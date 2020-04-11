 Ермак: "Нас беспокоит усиление обстрелов украинских позиций боевиками, договоренности не выполняются"

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским проверили обеспечения наших военных на передовой. Сейчас особенно важно предоставить все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в нашей армии. В палаточном городке для инфекционных больных COVID-19 66-го Военно-мобильного госпиталя все необходимое для этого есть. Кроме того, мы постоянно отправляем в армию новые партии средств защиты военных медиков", - написал он.
Ермак подчеркнул, что "обеспечение всем необходимым наших военнослужащих, которые защищают Украину и всех граждан - среди важнейших приоритетов нашей команды".
"Нас также очень беспокоит усиление обстрелов украинских позиций со стороны боевиков. Договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются. Представители Украины снова и снова продолжают ставить этот вопрос на заседаниях Минской Трехсторонней контактной группы", - сообщил он.
Также Ермак сообщил, что делегация во главе с президентом посетила мемориал погибшим пассажирам автобуса "Златоустовка-Донецк", который боевики обстреляли из "Градов" в 2015 году. Тогда погибли 12 человек, а еще 19 - получили ранения: "Мы никогда не забудем это зверство, а террористы обязательно будут наказаны".
"Кроме того, Владимир Зеленский почтил память Героя Украины, майора ВСУ Андрея Жука. Он героически погиб в мае 2016 года, защищая побратимом от вражеской диверсионной группы", - добавил глава ОП.
чай, ермак - не рюкзак, не просто так президент владимир взял его в поездку и доверил озвучить такие слова
Короче, Вова ездил беспокоиться.
Київ, 18 швидких з пораненими з передової.
ви прищеплюєте війську комплекс неповноцінності.
ви не даєте їм виконувати свій обов'язок.
тварі зелені.
Один му-ак, другой - му-ак!
на Андрея дЕрьмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила,
А какая разница!
Це ми тут на Цензорі повинні вам підказувати ?
Так может изъять стрелковое оружие у солдат ВСУ?
а где они для фотосессии таких гераклов комнатных набрали... что на их фоне нашефсё выглядит даже прилично? ))) (или это его личная массовка с ним шарохается )
Березень 2019 - 8 загиблих, 32 поранених
Ура, сдєлаєм їх разом, хуже не будет, надо просто прєкратіть стрєлять!!!
Березень 2020 - 12 загиблих, 74 поранених
1)Борьба с олигархами закончилась,не начавшись.
2)Борьба с коррупцией закончилась не начавшись.
3)Под залог стали выходить не только коррупционеры,но и те,кого подозревают в умышленном убийстве.
4)При барыгах экономика росла хотя бы на 2%,сейчас сдохла окончательно.
5)В стране ввели карантин и дикие штрафы,не обеспечив население элементарными методами защиты.
6)Обнищание народа не только не остановлено,но усилилось с катастрофической скоростью.
7)Во время карантина открывают ломбарды с целью скупить у людей последне за бесценок.
8)Все подонки и мрази стали лучшими друзьями зелёных гуманоидов.
9)Весны и посадок в Украине не будет,как и при барыге.
10)Тайные договорняки и решалово продолжилось.
11)Такого провала по бюджету небыло за всю историю Украины.
12)Сдача Украины и сепаратизм стали приоритетом власти.
13)Мнение народа власть не интересует.
14)Стратегии развития Украины как небыло,так и нет,плывем как дерьмо по течению.
Вот такие краткие достижения Зелоха!!!