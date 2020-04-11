 Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет, - Гончаренко

Об этом сообщил в Telegram нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:

- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн

- Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)

- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)

- добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины

- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка"", — написал Гончаренко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на понедельник, 13 апреля запланировано внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент рассмотрит изменения в госбюджет и в закон о защите населения от инфекционных болезней.