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 Общество
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Все про:НАПК (816) ГБР (1102) Бабиков (31)

 НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР

Государственное бюро расследований подчеркивает, что проверка Национального агентства по противодействию коррупции не показала наличия у первого замглавы ГБР Александра Бабикова конфликта интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"НАПК отмечает отсутствие у Александра Бабикова конфликта интересов при осуществлении полномочий первого заместителя директора ГБР, и установлено, что он не наделен служебными полномочиями по принятию решений, совершению или не совершению действий по уголовным производствам, в том числе в связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах", — сказано в сообщении ГБР.

Также НАПК констатировало, что руководство ГБР приняло меры для предотвращения возникновения в деятельности Бабикова конфликта интересов, добавили в ведомстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАПК: замглавы ГБР Бабиков до должности в бюро действительно защищал Януковича и имеет частный интерес в "деле Майдана" (обновлено). ДОКУМЕНТ

При этом Государственное бюро расследований ссылается на сообщение о результатах проверки НАПК, опубликованное на сайте Агентства еще 20 марта.

На результаты этой же проверки ссылались члены общественной организации "Адвокатская совещательная группа". Накануне они указали, что Бабиков, согласно выводам НАПК, действительно был адвокатом Януковича. И у него в делах Майдана есть частный интерес. А конфликт интересов может возникнуть в случае отсутствия директора ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3188386
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Х**ло вимагає здати Україну до 9 травня !
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Нетрындите -- там не конфликт а КОНФЛИКТИЩЕ !!! Какой нужно быть продажной ТВАРЬЮ что бы пропихнуть его в ГБР !!! Это полная дескридитация и саботаж -- ГБР теперь токсичная антиукраинская шарага НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 7088
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зрада в загальному випадку - це ви всі, 73/43%зебіли.
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а в бумаге от НАПК написано, что обнаружил,

впрочем, после карантина гнать будем всю ЗЕ, не разбираясь в их оттенках
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Конфликтов интересов и быть не может!! Интерес один - сдать Украину!!! Нужно это сделать быстрее, чем это пытался сделать янык!! Тут даже людей за это больше проголосовало!! 73% как-никак!!
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Чекайте, вірте і надійтеся... а що вам ще залишається? А ще скиглити, що вас знову на*бали..
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НАБУ, НАЗК, САП, АнтикорСуд......всё это саботажники на огромном финансировании на службе внешнего управления. За 5 лет результатов и возврата денег почти ПШИК!
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и эти под идиотов косят как зеля - не поможет
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Зеленский в респираторе посетил военный госпиталь, где нет больных,в Московии кремлёвский Фюрер вообще устраивает спектакли своими телохранителями и посещение пострадавших от наводнения.от взрыва ядерной установки, после эпидемии Холеры,Чумы... НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 4698
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У Бабикова конфликта нет, есть только интерес к "бабкам". Бабиков бескорыстно любит бабки.
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Бабиковы, бибиковы... Они здесь ни при чём.
ВаЗЕлин решил, что у него большой запас прочности.
Спасибо 73% зебилов.
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люстрация как она есть. дворников и доярок времен януковича уволили с работы, а всех ублюдков подняли в должностях..
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А с утра писали, что был конфликт интересов. Что за херня творится на свете?
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"Кручу, верчу, обмануть хочу" НАПК не обнаружило у Бабикова конфликта интересов, - ГБР - Цензор.НЕТ 6282 Ну что творится........ наперсточники рулят. НАПК говорит, что есть конфликт, ГБР, ссылаясь на них же, что нет........ А вы, народ, выбирайте версию какая нравится.
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А у нього і нема ніяких конфліктів інтересів. Інтерес у нього один- якнайшвидше повернути Україну в кацапське стійло.
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В 2014 я бросал булыжники в беркутовцев - арестуйте меня!
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Вы поосторожнее с этим. Они могут.......
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И у него в делах Майдана есть частный интерес. А конфликт интересов может возникнуть в случае отсутствия директора ГБР.- конфлик интересов заключается ,не в случае отсутсвия или присутсвия директора ГБР ,а из-за присутсвия участника Майдана ,который был конфликтным ,во времья Майдана , частным интересам Бибикова ,отстаивающего интересы папиредника.имеющего конфликт собственных и интересов куйла ,против украинского народа ...вот и весь куй...Если в обществе есть конфликт- его создал и родил человек, который использует служебное положение,для создания конфликтов в Украине ,и он должен быть устранен,как создатель конфликтов в стране,,,
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Зовсім не знайшли конфлікту!? Усі так і думають, навіть не потрібно було шукати. А чому шукали, хіба були якісь сумніви?
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Рошен создал свой, карманный напк, и блазень так и оставио, таже история с гбр, ну а гпу это святое, вот и кушайте быдло.
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зеуродам надо готовиться к худшему народ предателей щадить не будет
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Напк кормушка для коррупционеров и крыша коррупции в Украине как и гбр, набу, сап, мвд, гпу, сбу, вр, км, ап, вс....
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