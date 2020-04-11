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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (5136) Ермак Андрей (246) Офис Президента (321)

 Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются"

Власть очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским проверили обеспечения наших военных на передовой. Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии. В палаточном городке для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя все необходимое для этого есть. Кроме того, мы постоянно отправляем в армию новые партии средств защиты военных медиков", - написал он.

Ермак подчеркнул, что "обеспечение всем необходимым наших военнослужащих, которые защищают Украину и всех граждан - среди важнейших приоритетов нашей команды".

"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях Минской Трехсторонней контактной группы", - сообщил он.

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Также Ермак сообщил, что делегация во главе с президентом посетила мемориал погибшим пассажирам автобуса "Златоустовка-Донецк", который боевики обстреляли из "Градов" в 2015 году. Тогда погибли 12 человек, а еще 19 - получили ранения: "Мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны".

"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, майора ВСУ Андрея Жука. Он героически погиб в мае 2016 года, защищая побратимом от вражеской диверсионной группы", - добавил глава ОП.

Ермак: Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188393
 
 
 Топ комментарии
 
А нас - граждан Украины беспокоит, почему в ДБР до сих пор не открыто уголовное дело против воров, мародеров и коррупционеров - братьев Ермаков.
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Влада приховала велику кількість поранених на фронті, тому шо в них немає війни на Сході України з агресором Росією.
Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 7950 Київ, 18 швидких з пораненими з передової.
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"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Короче, Вова ездил беспокоиться.
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А нас - граждан Украины беспокоит, почему в ДБР до сих пор не открыто уголовное дело против воров, мародеров и коррупционеров - братьев Ермаков.
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не петро брата, а андрей брата дениса жизни лишил
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Это по поводу "записей", так их можно отнести в раздел "юмор" - как непонятно кто лохов разводил.
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после этого заявления в первых рядах борьбы с врагом ермаку забываются все коррупционные составляющие, связанные с его братом и минские подписи...
чай, ермак - не рюкзак, не просто так президент владимир взял его в поездку и доверил озвучить такие слова
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"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Короче, Вова ездил беспокоиться.
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мерса він купив, не виключено, що за росіски мані.
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Влада приховала велику кількість поранених на фронті, тому шо в них немає війни на Сході України з агресором Росією.
Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 7950 Київ, 18 швидких з пораненими з передової.
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та це ваші проблеми.
ви прищеплюєте війську комплекс неповноцінності.
ви не даєте їм виконувати свій обов'язок.
тварі зелені.
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Ви що не заєте - треба "просто прекратить стрелять"? Забули? То я нагадую...
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Ворог при владі обіцяє провести черговий обмін полоненими ще до Великодня. Те, що наші військові, які скніють в застінках МДБ, залишаться там, особисто в мене жодних сумнівів не викликає. Цікаво, кого рашистські ******* нам впарять цього разу? Таксистів? Сепарів і катів? Бурятів?
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То Богдан, вот теперь Ермак. Где они такие берутся?
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То Богдан, теперь Ермак.

Один му-ак, другой - му-ак!
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Кацапская подстилка, какое уже звание получила от *****?
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ермак должен приказать зеленскому подать в отставку, а потом пустить себе пулю в лоб.
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Як це не виконуються, коли ви Єрмак дали їм посади в Консультаційній групі? По суті ви визнали сепарів рівноцінними собі, тому там домовленостей не може бути. Готуйте тепер міждержавний договір і свою капітуляцію.
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Остается одно. Отводить подальше в тыл.
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а нас беспокоит то что во власти все продажные твари.
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Ермака бес покоит? Рылли? Чтоб вы пережили своих детей чмошники
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Поменяли дурака
на Андрея дЕрьмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила,
А какая разница!
Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 4822
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между двух полужопий маленькая зеленая какаха вылезла
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Ну, так і ви посилюйте вогонь у відповідь !
Це ми тут на Цензорі повинні вам підказувати ?
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Кураторам своим в Кремль напиши или сразу в Спорт-лотто!
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Да ты че?
Так может изъять стрелковое оружие у солдат ВСУ?
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Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 4679

а где они для фотосессии таких гераклов комнатных набрали... что на их фоне нашефсё выглядит даже прилично? ))) (или это его личная массовка с ним шарохается )
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Наверное охрана. Только одели как военных. Под стать локации.
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не хочу комментировать... расхотелось... говно зеленое
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Єдиний Верховний Гавнокомандуючий за всю історію людстваЕрмак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 1655, який приїздить на фронт проінспектувати як війська по його наказу здають свою землю
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москалі порушують договір, як тільки складаюця вигідні умови
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Да ты шо. Правда стреляют. Надо прекратить!
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****** - других слов не подобрать... Дошло до них аж через пол года.
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Не выполняют договорённости сукины дети! Надо ставить вопрос! Или даже два и громко ставить, шоб напугать! Иначе никак ....совсем оборзеют. А пока, лишить оборонку финансирования.
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Березень 2018 - 9 загиблих, 25 поранених
Березень 2019 - 8 загиблих, 32 поранених
Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет, надо просто прєкратіть стрєлять!!!

Березень 2020 - 12 загиблих, 74 поранених
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фейк. основным признаком сивухи являются джинсы. мокрые по пояс. и пицца в одной руке, пицца в другой. но у так похож.
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Принцип " Просто надо перестать стрелять" не работает? Ну как же так, а мы были так уверены, что это главное в войне......... И что стрельба не прекращается исключительно потому что некоторые зарабатывают на крови. Неужели Нелох ошибался ? Да быть того не может, чтобы его договоренности не соблюдались.
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договоренности не выполняются ? Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 4236 неужели мыжебратья обманули ? никогда такого не было и вот опять
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Та ты шооо??? Не может быть!!! Так давайте обсудим это в консультационном совете. Напрямууу....
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Его сначала обеспокоил Козак по телефону, по указанию таварища Путена.
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он уверен, что с заправкой принтеров и наличием туалетной бумаги в туалетах в офисе президента все в порядке? Или уехал на Донбасс, бросив принтеры и жопы клерков на произвол судьбы?
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"Страшно - за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Страшно це бути ніким і самостверджуватись за рахунок приниження інших людей". (В.Зеленський)Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 7134
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Деятельность агента фсб ермака больше беспокоит.
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у зелёного клоуна падает рейтинг, торговля должностями под ударом ...
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договоренности не выполняются поэтом что - увеличим ещё участки разводняка
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Результаты работы зелёных гуманоидов:
1)Борьба с олигархами закончилась,не начавшись.
2)Борьба с коррупцией закончилась не начавшись.
3)Под залог стали выходить не только коррупционеры,но и те,кого подозревают в умышленном убийстве.
4)При барыгах экономика росла хотя бы на 2%,сейчас сдохла окончательно.
5)В стране ввели карантин и дикие штрафы,не обеспечив население элементарными методами защиты.
6)Обнищание народа не только не остановлено,но усилилось с катастрофической скоростью.
7)Во время карантина открывают ломбарды с целью скупить у людей последне за бесценок.
8)Все подонки и мрази стали лучшими друзьями зелёных гуманоидов.
9)Весны и посадок в Украине не будет,как и при барыге.
10)Тайные договорняки и решалово продолжилось.
11)Такого провала по бюджету небыло за всю историю Украины.
12)Сдача Украины и сепаратизм стали приоритетом власти.
13)Мнение народа власть не интересует.
14)Стратегии развития Украины как небыло,так и нет,плывем как дерьмо по течению.
Вот такие краткие достижения Зелоха!!!
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Идиоты, а вы ожидали чего-то другого от )(уйла и рашки, которым вы поверили?
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Візовий режим с россією не зупинить війну, але покаже цілому світу рішучість української? влади до змін. Запроваджуйте візи!!!!
Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются" - Цензор.НЕТ 9150
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«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир», - отметил Зеленский. 11.04.2020
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