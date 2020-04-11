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 Политика Украины
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 Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19, действующий на базе 66-го военно-мобильного госпиталя.

Видео визита главы государства в палаточный городок опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Зеленского проводят по территории городка, показывая специализированные кабинеты. В частности, президенту показали палатку, в которой делают экспресс-тесты на коронавирус.

"Здесь набираются анализы, все могут выполняться в этой палатке. И после этого больной уже идет дальше. Если у него подозрение на то, что он заражен, или есть пневмония, сделали даже если экспресс-тест отрицательный - набирается сначала на ПЦР, и идет в изоляцию", — рассказал президенту собеседник.

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"Здесь выполняется в палатке санитарная обработка. Тут его раздевают, остается грязная зона. Тут можно помыть руки, оно все функционирует. Бойлер установлен, а это душевая. Он принимает душ. Его переодевают в чистую одежду", — продолжилась экскурсия в другой палатке.

Зеленский поблагодарил медиков за то, что те возвращают к жизни героев, защищающих Украину.

"С пустыми руками не могли приехать. Привезли средства защиты. Вы знаете, что мы сейчас отправляем в каждую область, особенно туда, где опорные больницы, где находятся люди, которые заболели именно коронавирусной болезнью. Также для нас приоритет - и наших военных врачей обеспечить также средствами защиты", — сказал президент.

Глава государства вручил медикам памятные подарки — часы.

Также на Цензор.НЕТ: Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3188367
 
 
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Вместо потёмкинской деревни пусть едет в Черновицкую и Тернопольскую область, клоун!
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Что Вован не делает-не идут дела.
Видно в ПОНЕДЕЛЬНИК его мама родила....
Або ж просто-вроджений деб#лізм
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Пусть посмотрит где и как реально лечатся больные, что есть у врачей, а не шастает по пустым палаткам! Тут у манекенов разодетых есть все средства защиты и всё как должно быть, только нет больных, а там где есть больные - наоборот!
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Зачем ему смотреть.С его кармой хоть бы выздоровели люди.А то где ни появится,везде проблемы.
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Господи, помоги Украине!!!!
Хорошее место и время!!! Помоги, Господи!!!
Даже есть варианты!!! Помоги, Господи!!!
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Зеленский, где тесты, где маски, где шаурма?☝️☝️☝️
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чето у него маска нищебросдкая какая-то???
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Реальную помощь в больницы завозит, кока зеленый презерватив видосики пилит.
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особисто пакує 3000 продухтових наборів для невдячного лохторату..
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Ты же принципиально откажешься от помощи, зебил, и умрешь дома с листовкой ЗЕбанария в руках?
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На РФ мужчина взял в заложники свою сестру и племянников - он требовал деньги и истребитель Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС - Цензор.НЕТ 5572


По словам очевидцев, мужчина потребовал «200 тысяч долларов, самолет и Кадырова». По данным телеграм-канала Life Shot - 200 миллионов долларов наличными и истребитель, а также назначить его командующим Росгвардии.
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Хто напялив на клоуна військову форму?
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Кумир ватного быдла поехал попиариться
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Ну нет... Так на )(уйла не похож...
Где оранжевый скафандр?
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