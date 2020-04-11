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 Заболеваемость COVID-19 в Украине - 6% на 100 тыс. населения, летальность - 2,9%, - Ляшко

У 80% пациентов, умерших от коронавирусной болезни, были сопутствующие заболевания – диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и легких.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В возрастной структуре умерших у нас преобладают женщины - 56,2%, а также лица в возрасте от 50 лет. На их долю приходится 86,3% всех летальных исходов. Почти все умершие - 80% - имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - отметил Ляшко.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях.

Прирост подтвержденных случаев за минувшие сутки составляет 13%.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС. ВИДЕО

Такой большой прирост подтвержденных случаев за последние сутки Ляшко пояснил тем, что в статистику стали включать данные повторных исследований.

"Раньше мы публиковали цифры только от исследований, которые забирались у больных с подозрением на коронавирусную болезнь, а сейчас мы публикуем все цифры по всем исследованиям, проводимым в вирусологических лабораториях для исследования коронавирусной болезни. В эти исследования входят также и исследования от людей, которые болеют коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3188373
 
 
 Топ комментарии
 
"6% на 100 тыс. населения" - это почти "синус квадрата" Заболеваемость COVID-19 в Украине - 6% на 100 тыс. населения, летальность - 2,9%, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3757
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6% на 100 тыс. - у Виталика появился конкурент.
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А какой же процент на 200 тысяч???
Они похоже даже школу не закончили, где покупали дипломы?
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Посмотри брифинг в районе 3ей минуты, где шла речь об этом))
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Насколько достоверна ВСЯ, предоставляемая населению информация?
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"Показник захворюванності на Covid-19 в Україні на 100000 населення складає шість і нуль. Показник летальності наразі складає два і дев'ять відсотків"

Откуда взялись 6% я хз, может у РБК новость передрана не глядя ...
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ОНКО понад 15 % на 100 000 - смертність понад 75 % від хворих...
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6% на 100тыс чел. это равно 2.4млн зараженных, вы серьезно?)))
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насправді у нас на ранок 2511 хворих на ≈41 мільйон - тобто десь 6 хворих (а не процентів) на 100 тис, що у ≈80 разів менше епідемічного порогу
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Какая-то дура на ЦЕНЗОРЕ текстики тиснет...
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