 Зеленский побывал в палаточном городке для больных COVID-19 в зоне ООС. ВИДЕО

Видео визита главы государства в палаточный городок опубликовано на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Зеленского проводят по территории городка, показывая специализированные кабинеты. В частности, президенту показали палатку, в которой делают экспресс-тесты на коронавирус.

"Здесь набираются анализы, все могут выполняться в этой палатке. И после этого больной уже идет дальше. Если у него подозрение на то, что он заражен, или есть пневмония, сделали даже если экспресс-тест отрицательный - набирается сначала на ПЦР, и идет в изоляцию", — рассказал президенту собеседник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

"Здесь выполняется в палатке санитарная обработка. Тут его раздевают, остается грязная зона. Тут можно помыть руки, оно все функционирует. Бойлер установлен, а это душевая. Он принимает душ. Его переодевают в чистую одежду", — продолжилась экскурсия в другой палатке.

Зеленский поблагодарил медиков за то, что те возвращают к жизни героев, защищающих Украину.

"С пустыми руками не могли приехать. Привезли средства защиты. Вы знаете, что мы сейчас отправляем в каждую область, особенно туда, где опорные больницы, где находятся люди, которые заболели именно коронавирусной болезнью. Также для нас приоритет - и наших военных врачей обеспечить также средствами защиты", — сказал президент.

Глава государства вручил медикам памятные подарки — часы.

Также на Цензор.НЕТ: Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд гривен, 30 млрд из него направим на поддержку пенсионеров, - Зеленский. ВИДЕО