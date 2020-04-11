 Заболеваемость COVID-19 в Украине - 6% на 100 тыс. населения, летальность - 2,9%, - Ляшко

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В возрастной структуре умерших у нас преобладают женщины - 56,2%, а также лица в возрасте от 50 лет. На их долю приходится 86,3% всех летальных исходов. Почти все умершие - 80% - имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - отметил Ляшко.

По его словам, за последние сутки наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях.

Прирост подтвержденных случаев за минувшие сутки составляет 13%.

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Такой большой прирост подтвержденных случаев за последние сутки Ляшко пояснил тем, что в статистику стали включать данные повторных исследований.

"Раньше мы публиковали цифры только от исследований, которые забирались у больных с подозрением на коронавирусную болезнь, а сейчас мы публикуем все цифры по всем исследованиям, проводимым в вирусологических лабораториях для исследования коронавирусной болезни. В эти исследования входят также и исследования от людей, которые болеют коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

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