 Трамп пригрозил санкциями странам, не желающим забирать своих граждан из США: Несут неприемлемые риски для американцев

Об этом со ссылкой на DW сообщает Цензор.НЕТ.
"Государства, которые не принимают или неоправданно откладывают принятие своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски для американцев в сфере общественного здравоохранения. Соединенные Штаты должны быть в состоянии осуществить возвращение на родину иностранных граждан, которые нарушают законы США", - подчеркивается в распространенном Белым домом документе.
В соответствии с меморандумом Госсекретарь США Майкл Помпео должен запустить план по введению санкций в рамках Закона об иммиграции и гражданстве не позднее, чем через семь дней после получения уведомления со стороны министерства внутренней безопасности.
Ограничительные меры могут быть отменены, если "иностранное государство без необоснованных задержек возобновило прием" своих граждан, подчеркивается далее в документе.
Меморандум должен прекратить свое действие 31 декабря, если не будет продлен.
и мух не пролетит
там завсегда кацап - следи за ним следи...
самая отмороженная вата и фанаты пуйла, почему-то всегда живут далеко от родных мокшанских болот.
У нас и без вас проблемы , выгребайте сами - заявил Дональд Трамп...
Боже, благослови Америку..!!
Наконец то каждый сам за себя... - надоел уже этот глобальный противоестественный цирк...
Только вот что....., - верните Украине ЯО....
Скажи мне, лахтинский, почему там, где Лахта, там сразу мытье унитазов такая болезненная тема?
Я понимаю, что все вы, лахтинские, отсидевшие, и унитаз у вас отождествляется с парашей, но ведь вы же больше не на зоне?
Или таки на зоне?
Это заявление - "приглашение на выход" всем нелегальным мигрантам-латиносам.
Очень опасаюсь за Гондурас и Сальвадор: сейчас к ним всех латиносов-бандитов, их граждан, выпнут из США транзитом через Мексику (откуда они в США и пришли).
Прямо даже и не знаю, перенесет ли потрясение нашествия коронавирусных бандитов банановая индустрия Гондураса.
П.С. Я - националист. И я считая, что африканские бандиты, вчерашние людоеды из Судана, пару лет как принявшие христианство, в Австралии точно не нужны.