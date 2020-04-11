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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5136) Минздрав (2523) петиция (155) Супрун Ульяна (621) медреформа (33) коронавирус (2289)

 Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию на сайте главы государства от 23 марта 2020 года с призывом вернуть Уляну Супрун на пост главы Минздрава.

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ Зеленского на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины" обнародован пресс-службой президента

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19", - сказано в ответе президента.

Вместе с тем президент напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 опасен, все лекарства в нем - экспериментальные, - Супрун

Также Зеленский подчеркнул, что новый глава Минздрава определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформыприоритетами в своей деятельности .

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

Напомним, Уляна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3188396
 
 
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Зрозуміло.
«Кто попало, только нє Супрун !»
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"Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы" - так шо - Супрун уже вернули? Чи шо?
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Нет, не вернули. А её программа продолжает работать по графику.
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Против Порошенко работали все каналы и журнашлюхи. Им к сожалению удалось. Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи, но у них ничего не получается.
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та укрожурналістика - мертва, от і мовчить всією братською могилою
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Против клоуна никто и не работает, он сам справляется хорошо
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О да, Супрун не откажется приехать внедрять опыт борьбы США с коронавирусом внутри страны. Мало не покажется.
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Она никуда и не уезжала. Она гражданка Украины и живет в Украине.
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Скоро будет питиция о возврате Пороха , но время ушло . Страной рулит каламоша и портной, нах безвиз да здраствует дефолт.
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Сегодня Супрун прост вернуться а завтра пороха.
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Щоб зупинити вірус (подвоєння кількості хворих щотри дні, смертність ~1.4%), потрібен медичний головнокомандувач, який:
- знає, які обмежувальні заходи діють, а які ні, та як медик розуміє, що таке епідемія;
- знає, як витиснути максимум із нинішньої медичної системи, як завершити реформу і де та яку просити допомогу;
- вміє мотивувати своїх підлеглих, зібрати в команду найкращих і зробити так, щоб вони працювали цілодобово. Знає, як надихнути і з новою силою мобілізувати волонтерів, бізнес і все суспільство на боротьбу за виживання;
- здатен прораховувати майбутні сценарії і готуватися до викликів заздалегідь;
- може сказати Президенту після того, як до нього прийшов черговий "ходок" із шкідливою, але красивою ідеєю: "Вибачте, але робити потрібно по-іншому".
Посада віце-прем'єра по боротьбі з пандемією цілком доречна в нашій ситуації - і її має зайняти Уляна Супрун. Звісно, з правом підбирати команду на посади в медичній владі. Я не знаю, чи вона погодиться, але її варто вмовляти.
Вона не чарівник Гендальф із фентезі, але вона зможе виробити стратегію та її впроваджувати. Як мінімум, медики і пацієнти знатимуть, що робити, апарати ШВЛ використовуватимуть на повну, робитимуть ширше тестування - і держава бачитиме, де епіцентр та намагатиметься його локалізувати. Тобто, уряд протидіятиме загрозі системно.
Логічно припустити, що для влади, яка все міряє рейтингами, її антирейтинг - на який, між іншим, працює вся російська дезінформація - має суттєве значення. Можливо, тому її й не залишили керувати міністерством. Але годинник цокає, і вибору особливого немає.
На момент написання статті ми мали 2203 офіційно зареєстрованих хворих. Подвоєння щотри дні, ~1.4% померлих, перехворіє мінімум 60%, помре - 300 тисяч.
P.S. З Уляною Супрун нас нічого не пов'язує, крім публічної дискусії щодо потреби носити маски. - https://texty.org.ua/articles/100714/koronavirus-vbyvaye-i-vbyvatyme-shob-protydiyaty-pandemiyi-z-minimalnymy-vtratamy-ulyanu-suprun-potribno-zrobyty-vice-premyerom/
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А почему она в Украине такая "спасительница специалист", вот на её родине так шурует коронавирус. что не спасает своих сограждан?
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В нашей ситуации это выглядит так: С 1-го апреля опыты на вас будут проводиться бесплатно, вы не платите ничего. Хотя, это кому как повезет.
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Хто б сумнівався
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса." https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/
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Ничего не понимаю. Программа Супрун продолжает двигаться согласно принятому в 2017 году закону и графику, то за что тогда была уволена она сама?
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Сказал, всё равно разровняем на кизяк, но заниматься этим будут другие люди.
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Ссанина от ЗЕлоха -Гуманитарная помощь из Эмиратов. В Дубае сейчас движение транспорта запрещено полностью. Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы - Цензор.НЕТ 5656
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Пам'ятаю скільки було від зебілів крику, що Супрун має не ту медичну освіту! І тут призначають міністра, який взагалі не має медичної освіти. Це зебілів повністю влаштувало🐸🙄
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Жена Степанова зарегистрировала медфирму в день назначения муженька,а вы тут о какой-то Супрун. Распил в МОЗ только набирает обороты. А если что,то клован всегда прикроет, как "друга ермака".
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