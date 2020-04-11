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 С начала суток наемники РФ семь раз нарушили режим прекращения огня, ранены трое украинских воинов, - Минобороны

В течение 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-службы Минобороны.

По данным ведомства, с начала суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем 122-мм калибра и 120- и 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность", - сказано в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Утром российские наемники с направления населенного пункта Голубовское дважды открывали огонь по украинским защитникам вблизи Новотошковского. В сторону подразделений Объединенных сил враг выпустил четыре артиллерийские снаряда 122-мм калибра и 28 мин 120-мм калибра, а также применил автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

После обеда из минометов 120-мм и 82-мм калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник трижды обстрелял позиции защитников Украины рядом с Новозвановкой.

"По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря мужеству и решимости военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия", - сообщили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским: ранены два бойца

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра обстреляли украинских защитников неподалеку от Славного и Широкино.

"Вследствие преступных действий российских оккупантов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку, решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются.

На участках разведения № 1, № 2 и № 3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" придерживается", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, а в районе проведения ООС принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Источник: https://censor.net.ua/n3188407
 
 
 Топ комментарии
 
7 обстрелов - 3 раненных. Зелёное разведение показало свою эффективность . За живой тир сядете все . Ватные зебильные угребаны☝️☝️☝️
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Будем разводить. Припиздент!
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А сколько кацапов прижмурили в ответ?
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7 обстрелов - 3 раненных. Зелёное разведение показало свою эффективность . За живой тир сядете все . Ватные зебильные угребаны☝️☝️☝️
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та на ваших шиях фуйловий хомут красується.
а на вухах бірочка - скотина ввхутіна.
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В паралленом мире ...

Зеленский анонсировал новое разведение войск в Донбассе
Lenta.ru
Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/44000403/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Хе-хе. кацапы не палятся - вiслюка анонсируют.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Сподіваюсь відповідали зі 122-го калібру та 120-х мінометів!!! А чому у штабі трусять відповісти, які ж це колібри???
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ЗЮ ишак упорно насаживает руSSo-фашистский мир на Донбассе.
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Президент Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС, и сообщает о работе над согласованием новых участков.

Об этом он сообщил во время посещения участка разведения сил и средств №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское, передает "УП".
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найскорішого одужання пораненим Героям, і поаного відновлення...
гори у пеклі вата, закликавша в наш дім чужого солдата!!!
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