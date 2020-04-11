 Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются"

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским проверили обеспечения наших военных на передовой. Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии. В палаточном городке для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя все необходимое для этого есть. Кроме того, мы постоянно отправляем в армию новые партии средств защиты военных медиков", - написал он.

Ермак подчеркнул, что "обеспечение всем необходимым наших военнослужащих, которые защищают Украину и всех граждан - среди важнейших приоритетов нашей команды".

"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях Минской Трехсторонней контактной группы", - сообщил он.

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Также Ермак сообщил, что делегация во главе с президентом посетила мемориал погибшим пассажирам автобуса "Златоустовка-Донецк", который боевики обстреляли из "Градов" в 2015 году. Тогда погибли 12 человек, а еще 19 - получили ранения: "Мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны".

"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, майора ВСУ Андрея Жука. Он героически погиб в мае 2016 года, защищая побратимом от вражеской диверсионной группы", - добавил глава ОП.