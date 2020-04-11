 Военнослужащим в зоне ООС сделали 500 ПЦР-тестов на COVID-19, все результаты - отрицательные, - сообщили Зеленскому

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат", — сказано в сообщении.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы", — отметил Владимир Зеленский.

По состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 10 случаев заболевания COVID-19, 1 из них летальный. На самоизоляции находятся 180 человек.

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