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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4464) ВР (24780) госбюджет (773) Гончаренко (332)

 Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет, - Гончаренко

Парламентский бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государственный бюджет на 2020 год с сокращением финансирования фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн

- Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)

- добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка"", — написал Гончаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на понедельник, 13 апреля запланировано внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент рассмотрит изменения в госбюджет и в закон о защите населения от инфекционных болезней.

Источник: https://censor.net.ua/n3188369
 
 
 Топ комментарии
 
хочуть затулити діру у бюджеті діркою від нуля?
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Слуги олигархов соскабливают и перераспределяют со стенок кастрюли госбюджета...
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Гончаренко в Раде колупается в носу и ест козявки))
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чисто по библейски, одной рыбиной весь народ накормить
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Да там вместо даже колобка осталась дырка от бублика.
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зєлєнская власть плюс діджиталізация всєй страни
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там Дубинский, щас всех зашкварит.)
Мамалюбитзашквары)
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а то , что мама твоя гундяиха зарабатывает на стакан браги подсосом в общественных туалетах знаешь?
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Вана дуже соже вийшла.
А Зе мабуть до дупи приклеївся.
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А че не дали хоть пару лярдов на производство и установку шибельниц для недобитых камуняк, мацкалов, совков и им сочувствующих?
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Это что? Вредительство? Вобще в голове н укладывается - во время пандемии, которая неизвестно когда закончится, сокращать финансирование на борьбу с ней Бюджетний комітет затвердив проєкт змін до Держбюджету, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8806 Или это фейк?
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А цифру хотя бы общего урезания и во сколько раз предлагается увеличить дефицит бюджета слабо? В предыдущем проекте было увеличение дефицита в 3 раза до 300 млрд.
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