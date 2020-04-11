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 Общество, Здоровье
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 В командовании Медсил ВСУ подтвердили первый случай выздоровления от COVID-19: исцелилась военный врач из Хмельницкого

Сотрудник Вооруженных Сил Украины, военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР было диагностировано заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровела.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом сообщили сегодня, 11 апреля, в командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

По словам начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Сергея Мельника, два последних лабораторных исследования методом ПЦР дали отрицательный результат. В общем лечение проходило без особых осложнений состояния здоровья больной. Вчера ее выписали из Хмельницкой инфекционной больницы и в течение двух недель она будет находиться дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

В командовании Медсил ВСУ напомнили, что лабораторные исследования методом ПЦР у врачей и медицинских сестер Хмельницкого военного госпиталя, которые попали в круг контактных лиц с больной COVID-19, дали отрицательные результаты.

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Все 17 представителей лечебно-сестринского состава госпиталя, которые ранее находились на самоизоляции, в настоящее время вернулись к исполнению своих должностных обязанностей.

Госпиталь работает в усиленном противоэпидемическом режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3188404
 
 
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Респект, сестро !
Видужуй.
Україна з тобою.
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"СоТруТник", "исцелилась"... у вас редактор есть? Или "сотрутники" от слова "трутень"?
А военнослужащей - здоровья побольше, молодец!
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Збс, почти как по Авиценне- Врач! Исцели себя сам, но вот что удивляет- 02.04 ПЦР положительная,а " два последних ПЦР отрицательные" их ей делали через день? учитывая что 10.04 ее уже выписали, тут людям не то что в ПЦР, а в тестировании отказывают, или ждут ответа по 4-5 дней. А так, здоровья конечно, и не болеть!
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