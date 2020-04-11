 На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Пресс-служба цитирует слова Татьяны Чорновол, которая 10 апреля заявила в эфире одного из телеканалов, что офис Партии регионов подожгли после убийства активистов Майдана в Мариинском парке и Крепостном переулке.
"Я подожгла офис Партии регионов, и я оттянула их внимание, так как в материалах по убийству Веремия проходит информация, что эти "каратели" были собраны у памятника Пилипа Орлика, чтобы потом наступать на офис Партии регионов", — цитирует ГБР Чорновол.
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Государственное бюро расследований утверждает, что озвученная Чорновол информация недостоверна и приводит такие аргументы:
- офис Партии Регионов на ул. Липской подожгли между 11:00 и 12:00 18 февраля 2014 года
- убийства майдановцев Кищука, Сердюка и Шаповалова произошли в этот же день на перекрестке ул. Институтской и Крепостного переулка с 13:50 по 14:05
- смерть охранника офиса Партии Регионов Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого обвиняют Татьяну Чорновол, наступила в этот день до 13:00.
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"Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол Т.Н. 18.02.2014 в период времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол Т.Н. физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", — заявляют в ГБР.
Озвученную Чорновол в эфире информацию Госбюро расследований расценивает "как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности путем манипулирования мнением общества".
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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.
а ті хто не вчать уроків історії їх повторують ...
надо было что-ли нахер взорвать здание, чтобы правильно отвлечь?
https://www.youtube.com/watch?v=DZhpMSkGg_0
https://www.youtube.com/watch?v=WUVmvjfz2nA
https://www.youtube.com/watch?v=HdYP9xWnMQc
это у него в крови....
Вбивства майданівців розпочались ще до 18 лютого.
Стулила би свого писка, коза...
Все это можно рассматривать только в рамках реконструкции событий, но не более того, а уж тем более не говорить об черновол , как о подсудимой. Обвинять ее в том, что она пошла против системы, против которой шли все мы в то время. Это смешно. Не с того начали. А ведь бойка продолжает сидеть в раде. По нему тоже дело якобы закрыто, где Юра его переквалифицировал из обвиняемых в свидетели. Что мешает это дело пересмотреть вновь?
Ведь Майдан не просто так начался. Майдан стал следствием репрессий януковича. Потом были расправы над майдановцами. Когда люди под деревянными щитами без оружия были расстреляны снайперами. Все видели видео, где эти снайперы стреляли в обе стороны! Кто это мог быть, если не найманцы рашки, которая в это время отпиливала Крым? Этот олух ягык тоже не был на это все способен. Это только путин. Только кремль. Это просто очевидно.
умные всегда на коне, даже когда конь брыкается
Даты убийств майдановцев задолго до 18 февраля:
22 декабря 2013
октябрь 2013/январь 2014
21/22 января 2014
22 января 2014
22 января 2014
25 января 2014
27 января 2014
28 января 2014
28 января 2014
13 февраля 2014
Если бы уже были убийства майдановцев, то тогда Черновол было бы нечего предъявить?
Что за детский сад? Есть убийство - открывайте дело, судите. Докажите - садите, нет - отпускайте.
весна ведь, люди с "посадок" на Майдан придут
Я б порекомендовал дуре Венектовой напрячься на попу
ЗЕ - это бутафория. Вывеска над союзом Партии регионов и Коломойского.
И, не сорвав силой эту ширму ЗЕ-режима, Коломоя и рыгов не достать.