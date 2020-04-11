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 За рубежом
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 Трамп пригрозил санкциями странам, не желающим забирать своих граждан из США: Несут неприемлемые риски для американцев

Президент США Дональд Трамп вечером в пятницу, 10 апреля, подписал меморандум, предполагающий введение санкций в отношении стран, которые неоправданно затягивают принятие своих граждан, желающих выехать из Соединенных Штатов в условиях пандемии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.

"Государства, которые не принимают или неоправданно откладывают принятие своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски для американцев в сфере общественного здравоохранения. Соединенные Штаты должны быть в состоянии осуществить возвращение на родину иностранных граждан, которые нарушают законы США", - подчеркивается в распространенном Белым домом документе.

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В соответствии с меморандумом Госсекретарь США Майкл Помпео должен запустить план по введению санкций в рамках Закона об иммиграции и гражданстве не позднее, чем через семь дней после получения уведомления со стороны министерства внутренней безопасности.

Ограничительные меры могут быть отменены, если "иностранное государство без необоснованных задержек возобновило прием" своих граждан, подчеркивается далее в документе.

Меморандум должен прекратить свое действие 31 декабря, если не будет продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3188368
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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де клоп не пролзет
и мух не пролетит
там завсегда кацап - следи за ним следи...
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Трамп сдулся, оказалось Обама был прав с своей программой общественного здравоохранения. Для Трампа этот вирус может стоить поста президента. Закрыл комиссию по Пандемии, сказал вируса нет, потом 2 недели отрицал наличие и сказал что все фантастика, а когда трупы пошли начал заднюю сдавать. Ну и хваленая американская система здравоохранения просто посыпалась.
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пятнашка а что он не так написал - он озвучил факты которые не являються сенсацией и известны всему миру - то что трамп как и путин с начало полностью отрицали наличие проблемы , и еще вопрос - много еще таких как ты упоротых "патриотов" из под прокси вещают
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да она и не хваленая, но то что Трамп обосрался и в данный момент на его "совести" тысячи умерших - его завалят исками и даже Путин не поможет. Зашквар реальный. Ему докладывали что Китай - комми, а комми как Путин - высрали что-то = солгали.
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де клоп не пролзет
и мух не пролетит
там завсегда кацап - следи за ним следи...
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Пусть сюда напишет. Зеля всех забирает. Мы ж не звери какие-то. И палатки у нас вон какие. Амерам и не снились.
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так по комметам - 3, постоянно меняющих ники ))))
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Мокша , мокши, смокчуть у д1бров1😁😁😁
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А мы всё думали, чего это наша власть всю заразу сюда таскает. Оказывается был негласный приказ: "идите нах"...
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У больниц в Москве из-за коронавируса собираются огромные очереди из скорых - видео публикуют сами медики https://nv.ua/world/countries/koronavirus-v-rossii-iz-za-epidemii-voznikli-ogromnye-ocheredi-skoryh-v-moskve-poslednie-novosti-50081524.html
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хороший повод отправить срусню нарасию
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самая отмороженная вата и фанаты пуйла, почему-то всегда живут далеко от родных мокшанских болот.
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Толерантность, милосердность, человеколюбие и права человека идут нах ребята.....

У нас и без вас проблемы , выгребайте сами - заявил Дональд Трамп...
Боже, благослови Америку..!!
Наконец то каждый сам за себя... - надоел уже этот глобальный противоестественный цирк...
Только вот что....., - верните Украине ЯО....

Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 4168
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Ну вот - как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов, так было все ОК. А как вирус, так холопы эти превратились в использованные презервативы, подлежащие немедленному вывозу в статусе позорного мусора, несущего риск антисанитарии в США. Всосали, холопи, кто вы такие для них там, кто батрачил на панов забугорных? То-то. Хоть знать будете что почем в реальности.
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"как надо было холопское стадо батраков привлекать к мытью унитазов"
Скажи мне, лахтинский, почему там, где Лахта, там сразу мытье унитазов такая болезненная тема?
Я понимаю, что все вы, лахтинские, отсидевшие, и унитаз у вас отождествляется с парашей, но ведь вы же больше не на зоне?
Или таки на зоне?
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Так он тоже самое говорит что и до эпидемии. Просто исполняет как может свои предвыборные обещания. Что не так?
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И ещё он очень хочет не терять свой рейтинг даже сейчас. Поэтому изображает заботливого отца нации.
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Так кто виноват ВОЗ или страны которые не забирают своих граждан, определиться этому дедушке нужно
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Популизм и поиски крайних. Так всё это называется.
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Игра на свой традиционный лекторат потомков куклус-клановцев и националистов всех мастей, живущих под гаслом - Америка для американцев, долой эмигрантов, забывая при этом что нет коренных американцев, кроме индейцев Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 7686
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Не поверите, в предыдущем посте еле удержалась, чтобы после смайла не добавить - Чингачкук - твой выход.
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- только не надо - про индейца вспомнишь,он и появиться )))))
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Это и хорошо, приятно видеть знакомые ники.
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я то же рад Вас читать, тем более сейчас часто, ищем и находим ,в карантине шо то хорошее
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Вы ошибаетесь.
Это заявление - "приглашение на выход" всем нелегальным мигрантам-латиносам.
Очень опасаюсь за Гондурас и Сальвадор: сейчас к ним всех латиносов-бандитов, их граждан, выпнут из США транзитом через Мексику (откуда они в США и пришли).
Прямо даже и не знаю, перенесет ли потрясение нашествия коронавирусных бандитов банановая индустрия Гондураса.

П.С. Я - националист. И я считая, что африканские бандиты, вчерашние людоеды из Судана, пару лет как принявшие христианство, в Австралии точно не нужны.
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Надо бы спросить у потомков коренного населения Австралии, считали ли их предки, что им были нужны сосланные воры, бандиты и проститутки со всей Европы...... Трамп пригрозив санкціями країнам, які не бажають забирати своїх громадян із США: Створюють неприйнятні ризики для американців - Цензор.НЕТ 8521
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не согласен с вами - учитесь у старых британцев,как надо использовать , деклассированный элемент ,на пользу государству ,а вам на этом фоне очевидна разница - да и не только вам - подумайте ,если в этом польза ,это же очевидно
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Да, и такая еще мелочь. В Судане население изначально было как мусульманским, так и христианским. Условно говоря - север мусульманским, а юг христианским. Вражда - это то, что им оставили в наследство колонизаторы, уходя из того региона. Ну, а мусульманин-людоед........... это конечно фееричное заявление. По Корану кстати, злословие (гыбат) запрещено, оно уподобляет человека, занимающегося злословием, тому, кто ест мясо своего мёртвого брата (сура 49, аят 12).
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