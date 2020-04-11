 Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", — сказано в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения ООС дали отпор агрессору. Потери противника уточняются.

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"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", — добавили в штабе.