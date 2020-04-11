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 Происшествия
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 За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс.

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 503,2 тыс. человек, 18,8 тыс. умерли с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об свидетельствуют данные служб здравоохранения Соединенных Штатов.

При этом наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 7,8 тыс. человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Нью-Йорке роют братские могилы для жертв коронавируса. ФОТО

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.

Из заболевших коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 102 774 летальных случая.

Источник: https://censor.net.ua/n3188399
 
 
 Топ комментарии
 
Підтримую, День победи має бути шикарним.
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Ню ню, зараз на Великдень попрут кошики святити.
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Кремль: празднование Дня Победы состоится, несмотря на эпидемию коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.

За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 3990
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Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан начало проверку больницы в Уфе, где 170 человек заразились коронавирусом.
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При чем США?
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50 с подозрением.
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Ща кацапы свои передвижные крематории Трампу попробуют загнать...
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А у нас припинять самоізоляції з середини травня?
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Правильно сделают. Не будет здесь никакого пожара.
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Ню ню, зараз на Великдень попрут кошики святити.
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Завтра Вербна (Пальмова) - зроблять ще репетицію...- внуки заразять Коханих Дудусів- Бабусів, а ті....
Статистика це підтвердить через 10-15 днів...
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Та в нас вже наробили в Герці та Новоселиці.
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вони і про кінець зубожіння говорили - но не називали по-фамільно.... За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 1419
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Так я теж їм не вірю, але ситуація критична з усіх боків.
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у американцев все просто, нет денег нет лечения
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Не так, нема страховки нема лікування, це як в СРСР путівку від профспілки отримати, просто в них нема статті за тунеядство.
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как говорят у них "страховые и банковские агенты это аферисты". Задумайся
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Ну як аферисти, там всі трохи схиблені на грошах, всі в кредитах, якщо ти без кредита, дивляться як на збоченця.
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наоборот "как тебе удалось"? Много бывает не предусмотренных жизненных ситуаций и на их разрешение нужны деньги
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Все зроблено для того, шоб люди працювали. Не бачу нічого кримінального. В нас теж, хто працює, схиблені на грошах: нащо працювати тільки для того, шоб тіки б з голоду не померти?
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Ну почему нет лечения, вылечат но счет будет намного больше чем по страховке.
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Покажите этим ****** Краснопольское кладбище.Тут пострашнее коронавирц .Убиты молодые ребята упырем.
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В Беларуси например нет карантина. Прирост госпитализированных около 30% за сутки(на сегодня 2500). Из них трем % будет необходима реанимация. Совокупное количество различных аппаратов ИВЛ - 3500.
Несложные подсчеты показывают - к концу месяца медицина "ляжет", и смертность будет измеряться % двузначным числом.
Вот как оно происходит - глупость, некомпетентность, безответственность политиков ухудшают эту статистику.
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Якщо апарати ШВЛ працюючі, це достатня кількість, в Італії на старті було 5000.
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При количестве 5000 - смертность в Италии на пике 12%.
У нас повторяю, 3500 и медики не так защищены. У нас будет хуже.
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В Італії 60 млн населення, і смертність рахують в кінці, не панікуй. Ну да, ви прогавили початок епидемії.
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Луке надо вирус поближе поднести, чтобы он разглядел.
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Трампу это припомнят, и позднее введение карантина и запоздалый запрет вьезд из других стран и неготовность медицины.
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Кремль: празднование Дня Победы состоится, несмотря на эпидемию коронавируса

В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.

За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс. - Цензор.НЕТ 3990
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Ой сомневаюсь, в Москве до снижения еще далеко, все только начинается.
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Підтримую, День победи має бути шикарним.
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шоб и правнуки, бабами нароженные, с содроганием вспоминали его небывалые последствия.
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и сколько ж этих ветеранов. самому младшему 93, а остальным по 94-95-96-98 лет,?
они все уже давно лежачие, если еще живые.
уже умерли и умирают дети, рожденные после войны, им по 70-75 лет.
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Вирус из лабораторий ФСБ наконец добрался до страны назначения.
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Ну если это так, то кацапов, по логике, будут в выгребных ямах топить
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Ну что поработали? Клоун с рыжей белкой на голове доведет США до пропасти
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Роберто Родригез, врач больницы Scripps Mercy Hospital в Сан-Диего, прикрепил на защитный костюм свою улыбающуюся фотографию. Так он попытался сделать жизнь пациентов чуть комфортнее: они видят, что за масками и очками скрывается человек, и это создает эмоциональную связь. Своей идеей Родригез поделился в Инстаграме.
Идея Родригеза вдохновила других американских врачей. Медицинские работники из Лос-Анджелеса тоже прикрепили свои фото на костюмы:
«Эти пациенты находятся в больнице совсем одни, к ним не пускают посетителей, и они окружены врачами, которые с головы до пят облачены в защиту. Фото привносит какую-то легкость, которой так не хватает в наше время».
Пегги Джи, тоже врач из Лос-Анджелеса, поддержала коллег:
«Фото помогает пациенту связать между собой реального улыбающегося человека и ходячий скафандр в маске, который общается с ними». Некоторые доктора стали подписывать немного информации о себе, чтобы выглядеть чуть человечнее даже в полной защите. Например, коллега Роберто Родригеза сделал бейдж «Привет, я Басс, и я люблю тигров» - и прикрепил фото с тигром.
По словам Родригеза, пациенты позитивно реагируют на фото:
«Если это хоть на минуту отвлечет их от всего этого хаоса вокруг, то это уже того стоит». Пока к его идее присоединилось не очень много врачей, но их количество увеличивается каждый день. Родригез считает, что так пациенты лучше понимают старания медицинских работников: «Им нравится видеть, что ты сделал какое-то лишнее действие просто чтобы позаботиться о них». https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372692/
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Учитывая то что зеленая наволочь за 2 месяца кроме как вывезти маски и беспрерывно врать, ничего не сделала - готовимся к худшему.
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Нада просто выходить на работу и переболеть, как нам тут рассказывают некоторые
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Другого выхода нет. Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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Та такая тряпка-власовская.Кстати,если заблудилось,могу помочь выйти.Или само?
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Удачи, обзывать не стану. У рас праздник.
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На этом сайте можно писать только людям.Знал?😂
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Это сопоставимо с убитыми в Перл Харборе и количеством жертв при теракте 11-09-01, только сейчас "каждый день по теракту или по Перл Харбору", раньше США объявляли войну в таких случаях!
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Трамп больше обеспокоен низкими ценами на нефть, чтобы ***** и Рашка не загнулись и не распались
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Дурашка, Трамп обеспокоен ценами на нефть, чтобы ее в США добывали. Не думай за Трампа, ты тупее его.
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