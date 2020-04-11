 В США от коронавируса умер украинец, - МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что родственники умершего уведомлены о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

Напомним, по состоянию на утро 11 апреля число жертв коронавируса в США перевалило за полмиллиона.

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По последней информации на 10 апреля, за границей 172 украинца проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли.