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 Происшествия
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 Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины

Российские оккупанты открыли огонь по позиция сил ООС в районе Новозвановки из автоматических станковых гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС дали отпор агрессору. Потери противника уточняются.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются"

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", — добавили в штабе.

Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188401
 
 
 Топ комментарии
 
"До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту. Зокрема,йдеться про засоби інд. захисту та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу."
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
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Зеленський: розведення допомогло зменшити обстріли...
Серйозно?
У нас загиблих і поранених в рази більше, ніж за аналогічний період минулого року... дійсно, якщо про обстріли і вбитих мовчати- то напевне їх поменшало...
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Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО
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найбільш яскраві цитати з пресмарафону президента України Володимира Зеленського:

- "Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати. Але мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи", - про посадки корупціонерів.

- "Поки туди будуть приїзжджати різні люди з обох боків, які не хочуть розведення і будуть випадково пострілювати, розведення не буде", - про відведення українських військ з Золотого у Луганській області.

- "З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент в будь яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом", - про можливість нового Майдану.
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А Зєйло-муйло своєю широкою груддю не закрив українські позиції? Чи хоча б рояль притягнув на передову. Все таки якась защита.
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Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

https://censor.net.ua/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe
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Кранты "Вільхе". Даже на этот проект уроды стараются крест поставить.
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_Не "даже", а именно! Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины - Цензор.НЕТ 7711 Их задача - нанести как можно больший ущерб Украине и её обороноспособности.
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Зеленський: розведення допомогло зменшити обстріли...
Серйозно?
У нас загиблих і поранених в рази більше, ніж за аналогічний період минулого року... дійсно, якщо про обстріли і вбитих мовчати- то напевне їх поменшало...
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_Тю... Да ты так пишешь... будто зельц и действительно Украине добра желает, а не вражеский агент, работающий на расию.
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"До Києва з ОАЕ прибув літак із 113 українцями та медичним вантажем на борту. Зокрема,йдеться про засоби інд. захисту та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу."
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
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Не факт, что дезинфекаторы из ОАЭ на основе спирта.
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А зеНарик целый а, а трусы он не обдрыстал ? А зедебилы
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Міністр оборони Таран працює на Росію. Задача - зупинити рух України до НАТО
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«12:04. Россия поставила комплексы ПВО Pantsir-S1/SA-22 ливийским террористам Хафтар. Это прямое нарушение международных санкций ООН. Комплексы развёрнуты в Ливии, предположительно в районе Тархуна».«12:08. 24 часа тому ВВС Ливии с помощью турецких беспилотников в районе Тархуна уничтожили российскую систему ПВО (предположительно Pantsir-S1/SA-22). Одну из тех, которые армия РФ передала ливийским террористам Хафтара».
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2 беспилотника камикадзе выполнили свою работу.
Пресса паРаши хла в Ливии сбиты 2 беспилотника.
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Обстріл біля Новозванівки: поранено захисника України - Цензор.НЕТ 1310
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Голосом Левитана:
"Сегодня 10.03. Вероломно. Без объявления войны. Империалистические США решили перекрыть поставки наркотиков из дружественной Венесуэлы".
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