 За сутки в США из-за коронавируса умерли более 2,2 тыс. человек, число зараженных превысило 500 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об свидетельствуют данные служб здравоохранения Соединенных Штатов.
При этом наблюдается ежедневный рост числа летальных исходов. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - 7,8 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составил 301 случай заболевания.
Из заболевших коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля во всем мире зарегистрировали 1 698 416 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 102 774 летальных случая.
Статистика це підтвердить через 10-15 днів...
Несложные подсчеты показывают - к концу месяца медицина "ляжет", и смертность будет измеряться % двузначным числом.
Вот как оно происходит - глупость, некомпетентность, безответственность политиков ухудшают эту статистику.
У нас повторяю, 3500 и медики не так защищены. У нас будет хуже.
В субботу, 11 апреля, в Кремле подтвердили, что празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, состоится, сообщает РИА Новости.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно".
Ранее сообщалось, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в праздничных мероприятиях 9 мая, поскольку они находятся в возрастной группе риска.
они все уже давно лежачие, если еще живые.
уже умерли и умирают дети, рожденные после войны, им по 70-75 лет.
Идея Родригеза вдохновила других американских врачей. Медицинские работники из Лос-Анджелеса тоже прикрепили свои фото на костюмы:
«Эти пациенты находятся в больнице совсем одни, к ним не пускают посетителей, и они окружены врачами, которые с головы до пят облачены в защиту. Фото привносит какую-то легкость, которой так не хватает в наше время».
Пегги Джи, тоже врач из Лос-Анджелеса, поддержала коллег:
«Фото помогает пациенту связать между собой реального улыбающегося человека и ходячий скафандр в маске, который общается с ними». Некоторые доктора стали подписывать немного информации о себе, чтобы выглядеть чуть человечнее даже в полной защите. Например, коллега Роберто Родригеза сделал бейдж «Привет, я Басс, и я люблю тигров» - и прикрепил фото с тигром.
По словам Родригеза, пациенты позитивно реагируют на фото:
«Если это хоть на минуту отвлечет их от всего этого хаоса вокруг, то это уже того стоит». Пока к его идее присоединилось не очень много врачей, но их количество увеличивается каждый день. Родригез считает, что так пациенты лучше понимают старания медицинских работников: «Им нравится видеть, что ты сделал какое-то лишнее действие просто чтобы позаботиться о них». https://charter97.org/ru/news/2020/4/11/372692/