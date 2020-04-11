 Венедиктова обманывает общество. Это видно по делу о гибели мужчины в офисе ПР в 2014-м, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Об этом заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Во-первых, не существует никаких препятствий для расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Поэтому, призывы отменить амнистию для участников Революции - это попытка понравиться представителям режима Януковича и их сторонников", - утверждает он.
"Во-вторых, госпожа Венедиктова явно ввела в заблуждение общество, обещая быть беспристрастной. Мы видим системное наступление на достижения Революции достоинства, дискредитацию ее участников со стороны политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора. Однако мы почему-то не слышим оценки действиям Андрея Портнова. Ни по делу о похищении томов дел Майдана, ни по другим делам, которые свидетельствуют о том, что этот адепт Януковича имеет неограниченный доступ к материалам следствия и государственной тайны", - добавляет Юрчишин.
По словам нардепа, приоритетом для политически зависимых ГБР и Офиса генпрокурора является не установление справедливости, а воплощение реванша клана Януковича.
"Речь идет об установлении полицейского государства, которое происходит галопирующим темпом во время карантина. ГБР и Офис генпрокурора сегодня - это руки Портнова и Януковича в Украине, которыми фактически разваливают дела Майдана", - резюмирует Юрчишин.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.
десь я це вже чув..років шість тому..нє..?
а зараз - на жаль....
вам теж раджу.
https://texty.org.ua/fragments/65393/SPYSOK_ZAGYBLYh_18_lutogo_2014_ta_obstavyny-65393/
https://www.youtube.com/watch?v=sExeYIKq5X8
деякі вумники радо вітали портянку на теренах України, мовляв, воно поборе Петю.
а все пішло не по сценарію - вирішили давити тих, хто може вчиняти супротив, поливати брудом Революцію гідності, крутити шури-мури з рашкою.
оновіть методичку.
вона інакше не може
ганьба на ваші голови, хахли шпекнуті
в мене є відповідь, але цікаво першоджерело послухати
Когда Азирова в премьеры?
Думаю все реально. Денег Януковича хватит чтобы купить всех украинских судей с потрохами.
Дивуватися будуть якраз всі інші...
о якби ці подвиги повторили інші ригіАнали на кшталт медведчуків, бойків, шуфричів, труханових, муравйових, добкіних...
"авторитет", канєшно?