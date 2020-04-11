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 Политика Украины
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 Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19, действующий на базе 66-го военно-мобильного госпиталя.

Видео визита главы государства в палаточный городок опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Зеленского проводят по территории городка, показывая специализированные кабинеты. В частности, президенту показали палатку, в которой делают экспресс-тесты на коронавирус.

"Здесь набираются анализы, все могут выполняться в этой палатке. И после этого больной уже идет дальше. Если у него подозрение на то, что он заражен, или есть пневмония, сделали даже если экспресс-тест отрицательный - набирается сначала на ПЦР, и идет в изоляцию", — рассказал президенту собеседник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

"Здесь выполняется в палатке санитарная обработка. Тут его раздевают, остается грязная зона. Тут можно помыть руки, оно все функционирует. Бойлер установлен, а это душевая. Он принимает душ. Его переодевают в чистую одежду", — продолжилась экскурсия в другой палатке.

Зеленский поблагодарил медиков за то, что те возвращают к жизни героев, защищающих Украину.

"С пустыми руками не могли приехать. Привезли средства защиты. Вы знаете, что мы сейчас отправляем в каждую область, особенно туда, где опорные больницы, где находятся люди, которые заболели именно коронавирусной болезнью. Также для нас приоритет - и наших военных врачей обеспечить также средствами защиты", — сказал президент.

Глава государства вручил медикам памятные подарки — часы.

Также на Цензор.НЕТ: Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 01
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 02
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 03
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 04
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 05
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 06
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 07
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 08
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 09
Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/n3188367
 
 
 Топ комментарии
 
Вместо потёмкинской деревни пусть едет в Черновицкую и Тернопольскую область, клоун!
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ну бог с ним то что оно патч напялило оно к 72й какое отношение имет то а Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2254
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Седьмое фото сверху. Сравните осанку девушки и президента.
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оно под куртку броник напялило Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7и наградило не боевых а мед часть и кухню Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7451
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Оно не разу в Киеве в госпиталь не показало своё сурло
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та я вище писала -бо його там заб'ють милицями.
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Все чистенькое новенькое без единого пятнышка и царапины. Видно всю ночь свозили и готовились к церемонии
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Сколько же народа отвлекли от работы, чтобы развлекать одного урода... Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3838
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21 век, боевые действия, оккупированные территории, раненые\убитые, "главнокомандующий"
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А Зеленский почему карантин нарушает ? Сказано :собираться не больше двух и с дистанцией 2 метра.Авакову нужно срочно послать туда наряд своих дебилов , пусть выпишут штраф этому недомерку.
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Классно! Приезжай в Днепр! На шнягу про классный мост повёлся, приезжай - тебе про матрасы с массажем расскажут! Заодно ямы проинспектируешь.
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3986

Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 8428
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У Печерському райуправлінні Національної поліції ґвалт і гармидер. У ході досудового розслідування вдалось встановити особу зловмисника, який 8 квітня 2020 року о 21:40 зателефонував на лінію 102 і повідомив про замінування 10 (кардіологічного) корпусу Олександрівської клінічної лікарні Києва. До лікарні виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехники й кінологи, хворих тимчасово перевели в інший корпус, але вибухівка знайдена не була.
І ось тепер з'ясувалось, що це був п'яний жарт такого собі Дмитра Івановича Богдана 1988 року народження - помічника народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка, більше відомого в кримінальних колах як «Коля Оболонський» або «Коля Котлєта». Начебто о вечірній порі «Коля Оболонський» вживав разом зі своїм помічником алкогольні напої і веселій компанії спала думка повеселитись. Помічник народного депутата витягнув зі свого телефону SIM-картку, вставив нову картку, зробив телефонний дзвінок про замінування й повернув стару картку на місце. http://ОРД-ua.com/2020/04/10/oleksandrivsku-likarnyu-zaminuvav-bogdan/
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а на столе одноразовые костюмы защиты лежат Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4395 типо покажем как выглядит то что кент вавы продал Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 4395 Тролят его тонко
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Щось у мене сумнів виникає - а не двійник це під маскою?
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А тесты волентеры передали! А моррднр и подонок зеЛя даже 1 гоивны не дал!пусть ианатки на ростов собирает
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Ради пары минут покрасоваться перед камерами пришлось строить палаточный городок в Конча-Заспе... Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 87
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как Главнокомандующий может быть без службы в Армии?
Не стыдно отдавать честь офицерам перед клоуном-дегенератом?
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Пуйло Владирович желтым костюмом не поделился почему?
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На протяжении недель, Зеленский в каждом своем обращении говорит о том, что в Украину прибывают миллионы тестов, десятки миллионов экспресс-тестов, миллиарды масок с распираторами, тонны антисептиков. У меня есть вопрос: где это все?
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Так непойдёт, Путин был в скафандре.
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У 2015р. про це вже було відомо. "Андрій Таран відомий тим, що у 2015-му році його звільнили з посади Глави української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі у зв'язку з підозрою у державній зраді"
ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ,
Зеленський побував у наметовому містечку для хворих на COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3348

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Міністр оборони Таран працює на Росію.
Задача - зупинити рух України до НАТО:
заблоковано роботу офісу реформ МОУ.
Це дуже важлива новина, допоможіть нам поширити інформацію!
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А на що ви сподівалися від людини яка називала свою країну повією а ЗСУ баранами і сміялась що московити "відсувають" кордон нашої держави і це в той час коли на фронті гинули наші вояки?
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Против Порошенко работали все каналы и журнашлюхи.
Им к сожалению удалось.
Сейчас за зелю топят все каналы и журнашлюхи,
но у них ничего не получается.
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ПОКАЗУХА! Смотреть противно, аж тошнит. Такими мероприятиями вызывают у людей рвотный синдром и ненависть.
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Попри коронавірус не потрібно забувати, що в країні триває війна.
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Зеленський наконец выродил после заражения - медикам на фронті: наш пріоритет - забезпечити вас повністю засобами захисту . ТАК ТУПО еще надо сказать.

ФОТО это реально и брехня зеленого или
вот то что
ВНЕС ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПО ЗАЩИТЕ МЕДИКОВ УЖЕ РАССМАТРИВАЮТ К ПРИНЯТИЮ В РАДЕ .
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