чи Скабєєвой)
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Рошен заплатит 2 лярда налогов в бюджет Украины, чучело ты без флажка..ЭТо и есть прибыль народа трускавецкий ты клоун. А вот твоё Шапито 95 по жизни убыточное офшорке кипрской за всю историю заплатило 0 гривен налога.
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А в расейську казну скільки?
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Нисколько чучело ты ЗЕбильное, фабрика арестована давным давно. Никаких налогов РОшен не платит в бюджет Рашки уже лет 5 точно. Хватит свои фейки гебнявые плодить винторогий..
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А сериал « Скоты» за прокат в рашке- говняшке сколько платит? Расскажи
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Брехливый ЗЕбил фабрика давно была арестована, её щета арестованы, и она не могла платить никаких налогов ибо налоги платят с прибыли. Чучело не хватит нагло брехать провокатор кацапоидный..
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платила не до жовтня 17-го, а 15-го - і те, тому що траст Рошільда розраховував її продати
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брешеш як дишеш
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платить в угорську, латвійську казну. Не плутай. Хоча, для вас, провокаторів подібні заклики до чесності - даремні.
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Ніщеброде, тебе душить жаба з приводу чужих грошей? А що ти сам вмєш, нікчема мокшанська? Відкрий хоч шиномонтажний бокс у своєму мухостарнську, оформи, порозумійся з конкурентами, а потім мекай на твойом козломокшанськмя йазьіке. А до того - ти ніхто і ніщо.
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+ Вот только про язык было все же лишним....... Многие в Украине не знают украинского на должном уровне и не по своей вине, особенно люди старшего поколения. Говорить, общаться - это одно, а грамотно писать - совсем другое.
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Зеленський уже потурбувався і наказав відкрити ломбарди.

Просто як в 1933 мережа ;Торгсін;.
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Ціна на нафту низька. На рашці біомаса починає задавати зайві питання дідусю путєну. А він втомлений коронавірусом.

Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам - Цензор.НЕТ 9369
Саме час через зєлєнських маріонеток - прокладок розпочати громадянські рухи в Україні. Тому маріонеточна зєлєнська влада заводить карні справи на Чорновол.
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Как дитё, чесслово)))
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все шо от пороха зеленые паликмахтеры сами занаете шо подтирают.
вченые потому шо...
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Було би добре, щоб передбачили такі гроші в бюджеті. Але ж гроші вкрали і нема чого ділити.
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Проблема в тім що грошей у бюджеті катма. В молодої зеленої команди виявилися величезні апетити.
Гадаю, попереду ЗЕнесуелла.
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хіба що - з позики МВФ; і те, якщо ті погодяться частину позики використати на фінансування дефіциту бюджету, а не все на ЗВР...
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Если бы я вчера был таким умным, как моя жена сегодня....
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если бы ты не был таким умным, то траву бы стриг у меня на бекыярде..
неплохо бы тебе на порог положил.....
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чмошник успокойся ты уже в конце концов..
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За какой хрен, ЗЕбилы в первые же пол годы так награбили, что дыра в бюджете была в -50 лярдов, и это ещё не было никакого вируса и карантина. Сейчас там вобще ничего нет...если МВФ не даст денег то ЗЕбильный скот будет жрать билетики на Шапито 95 без соли.
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за пол года вогнали в "-50 лярдов", а сейчас " ничего нет"... Считаете, таки научились работать?
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Пецю ніхто не питає, а він все сипле порадами. )))
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"ему чертовскі хооцца ще пору... ой вибачаюсь поворовать"
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кому шо, а малайцям % по кредитах.. Порошенко предлагает предусмотреть в бюджете выплаты малообеспеченным гражданам для покупки продуктов, а бизнесу – для компенсации процентов по кредитам - Цензор.НЕТ 6076
лихварство - святе діло..
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Займись краще чимось корисним, балабол.
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Пецю ніхто не питає, а він все сипле порадами. )))
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