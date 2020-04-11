EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  109  4
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5136) карантин (2871) тестирование (271) тест (85) COVID-19 (3650) коронавирус (2289)

 Военнослужащим в зоне ООС сделали 500 ПЦР-тестов на COVID-19, все результаты - отрицательные, - сообщили Зеленскому

Президенту Владимиру Зеленскому во время посещения мобильного госпиталя в Донецкой области доложили о тестировании военнослужащих на коронавирус.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат", — сказано в сообщении.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", — отметил Владимир Зеленский.

По состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 10 случаев заболевания COVID-19, 1 из них летальный. На самоизоляции находятся 180 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3188382
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оно вроде в зону ООС поехало?
Может повезет и под обстрел попадет?
 показать весь комментарий
 
 
если будет обстрел, то опочленцев ***** накажет.. может погибнуть ценный агент по развалу Украины
 показать весь комментарий
 
А в них, що були ознаки коронавірусу, температура 39 і двохсторння пневмонія?! Навіщо витратили 500 проб?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх