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 На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР

Татьяна Чорновол, заявляя, что офис Партии регионов подожгли, чтобы отвлечь внимание титушек и не допустить убийства майдановцев, обманывает и пытается избежать уголовной ответственности.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-служба цитирует слова Татьяны Чорновол, которая 10 апреля заявила в эфире одного из телеканалов, что офис Партии регионов подожгли после убийства активистов Майдана в Мариинском парке и Крепостном переулке.

"Я подожгла офис Партии регионов, и я оттянула их внимание, так как в материалах по убийству Веремия проходит информация, что эти "каратели" были собраны у памятника Пилипа Орлика, чтобы потом наступать на офис Партии регионов", — цитирует ГБР Чорновол.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

Государственное бюро расследований утверждает, что озвученная Чорновол информация недостоверна и приводит такие аргументы:

- офис Партии Регионов на ул. Липской подожгли между 11:00 и 12:00 18 февраля 2014 года

- убийства майдановцев Кищука, Сердюка и Шаповалова произошли в этот же день на перекрестке ул. Институтской и Крепостного переулка с 13:50 по 14:05

- смерть охранника офиса Партии Регионов Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого обвиняют Татьяну Чорновол, наступила в этот день до 13:00.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

"Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол Т.Н. 18.02.2014 в период времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол Т.Н. физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", — заявляют в ГБР.

Озвученную Чорновол в эфире информацию Госбюро расследований расценивает "как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности путем манипулирования мнением общества".

Читайте также: Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188405
 
   
 Топ комментарии
 
А недобиті риги зовсім вже не ховаються. Але чи не зарано ви святкуєте перемогу, бостуги-лайфи-сємьоничі?
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Венедиктова предвидела, что её "аргумент" будет сильным только потому, что она произнесла магические цифры, а не постфакты убийств властью?
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У Києві все в повітрі, тому тоді було зрозумілим, що до цього все йде!
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После карантина будет майдан. Зе организует его для своего спонсора из Кремля.
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ГБР, конечно, те ещё сволочи. Сейчас вылепят из неё, что хочешь. То же мне, герои- издеваться над психически больным человеком!
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Багато разів казав - повторю ще раз я в свій час говорив що якщо "діячі" які прийшли до влади в результаті Майдану не почнуть саджати ригів то дуже скоро прийде час коли риги почнуть саджати майданівців. Це сталось навіть скоріше ніж я думав. А найбільша проблема в тому що саджати вони будуть не мародера не собакова чи юГіка з кононеками і свинарчуками з цими вони "порешают" а сидіти будуть "шнурки" які цих старих нових привели до влади і за подачки дозволили їм безбожно грабувати Україну.
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Отак ти свиня облила лайном усіх лідерів Майдану, а про ригів і зеплятву що власне їх і саджають та тих зрадосвиней що їх привели до влади і не згадала
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Правильно сделала.Ваша очередь следущая,хорошо что чмо вас до кучи собрало.
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приналежність до ПР повина бути вироком ...
а ті хто не вчать уроків історії їх повторують ...
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Чтобы напасть на Финляндию в ноябре 1939 года,НКВД проделало такой трюк,из минометов 26 ноября 1939 года обстреляло свое красное быдло у деревни Майнила,а дальше широкий возмущам-с советского быдла в газете ПРАВДА и Красная звязда,...и 30 ноября советская падаль вторглась в Финляндию.....,только вместо офиса партии регионов использовали свою же территорию у деревушки Майнила...
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по версии гбр получается, что ей таки не удалось качественно отвлечь внимание титушек от убийств.
надо было что-ли нахер взорвать здание, чтобы правильно отвлечь?
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Фенедиктову с её опытом работы на свинарник ,в ордло судьей , пусть там за скотоложство судит , может и ей чтото под хвост перепадёт.
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Перші бесчинства тітушок в Маріїнському парку та їх напади з побиттям протестувальників почалися ще зранку 18-го, після їх інструктажу в тому ж самому офісі на Липській.
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Все просто. Рыгонечимт пользуется карантином, чтобы получить звёзды после его окончания. А зелёный. Имбецил . Полностью утратил (свой небольшой) контроль за ситуацией в органах"правосудия". По факту судами , гбр ,офисом припизента управляет )(уйловская команда вместе с портновой. Богдан же сказал: "Теперь каждый сам за себя!". Одно хорошо. Ватная )(уйловская нечисть засветилась полностью и выдает свои кадры один за другим. Вас , рыгозедарасы будет теперь легко идентифицировать и боюсь, доброй народной люстрацией , вы , ляди, уже не отделаетесь. Главное успеть взять портновскую шлюху вместе с ермаком. А там , глядишь и медведчука с рабиновичской и прочей нечистью на свидание с бузиной отправят ☝️☝️☝️
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В мариинском парке было убито рыготитушками 23 майдановца. а когда рыгов будут сажать за убийства? или рыги из гбр своих не трогают?
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Так ты спроси почему 5 лет не сажали, хотя все генпрокуроры были у барыги карманными. Другое дело ЗЕбил, он не то что страной руководить, он не знает что у него завтра произойдет.
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На Земле не бывает побед,если с Богом тягаться...,73 % пошли против Бога...,печально это всё...
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зато теперь у батькивщини будут две истинных героини - надюха и танюха
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с танюхой не так все просто. обвинения слишком тяжелые. поэтому она достанет свою справку с дурки и на суде будет косить на несознанку. Правда в таким случае возникает вопрос, как недееспособную могли избрать в вр?
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На момент поджога офиса ПР уже 2 месяца шли убийства майдановцев.
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как всегда ********** палочку публике показывал
это у него в крови....
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Венедиктова тупа курка.
Вбивства майданівців розпочались ще до 18 лютого.
Стулила би свого писка, коза...
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однозначно курка, попадьот в ощип Майдана №3 На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 5432
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Могу сказать так, на то время не только черновол , но и многие другие готовы были поджечь этот офис. Так как партия регионов воплощала в себе все то зло, которое привело потом к войне .
Все это можно рассматривать только в рамках реконструкции событий, но не более того, а уж тем более не говорить об черновол , как о подсудимой. Обвинять ее в том, что она пошла против системы, против которой шли все мы в то время. Это смешно. Не с того начали. А ведь бойка продолжает сидеть в раде. По нему тоже дело якобы закрыто, где Юра его переквалифицировал из обвиняемых в свидетели. Что мешает это дело пересмотреть вновь?

Ведь Майдан не просто так начался. Майдан стал следствием репрессий януковича. Потом были расправы над майдановцами. Когда люди под деревянными щитами без оружия были расстреляны снайперами. Все видели видео, где эти снайперы стреляли в обе стороны! Кто это мог быть, если не найманцы рашки, которая в это время отпиливала Крым? Этот олух ягык тоже не был на это все способен. Это только путин. Только кремль. Это просто очевидно.
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ОПГ Донбасс и ОПГ Озеро это одна Банда,управляемая кремлевским Уродом
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Танька не брехло, - вона просто йо*нута на всю голову.
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именно. у нее и справка на этот случай имеется.
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ГБР работает по методичке Портнова, кого то с украинцев посадят: Кузьменко, Антоненко, Чорновол и т.д, кого то с украинцев ликвидируют- более 14 тыс. На фронте, остальных поставят в стойло для беспроблемный жизни Ермакам, Зеленский, Коломойским, Ахметовым и т, д.
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не дурак, тому не бидуе.

умные всегда на коне, даже когда конь брыкается На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4730
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что вы кричите - сволочи сволочи ! падла она одна это Зеленский
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Не ругайся, Маня, ты мне модера испортишь.
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Майдан 2014 не был против НАРОДА и государства Украина,он был против баранов во власти.В свою очередь ДАУНетские Хмыри выступили против государства Украина,думая повторить Крымский отжим,но не вышло,Порох дал по зубам... На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 7205
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тебя контузило на Печенеговских фронтах ?
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Рыговская кодла в лице назначенной ЗЕ Венедиктовой откровенно врет.

Даты убийств майдановцев задолго до 18 февраля:
22 декабря 2013

октябрь 2013/январь 2014

21/22 января 2014

22 января 2014

22 января 2014

25 января 2014

27 января 2014

28 января 2014

28 января 2014

13 февраля 2014
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Падаль Кремлевская сдохнет как и СССр вонючий....ВОПРОС ВРЕМЕНИ..........АМИНЬ!!! На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4989
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В чем смысл этого заявления ГБР?
Если бы уже были убийства майдановцев, то тогда Черновол было бы нечего предъявить?
Что за детский сад? Есть убийство - открывайте дело, судите. Докажите - садите, нет - отпускайте.
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А що буде коли від Чорновол будуть факти, що вбивства на Майдані готувалися заздалегідь і ця інформація була відома?
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ничого не буде. т.к. таньюхе нужно отвечать именно за преступления которые она совершила.
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Юлия Тимошенко однажды сказала : Донбасс надо окружить колючим дротом,она была права.
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Зачем она вообще признается в поджоге и причастности к убийству пенсионера, это же чисто по человечески греховные действия?
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самосуд будет лопатами
весна ведь, люди с "посадок" на Майдан придут На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 7531
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Перші вбивства були 22 січня 2014 року, тому ДБР зі своєю заявою обосралося.
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На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР - Цензор.НЕТ 4788Не волнуйтесь, Танюшке ничего не будет, у неё справка.
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Танюха зуб дала, что Генпрокурором будет.
Я б порекомендовал дуре Венектовой напрячься на попу
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Значит каратели, с вами всё понятно.
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Вот зачем Зеленский и взял эту Венедиктову на работу.
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Украине на границе с Мокшандией плешивого Хмыря надо соорудитть бетонную стену высотой 100 метров и шириной 20 метров,чтоб даже мыши и крысы дохли...и воробьи не летали зараженные Коронвирусом или Новичком с Полонием...
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Все, кто возмущен реваншем рыгов, должны понимать, что она стала возможна благодаря ЗЕ.

ЗЕ - это бутафория. Вывеска над союзом Партии регионов и Коломойского.

И, не сорвав силой эту ширму ЗЕ-режима, Коломоя и рыгов не достать.
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Крепостной переулок! Не говорите что от слова "крепость"...Нет такого слава в укр.мове...Подсознательно напоминают о праве, крепостном?
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