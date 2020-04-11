 Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун: Приоритеты нынешнего главы Минздрава - борьба с коронавирусом и продолжение медреформы

Как информирует Цензор.НЕТ, ответ Зеленского на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины" обнародован пресс-службой президента
"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19", - сказано в ответе президента.
Вместе с тем президент напомнил, что постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанов.
Также Зеленский подчеркнул, что новый глава Минздрава определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформыприоритетами в своей деятельности .
"Относительно продления медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с законом Украины от 19 октября 2017 года "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи", - указал Зеленский.
Напомним, Уляна Супрун возглавляла Министерство здравоохранения Украины с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.
«Кто попало, только нє Супрун !»
- знає, які обмежувальні заходи діють, а які ні, та як медик розуміє, що таке епідемія;
- знає, як витиснути максимум із нинішньої медичної системи, як завершити реформу і де та яку просити допомогу;
- вміє мотивувати своїх підлеглих, зібрати в команду найкращих і зробити так, щоб вони працювали цілодобово. Знає, як надихнути і з новою силою мобілізувати волонтерів, бізнес і все суспільство на боротьбу за виживання;
- здатен прораховувати майбутні сценарії і готуватися до викликів заздалегідь;
- може сказати Президенту після того, як до нього прийшов черговий "ходок" із шкідливою, але красивою ідеєю: "Вибачте, але робити потрібно по-іншому".
Посада віце-прем'єра по боротьбі з пандемією цілком доречна в нашій ситуації - і її має зайняти Уляна Супрун. Звісно, з правом підбирати команду на посади в медичній владі. Я не знаю, чи вона погодиться, але її варто вмовляти.
Вона не чарівник Гендальф із фентезі, але вона зможе виробити стратегію та її впроваджувати. Як мінімум, медики і пацієнти знатимуть, що робити, апарати ШВЛ використовуватимуть на повну, робитимуть ширше тестування - і держава бачитиме, де епіцентр та намагатиметься його локалізувати. Тобто, уряд протидіятиме загрозі системно.
Логічно припустити, що для влади, яка все міряє рейтингами, її антирейтинг - на який, між іншим, працює вся російська дезінформація - має суттєве значення. Можливо, тому її й не залишили керувати міністерством. Але годинник цокає, і вибору особливого немає.
На момент написання статті ми мали 2203 офіційно зареєстрованих хворих. Подвоєння щотри дні, ~1.4% померлих, перехворіє мінімум 60%, помре - 300 тисяч.
P.S. З Уляною Супрун нас нічого не пов'язує, крім публічної дискусії щодо потреби носити маски. - https://texty.org.ua/articles/100714/koronavirus-vbyvaye-i-vbyvatyme-shob-protydiyaty-pandemiyi-z-minimalnymy-vtratamy-ulyanu-suprun-potribno-zrobyty-vice-premyerom/
"Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса." https://dumskaya.net/news/zhena-ministra-zdravoohraneniya-uchredila-meditc-112006/