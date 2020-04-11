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 Общество, Здоровье
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 У главы Сарненской районной госадминистрации Кохана подтвердили коронавирус

На Ривненщине у главы Сарненской районной государственной организации Александра Кохана подтвердили коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, недавно появился сухой кашель. А так как у меня по работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса.

К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный", - написал он.

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В настоящее время он находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо и продолжает удаленно работать из дома. Также Кохан подтвердил, что передал список своих контактов эпидемиологической службе для проведения тестов и принятия необходимых мер.

Напомним, согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на утро 11 апреля в Ривненской области подтверждениы 103 случая заболевания коронавирусом.

У главы Сарненской районной госадминистрации Кохана подтвердили коронавирус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188400
 
 
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У глави Сарненської районної держадміністрації Кохана підтвердили коронавірус - Цензор.НЕТ 6011
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Ай ай.. Как жить-то теперь будем??? Горе-то какое...
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Всех бы тестировали , как в Германии, а то только избранных. А остальным как быть?
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