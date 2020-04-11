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Все про:Житомирщина (852) пожар (4000) ГСЧС (2582)

 Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Житомирской области задержали двух мужчин, причастных к масштабному лесному пожару на территории Народичского и Клищивского лесничеств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вчера лесная охрана Базарского лесничества задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Народичского спецлесхоза, в результате чего возник масштабный пожар, локализовать который удалось только через несколько дней", - сказано в сообщении.

По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из которых палил поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая и задокументировала все обстоятельства правонарушения.

Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС 01

По информации Народичского отделения полиции, оба мужчины, 1991 и 1989 г.р., признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к административной ответственности.

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Напомним на территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского спецлесхоза с минувшей субботы около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля.

Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС 02

В тот же день, 9 апреля, на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья пылало село.

На помощь в укрощении масштабных пожаров на севере Житомирской области в течение недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.

Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС 03
Фото: сайт ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3188398
 
 
 Топ комментарии
 
В клетку....на майдан на пару дней на обозрение...потом клетка в суде, потом колония лет на 5...ну чтоб другим было в пример и не "шутили".
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Суха трава один із самих важливих компонентів біоценозу. Вона мільйони років живила життя на планеті. Поки придурки не нафантазували в своїх пустих макітрах, що попіл від трави і листя дуже корисний для рослин. За підпал треба судити на примусові роботи і штраф по повній вартості збитків, а не обмежувати вигаданою кількістю неоподаткованих мінімумів.
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За такое нужна только криминальная ответственность.
Закинуть оленей винторогих в тюрягу лет на десять.
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В клетку....на майдан на пару дней на обозрение...потом клетка в суде, потом колония лет на 5...ну чтоб другим было в пример и не "шутили".
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Даже по существующему законодательству их можно засадить на хороший срок. "Но они не хотят..." (с)
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Да они хотят лишь бабло по больше срубить.
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Ну если жечь будет финансово не выгодно, то и это решение.
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адмін відповідальність ? ...та ви їх краще в сраку поцілуйте ...
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Суха трава один із самих важливих компонентів біоценозу. Вона мільйони років живила життя на планеті. Поки придурки не нафантазували в своїх пустих макітрах, що попіл від трави і листя дуже корисний для рослин. За підпал треба судити на примусові роботи і штраф по повній вартості збитків, а не обмежувати вигаданою кількістю неоподаткованих мінімумів.
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якщо вірити деяким вумним дядям і тьотям, то частина дуже продуктивного ландшафту північної гамерики була сформована людиною саме через системне випалювання трави та чагарників..
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За такое нужна только криминальная ответственность.
Закинуть оленей винторогих в тюрягу лет на десять.
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спалити тварюк живцем обмотавши сухою травою так би було справедливо і іншим урок...
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