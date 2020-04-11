 Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ Зеленского на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины" обнародован пресс-службой президента

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19", - сказано в ответе президента.

Вместе с тем президент напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.

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Также Зеленский подчеркнул, что новый глава Минздрава определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформыприоритетами в своей деятельности .

"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.

Напомним, Уляна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.