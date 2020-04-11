 Бюджетный комитет утвердил проект изменений в Госбюджет, - Гончаренко

Об этом сообщил в Telegram нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По сравнению с внесенным Кабмином проектом утверждены следующие изменения:
- уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн
- Восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн)
- добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0)
- добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины
- добавлены 15 млн на национальный парк "Софиевка"", — написал Гончаренко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Внеочередное заседание ВР состоится в понедельник в 12:00, на повестке дня - изменения в госбюджет, - "слуга народа" Качура
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на понедельник, 13 апреля запланировано внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент рассмотрит изменения в госбюджет и в закон о защите населения от инфекционных болезней.
Мамалюбитзашквары)
не помічав...
ги
А Зе мабуть до дупи приклеївся.