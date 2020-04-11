 В США от коронавируса умер украинец, - МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.
"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - сообщил Погорельцев.
Он добавил, что родственники умершего уведомлены о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.
Напомним, по состоянию на утро 11 апреля число жертв коронавируса в США перевалило за полмиллиона.
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По последней информации на 10 апреля, за границей 172 украинца проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли.
Білорусь по населенню, це десь ДВА Києва. А хворих більше ніж у всій в Україні.
(Можна почати мову про обсяги тестування, но всьоже, но всьоже....)
пишіть нормально - захворівших, чи в тих, що діагностували коронавірус, бо Жертви це ті що від нього померли і їх нащастя не півмільйона
Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
примерно с 10:45 этот момент - благодарят.
Жизнь во время эпидемии: Как нью-йоркцы благодарят врачей и другие зарисовки из жизни города.
п.с. у человека на канале - ежедневные видео о ситуации в НЙ на улицах - что и как без нагнетания. очень интересно, имхо.