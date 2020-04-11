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 Общество, За рубежом
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 Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - ВОЗ

Беларусь вступает в новый этап вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор.

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир". Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля. - Ред.) мы увидели рост (количества инфицированных. - Ред.) в два раза каждые два-три дня".

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"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор.

Представитель ВОЗ пояснил, что принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это "обязательно карантин или комендантский час", но основное - запрет массовых мероприятий.

"Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям. Активировать экстренные планы для того, чтобы учреждения здравоохранения были готовы", - сказал руководитель экспертной миссии ВОЗ.

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Он подчеркнул, что сейчас настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом, поскольку ситуация с COVID-19 требует консолидации всех усилий.

"Это забег на долгую дистанцию, а не спринт. Нам нужно быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать меры на протяжении 12-18 месяцев", -добавил представитель ВОЗ.

Он также подтвердил рекомендации прекратить массовые мероприятия в Белоруссии, комментируя целесообразность проведения 9 мая в Минске военного парада.

"Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и массового сбора людей. В первую очередь, над этим надо задуматься", - сказал О'Коннор, отвечая на вопрос о целесообразности проведения военного парада 9 мая.

Отметим, что согласно данным Минздрава Беларуси, по состоянию на 11 апреля количество зараженных коронавирусом в стране достигло 2031 человека, умерших - 23, выздоровели - 172.

Источник: https://censor.net.ua/n3188402
 
   
 Топ комментарии
 
Надо наращивать производство тракторов для лечения коронавируса... Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1437 Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса. Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9557
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Похоже доигрался Батька, все упирается с карантином.
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Чувак, у твоїй дєрєвнє є інтернет?
Бєлоруссія, по населенню, це десь лише ДВА Києва, а хворих на ковід-19 десь в ДВА рази БІЛЬШЕ, ніж у ВСІЙ Україні.
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Ещё раз для особоупоротых.
Что бы сравнивать ситуацию, Украине надо бы провести сначала 200000 тестов.
Если никого не тестировать, то и инфицированных выявить нельзя
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У меня Интернета нет, но есть мозги в отличии от тебя. Конечные цифры - это превышение над естественной смертью. Их и сравнивают. А вот эти цифры можно нарисовать с потолка какие угодно.
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Няхай жыве Беларусь!

(держитесь, сябры! шоб вас дождь намочил!!!)
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Обещают на неделе. А так спасибо за пожелание, и вам не хворать))
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ложь, пиндеж и провокация - бацька еще свой гол не забил и пацанов рот в рот не построил - за дидфов шо бы
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Батько сказав, що вірус вигадали піндоси! Це просто грип! Як відрізав! Хто бульбу саджати буде?? Що жерти?? Це його СВЯТІ слова! Перемогли половців та печенегів разом з Расєєю, що ще треба?? Тай 9 травня йде, треба виводити невбитий повк, щоби добити старих уж точно, а то ж пенсії проїдають, а не працюють, як Батько та Путін
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У нас что сажай, что не сажай, все равно Бахматюк уже всё на корню продал. Одна надежда - землю продадим и у Франции сала прикупим.
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Всем украинским почитателям усатого диктатора, смотрите, что сейчас будет твоиртся из-за дебилизма этого придурка!
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Чего б ему к Трампу в советники не пойти, там ситуация похлеще.
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Схоже, що світові мародери вирішили обложити непідкореного санкціями.
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