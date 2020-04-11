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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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Все про:ПР (11287) Юрчишин (61) Чорновол Татьяна (536) евромайдан (6862) ГБР (1102) Венедиктова (111) Офис генерального прокурора (230)

 Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Ситуация с расследованием дела о гибели мужчины в офисе "Партии регионов" в 2014 году показывает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова дважды осознанно сказала неправду.

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, не существует никаких препятствий для расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Поэтому, призывы отменить амнистию для участников Революции - это попытка понравиться представителям режима Януковича и их сторонников", - утверждает он.

"Во-вторых, госпожа Венедиктова явно ввела в заблуждение общество, обещая быть беспристрастной. Мы видим системное наступление на достижения Революции достоинства, дискредитацию ее участников со стороны политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора. Однако мы почему-то не слышим оценки действиям Андрея Портнова. Ни по делу о похищении томов дел Майдана, ни по другим делам, которые свидетельствуют о том, что этот адепт Януковича имеет неограниченный доступ к материалам следствия и государственной тайны", - добавляет Юрчишин.

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По словам нардепа, приоритетом для политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора является не установление справедливости, а воплощение реванша клана Януковича.

"Речь идет об установлении полицейского государства, которое происходит галопирующим темпом во время карантина. ГБР и Офис генпрокурора сегодня - это руки Портнова и Януковича в Украине, которыми фактически разваливают дела Майдана", - резюмирует Юрчишин.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.

Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп Голоса Юрчишин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188389
 
   
 Топ комментарии
 
зебіли ви привели до влади гебнявий непотріб
ганьба на ваші голови, хахли шпекнуті
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Власть захвачена врагами Украины.
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Загрызите уже друг дружку. Что Вненедиктова, что Юрчишин на иностранные бабки....полезные особи разных хозяев.
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Мы видим системное наступление на достижения Революции достоинства Источник: https://censor.net.ua/n3188389
десь я це вже чув..років шість тому..нє..?
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тоді була неправда.
а зараз - на жаль....
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Та где, где? - на планерке в Ольгино, ты это чув
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убийство и сожжение заживо никогда не опрадывало рэволюционеров... вспомним когда за 2 синячка на роже черновол в прессе и в зРАДЕ был гул и гам а тут УБИЙСТВО 60 летнего безоружного мужика даже не ДЕПУТАТА ИЛИ чиновника просто оффисного трудяги
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На лицо поджог и убийство - престуление. Но то был "неправильный" оффисный трудяга, хоть и был гражданин Украины, а его родственники никто и звать их никак. Так-же, все кто кричал в 2014: мы за справедливость, за закон?
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Чому відпускають в Росію винних в загибелі людей в Одесі? Чому ти не переймаєшся за спалених людей в Одесі?
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Преступники перед законом Украины - равны, но Таня равнее остальных.
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ШТА!? Повторюю питання: чому відпускають винних у вбивстві людей в Одесі? І чому ти, персонально, не переймаєшся долею родичів загиблих молодих людей в Одесі?
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Кому и зачем нужна Венедиктова./От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский / Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов./Чей слуга Портнов: Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются.
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Хохли из зебилов 73 % предавшие память 21 апреля 2019 героев Майдана обязательно будут наказаны той самой «властью « за которою они же и проголосовали
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та вони цього не розуміють.
деякі вумники радо вітали портянку на теренах України, мовляв, воно поборе Петю.
а все пішло не по сценарію - вирішили давити тих, хто може вчиняти супротив, поливати брудом Революцію гідності, крутити шури-мури з рашкою.
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шури мури ліпєцької ф-ки з парадом під іловайськом...
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Пророссийский реванш страшнее любого вируса. В том числе и по количеству будущих жертв.
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портнов, як неабиякий активіст з росії, допомагає нашим органам встановити справедливість в цій країні.
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"такие обманы надо не признавать. их надо смывать. кровью!" (С)
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да и Оманы тоже... клоун шо, думает, раз одного помета с мишкой галустяном, его поймут и простят???
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з добрим ранком - ви в 2020 році.
оновіть методичку.
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гебня ніколи не забуде Порошенкові його державницьку позицію
вона інакше не може
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допа, шуфріч, сімон якось зовсім не потрапили під репресії..а мертвечука взагалі було витягнуто з політичного нафталіну..єфремов трохи таки постраждав, але відбувся лише легким переляком..тільки два дурника втекли..але то справжні шістки..
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зебіли ви привели до влади гебнявий непотріб
ганьба на ваші голови, хахли шпекнуті
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а чому гебня так демонстративно гомофобна, і при тому так любить тему про "в зад"?
в мене є відповідь, але цікаво першоджерело послухати
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от ты умеешь... складываю пазл... где "й" краткая, "о", "б" в слове "шпекнутые"
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Когда ткм уже Януковича КС признает легитимным?

Когда Азирова в премьеры?

Думаю все реально. Денег Януковича хватит чтобы купить всех украинских судей с потрохами.
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та там пока до этой должности добралась, не одному компрессору пришлось поработать ) та и как вакуум-машина видно много трудилась )
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Вчера кто-то заметил, что это одна морда лица с некой Пеструхиной, пришедшей со Швондером к Преображенскому.
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Ну вот посмотрите на ее рожу. она - или *банутая , или коммунистка, или два в одном
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Без сумнівів, що ця справа політично мотивована. Якщо Зе ще не зрозумів чим це йому загрожує, то наступні події його дуже неприємно здивують!
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Якщо вона бреше - подай на неї в суд. Подай в суд і покажи народу, де собака порилась.
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А Оман? А збитий літак? А корупція в МЗ?
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Який недолугий Зеленський,така ж само й прокурорша!
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Прокурворка, как раз - куртизанка власти. От эти шлюхи на службе, они, как рыба. Кто поймает, тот и жарит. А потом еще к столу подаст других ублажить... куда идут мои налоги??? Танюху Ч. судить??? Да пропадите вы пропадом, перхоть зебильная
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А де ж голоси *******? Скрипіна, Дроздова, Саакашвілі?
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Премьер испугался, карантин консолидирует Киев, еще немного и социальный взрыв по районам станет неуправляемым, как это было в Питере в 1917-м. Фактически нет силы способной его сдержать.
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Бенядиктова ніхто, а суспільство обманює вся ЗЕдерастична шобла.
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Прокураторша не сумевшая стать судьей с наименьшими показателями,вершит делишки похлеще дважды не сидевшего данецкага ПОУана... Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 3255
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Любят на РАБссии Печенегской ставить быдло во власть в Украине,Венесуэле,Сирии,Ливии.... Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 7505Идиоты пля...
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Справа Чорновол виникла, як прикриття російського шпигуна Єрмака і його брата, що торгував посадами. Все це тихо зійде на нівець і забудеться. А Єрмак буде врятований.
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Бенедиктова - шавка. У власти бандиты, у которых Бенедиктова работает шавкой. Вот где проблема.

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ще про одного "чесного" ригіАнала сьогодні прочитав: володимир захаров....пішов вдихнув Українського повітря...і здох...а я думав тільки Сокіл чечетов таким був...

о якби ці подвиги повторили інші ригіАнали на кшталт медведчуків, бойків, шуфричів, труханових, муравйових, добкіних...
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Антикоррупционный центр в Украине под патронатом Зели был создан в июле 2019 года.С того дня и по сегодня сей центр больше не собирался.Следовательно коррупцию ЗеЗеля победил именно в иле 2019 г.Бедность еще раньше,19 мая Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 5326Прямо Столыпин...
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КОГДА С УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ИСЧЕЗНУТ РОССИЙСКОКОЗЛЯЧИЕ ФАМИЛИИ !!!???
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то той юрчишин шо козявки на засіданнях ради поїдає?
"авторитет", канєшно? Венедіктова обманює суспільство. Це видно у справі про загибель чоловіка в офісі ПР 2014-го, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4784
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