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Все про:завод (386) Павлоград (76) ракеты (869) финансирование (1404) топливо (489)

 Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

Государство не выделило финансирование на Павлоградский химический завод, который производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли, в том числе производство ракет "Вільха".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал директор завода Леонид Шиман.

"ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования, в Гособоронзаказе 2020-го года на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены. ... Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время - уволим еще 190. Вопрос, зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?" - сказал он.

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ПХЗ владеет технологией производства твердого ракетного топлива. Это топливо необходимо для всех серийных и перспективных ракет украинского производства. Остановка завода будет означать остановку всей ракетной отрасли.

"Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Вільха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Вільхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Вільхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского". А если "Вільхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?" - говорит Шиман.

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Помимо производства, завод владеет технологией переработки и утилизации ракетного топлива, умеет продлевать ресурс ракет и производит разные виды взрывчатки.

"Все эти технологии на протяжении многих лет были созданы за счет средств украинских налогоплательщиков, это многие миллиарды гривен. Мы освоили уникальные технологии, которыми большинство стран мира не владеет. ... При этом программы производства не закрываются, то есть, вполне вероятно, что мы сегодня тратим на увольнение деньги, а завтра снова будем тратить на набор", - пояснил Шиман.

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В России аналогичный завод "Каменский" находится недалеко от границы Украины, в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает по полной программе.

Источник: https://censor.net.ua/n3188391
 
 
 Топ комментарии
 
ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования
Джерело: https://censor.net.ua/n3188391

Тобто проект Вільха закрили ще до епідемії коронавірусу.
А ви, зелененьки, кажете зради нема. Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 2188
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кравчук сам закликав всіх голосувати за зе.
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что останется от страны? кравчук и говорил, возможно это последние выборы
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є варіант розподілу між сусідами..( думаєте мадяри та румуни просто так свої паспорти роздають..?
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Не верзіть куйні, шановний. Першою умовою до вступу в ЄС є відсутність претензій на терени до сусідніх держав.
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можна подати як спасіння "співвітчизників".. євроліберасти зхавають..
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кравчук сам закликав всіх голосувати за зе.
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Тому що сам така ж сама продажна тварюка, як i ЗЕлупа.
Пуйло недарма всадовив паяца на трон руками 73% дебiлiв.
Державу здають у турборежимI.
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директор производящего ракетное топливо завода Шиман...

Это какой-то капец.. Откуда таких грамотеев берете?
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ПХЗ сейчас в критическом состоянии - с начала года мы не получаем финансирования
Джерело: https://censor.net.ua/n3188391

Тобто проект Вільха закрили ще до епідемії коронавірусу.
А ви, зелененьки, кажете зради нема. Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 2188
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вы управленцев сократите а не простых рабочих и денег будет хватать.
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А зачем нужны простые рабочие, когда делать нечего?
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Ой, і хто ж це зробив? І чому? Головне! Що далі
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Шота немає висеру зебуінів про баригу-марадьора Порошенка...
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Элементарное вредительство, думаю СБУ найдет врагов Украины.
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О!
От десь у Путіна зараз готують закриті представлення до нагород !
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"В России аналогичный завод "Каменский" находится недалеко от границы Украины, в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Этот завод сейчас работает по полной программе."

Там и купим Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 9499
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Из данной статьи понятно кто поступает против Украины пользу РФ, это правительства вы-браные Президентом и утверждённые большинством в ВР. И насколько понятно правительства выполняли прямые указания Президента.
P.S. данная статья это просто информация к размышлению.
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нужно что бы Зеленский организовал вручение наград воинам ВСУ и толкнул какую нибудь речь о Мире который он увидел в глазах путина...

И поэтому заради Мира нам эти ракеты нахрен не нужны...


Хватит наживаться на войне директору Павлоградского химического завода...!! Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман - Цензор.НЕТ 4191



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зелебоба сознательно разрушает ракетную отрасль по указке рашки
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И я подозреваю, что за мои комментарии мне пенсионный фонд не выдал мою шикарную пенсию 1717 гривен за март месяц
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зеленского и ярмака вполне устраивает ...
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