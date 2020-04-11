 Обстрел у Новозвановки: ранен защитник Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", — сказано в сообщении.
В штабе отметили, что подразделения ООС дали отпор агрессору. Потери противника уточняются.
Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются"
"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", — добавили в штабе.
- "Коли я прийшов, думав, що на другий день ми будемо всіх саджати. Але мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи", - про посадки корупціонерів.
- "Поки туди будуть приїзжджати різні люди з обох боків, які не хочуть розведення і будуть випадково пострілювати, розведення не буде", - про відведення українських військ з Золотого у Луганській області.
- "З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь. В будь-який момент в будь яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом", - про можливість нового Майдану.
https://censor.net.ua/news/3188391/finansirovanie_ostanovleno_my_byli_vynujdeny_uvolit_687_chelovek_direktor_proizvodyaschego_raketnoe
Серйозно?
У нас загиблих і поранених в рази більше, ніж за аналогічний період минулого року... дійсно, якщо про обстріли і вбитих мовчати- то напевне їх поменшало...
А нащо ми свої дез.засоби нещодавно до Італії відправили?
Чекаємо новину:"Україна відправляє 6 тис.литрів дез.засобів"
Пресса паРаши хла в Ливии сбиты 2 беспилотника.
"Сегодня 10.03. Вероломно. Без объявления войны. Империалистические США решили перекрыть поставки наркотиков из дружественной Венесуэлы".