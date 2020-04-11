 Нардеп Палица требует открыть дело против Гетманцева и Заблоцкого, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Основная претензия сводится к тому, что временно на момент заседания обязанности Секретаря комитета исполнял Заблоцкий, поскольку Палица отсутствовал. Заблоцкий считал голоса и подписывал протокол. По мнению заявителя, он не имел права ставить свою подпись, поскольку акты и протоколы должен подписывать Секретарь.

"Если нет Секретаря, на время заседания глава комитета либо сам ведет подсчет голосов, либо может определить такого человека из членов комитета, это урегулировано законом "О Комитетах Верховной Рады Украины", в этом нет ничего особенно, распространенная практика, - пояснил наш источник. – Поскольку Заблоцкий считал, он и подписал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не будет полгода рассматривать 16 тыс. поправок в закон о банках, - Разумков

В Офисе генпрокурора нам подтвердили, что заявление поступило, но пока не принято решение об открытии уголовного производства.

"Заявление пришло. Я его с резолюцией отправила на Любовича и Холодницкого (заместители Генпрокурора. – Ред,). После их рапортов буду принимать решение", - рассказала Цензор.НЕТ Генпрокурор Ирина Венедиктова.