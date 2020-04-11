 На момент поджога офиса ПР в центре в тот день еще не было убийств, Чорновол манипулирует общественным мнением, - ГБР

Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-служба цитирует слова Татьяны Чорновол, которая 10 апреля заявила в эфире одного из телеканалов, что офис Партии регионов подожгли после убийства активистов Майдана в Мариинском парке и Крепостном переулке.

"Я подожгла офис Партии регионов, и я оттянула их внимание, так как в материалах по убийству Веремия проходит информация, что эти "каратели" были собраны у памятника Пилипа Орлика, чтобы потом наступать на офис Партии регионов", — цитирует ГБР Чорновол.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Государственное бюро репрессий: что стоит за делом Чорновол. ВИДЕО

Государственное бюро расследований утверждает, что озвученная Чорновол информация недостоверна и приводит такие аргументы:

- офис Партии Регионов на ул. Липской подожгли между 11:00 и 12:00 18 февраля 2014 года

- убийства майдановцев Кищука, Сердюка и Шаповалова произошли в этот же день на перекрестке ул. Институтской и Крепостного переулка с 13:50 по 14:05

- смерть охранника офиса Партии Регионов Владимира Захарова, в умышленном убийстве которого обвиняют Татьяну Чорновол, наступила в этот день до 13:00.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

"Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол Т.Н. 18.02.2014 в период времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол Т.Н. физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", — заявляют в ГБР.

Озвученную Чорновол в эфире информацию Госбюро расследований расценивает "как выдумку и попытку избежать уголовной ответственности путем манипулирования мнением общества".

Читайте также: Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.