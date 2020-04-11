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 Политика Украины
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Все про:банки (1730) ВР (24780) законопроект (2384) Коломойский (1347) Палица (30) Гетманцев (57) Офис генерального прокурора (230) Заблоцкий (1)

 Нардеп Палица требует открыть дело против Гетманцева и Заблоцкого

Нардеп Игорь Палица обратился с заявлением в Офис генпрокурора на главу Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева и члена этого комитета Марьяна Заблоцкого после заседания, на котором было принято решение рекомендовать парламенту рассмотреть в первом чтении на внеочередном заседании "антиКоломойский" законопроект о банках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Основная претензия сводится к тому, что временно на момент заседания обязанности Секретаря комитета исполнял Заблоцкий, поскольку Палица отсутствовал. Заблоцкий считал голоса и подписывал протокол. По мнению заявителя, он не имел права ставить свою подпись, поскольку акты и протоколы должен подписывать Секретарь.

"Если нет Секретаря, на время заседания глава комитета либо сам ведет подсчет голосов, либо может определить такого человека из членов комитета, это урегулировано законом "О Комитетах Верховной Рады Украины", в этом нет ничего особенно, распространенная практика, - пояснил наш источник. – Поскольку Заблоцкий считал, он и подписал".

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В Офисе генпрокурора нам подтвердили, что заявление поступило, но пока не принято решение об открытии уголовного производства.

"Заявление пришло. Я его с резолюцией отправила на Любовича и Холодницкого (заместители Генпрокурора. – Ред,). После их рапортов буду принимать решение", - рассказала Цензор.НЕТ Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Источник: https://censor.net.ua/n3188394
 
 
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Фамилия неправильная. Не Палица, а Палица-Коломойский. Или так: Палица-Коломойский-Дубина.
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Палица и так, без смены фамилии не по-детски палицца.
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Он не шнурок Каломойского. Если Дубинский пудель Каломойского, то Палица цепной бульдог
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Этот на бульдога не тянет, скорее - дворняга (дворберман-пинчер 😂)
Бульдог у Бени - Портянка.
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Палица служит Каломойскому лет 20, а Портянку Беня намотал себе на вонючую ногу совсем недавно
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міней губельман@bension17 10 апр.

При Януковиче чуть-чуть пожили под санкциями, ещё смешными и ни на что не влияющими, время продолжить.

Нардеп Палица требует открыть дело против Гетманцева и Заблоцкого - Цензор.НЕТ 820
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Dmytro Zinkevych@DimaZinkevych 22 ч

А йому і не треба.
Лєна плаче, бо кожного дня каже зєлє: "ужє пора, паєхалі, нас пріб'ют".
Але він стійко відповідає: "Падпустім пабліже - больше заплатят".
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Ігор Петрович Палиця - Председатель правления ОАО «Укрнафта». Заслуженный экономист Украины. Близкий соратник Игоря Коломойского. Википедия
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Який "принциповий" шнирь , ой сори - "слуга" бЄні..
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