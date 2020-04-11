 В командовании Медсил ВСУ подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19: исцелилась военный врач из Хмельницкого

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат. В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больной. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

В командовании Медсил ВСУ напомнили, что лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больной COVID-19, дали отрицательные результаты.

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Все 17 представителей лечебно-сестринского состава госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, в настоящее время вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.

Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.