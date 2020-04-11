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 Рейдеры пытались украсть 10 квартир у Минобороны, - Малюська

В Украине в период карантина увеличилось количество попыток рейдерства.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вернули 10 квартир, которые перед этим, вероятно хакеры, украли у Министерства обороны Украины. Изменения в регистрационные данные по киевским квартирам внесли от имени регистратора в Николаевской области", - написал он в Facebook.

"Вообще то ли снижение деловой активности, то ли скука повысили количество попыток рейдерства. Иногда даже немного бессмысленных, как в случае с упомянутыми выше квартирами", - добавил министр.

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Рейдеры пытались украсть 10 квартир у Минобороны, - Малюська 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188366
 
 
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Он уже вылез из-под стола? И на кой ляд он отказался от юристов привата на суде с суркисами? Может затем, чтобы отдать суркисам 250 млн. зеленых? Это просто вопрос. Риторический.
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Какие рейдеры? Баканов же всех победил давно.
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Если по нормальному то послать рейдеров отжимать квартиры в Донецк.. Рейдеры пытались украсть 10 квартир у Минобороны, - Малюська - Цензор.НЕТ 8103
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