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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия, За рубежом
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 В США от коронавируса умер украинец, - МИД

В Соединенных Штатах Америки от коронавирусной инфекции умер гражданин Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует Цензор.НЕТ.

"10 апреля Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке получило информацию о факте смерти гражданина Украины, который умер 7 апреля в больнице Нью-Йорке Wyckoff Heights Medical вследствие заболевания COVID-19", - сообщил Погорельцев.

Он добавил, что родственники умершего уведомлены о факте смерти. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

Напомним, по состоянию на утро 11 апреля число жертв коронавируса в США перевалило за полмиллиона.

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По последней информации на 10 апреля, за границей 172 украинца проходят лечение от коронавируса, 19 выздоровели, 6 умерли.

Источник: https://censor.net.ua/n3188372
 
 
 Топ комментарии
 
В этом госпитале в emergency room(приемное отделение) медсестрой работает моя дочь. Узнаю сегодня подробности. У них там ужас что творится
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Спасибо, из за этого коронавируса я свою годовалую внучку не видел уже 3 недели. Это далеко не самый лучший госпиталь в Нью Йорке, дочь расказывала , что поначалу у них всего не хватало, а медсёстрам не хотели делать тесты на короновирус Теперь вроде все наладилось, но много заболевшего медперсонала, и приходится работать чаще.

Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
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«11 апреля 2020В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи.»

Білорусь по населенню, це десь ДВА Києва. А хворих більше ніж у всій в Україні.
(Можна почати мову про обсяги тестування, но всьоже, но всьоже....)
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Только они до сих пор проводят Чемпион по футболу со зрителями. Ну ось, ну ось.
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Слушай они правильно делают. А тестов там сделано в 2.5 раза більше ніж в Україні! При меншому населенні!
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В этом госпитале в emergency room(приемное отделение) медсестрой работает моя дочь. Узнаю сегодня подробности. У них там ужас что творится
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11 апреля число жертв коронавируса в США перевалило за полмиллиона



пишіть нормально - захворівших, чи в тих, що діагностували коронавірус, бо Жертви це ті що від нього померли і їх нащастя не півмільйона
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Спасибо, из за этого коронавируса я свою годовалую внучку не видел уже 3 недели. Это далеко не самый лучший госпиталь в Нью Йорке, дочь расказывала , что поначалу у них всего не хватало, а медсёстрам не хотели делать тесты на короновирус Теперь вроде все наладилось, но много заболевшего медперсонала, и приходится работать чаще.

Это выглядит странно, но даже во время карантина, многие люди к 7 часам вечера подходят к госпиталю и начинают хлопать , благодаря медиков за их работу. Хлопают также из приоткрытых окон люди на карантине из соседних домов. В 7 часов заканчивается 12 часовая смена. Госпиталь расположен в испаноязычном районе Бруклина, недалеко от польского района Гринпойнт и ортодоксально еврейского Вильямсбург
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https://www.youtube.com/watch?v=HPP_RlQiXfY
примерно с 10:45 этот момент - благодарят.
Жизнь во время эпидемии: Как нью-йоркцы благодарят врачей и другие зарисовки из жизни города.

п.с. у человека на канале - ежедневные видео о ситуации в НЙ на улицах - что и как без нагнетания. очень интересно, имхо.
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Да, я знаю, Денис живет в Нью Джерси, это он госпиталь в Манхэттене показывал. Wyckoff hospital расположен в районе Бушвик, Бруклин. Он молодец, честно, объективно и профессионально рассказывает. Я в комментах к его видео воюю с российскими троляками от пригожина, их там уйма на него набросилась
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Это он Lenox Hill hospital, на углу Ист 77 стрит и Лексингтон авеню, в Манхэттене показывает, приблизительно такой же как Wyckoff
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