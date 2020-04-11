 Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вчера лесная охрана Базарского лесничества задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Народичского спецлесхоза, в результате чего возник масштабный пожар, локализовать который удалось только через несколько дней", - сказано в сообщении.

По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых палил поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.

По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

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Напомним на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского спецлесхоза с минувшей субботы около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля.

В тот же день, 9 апреля, на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья пылало село.

На помощь в укрощении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.



Фото: сайт ГСЧС