EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  1574  44
Материалы по теме:
Все про:ВОЗ (196) карантин (2871) лекарства (899) Степанов Максим (149) COVID-19 (3590) Ярно Хабихт (1) коронавирус (2289)

 Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, конечная цель которых — найти лекарство от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности, по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19", - подчеркнул Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав

По словам главы ВОЗ в Украине Хабихта, международное сообщество максимально настроено на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.

"Нам важно развивать сотрудничество, чтобы совместными усилиями победить коронавирус. А уже потом, когда пандемия закончится, вместе работать для улучшения украинской системы здравоохранения", - резюмировал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-19: число зараженных за сутки выросло до 1,69 млн, количество жертв с начала пандемии превысило 100 тыс. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3188363
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во-во. А кто своей стране помогать и тупо исполнять свои должностные обязанности будет? Старик Хоттабыч? Или снова все на меценатах типа Пороха и волонтерах?
 показать весь комментарий
 
Мафія хоче заробити на клінічних випробуваннях ліків на українцях!
 показать весь комментарий
 
В первую очередь нужно разработать лекарство от ЗЕбилизма
 показать весь комментарий
 
 
да ладно, разворуете все бабки и свалите на папередников
 показать весь комментарий
 
 
чо неужели еще не все маски РАдуцкий продал? біть такого не может
 показать весь комментарий
 
 
закупленые тесты готовы продавать. с переклеенными шильдиками. дорого!
 показать весь комментарий
 
 
Разве, что предоставлением биомассы для проведения испытаний.
 показать весь комментарий
 
 
Расия готова снова "создавать" новых вирусов, чтобы мир не обладал вакциной никогда.
 показать весь комментарий
 
Головне, щоб потім ліки надходили через фірму дружини степанова
 показать весь комментарий
 
 
они уже заплатили зарплату ученым за разработку нашего теста на коронавирус ?

или ученые до сих пор в отпуске за свой счет ?
 показать весь комментарий
 
 
Все всё поняли? Если не все, по-отечески разъясню: заболеешь, на тебе будут испытывать всякую хренотень... Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 6293
 показать весь комментарий
 
 
нет, Западу лучше отказаться. Украина уже назначила себе президента, обещавшего покончить с эпохой нищенства. Нет, лучше не надо, если не хотите запороть здоровую инициативу... с другой стороны, если Запад желает кататься по полу от смеха, шо ш...
 показать весь комментарий
 
Зелені дибіли своїми шизофреничними заявами все більше кацапів нагадують.
Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5409
 показать весь комментарий
 
 
особливо твоя жінка, що відкрила медфірми під твою міністерію
 показать весь комментарий
 
 
Партнер Андрея Кукушкина из компании Парнаса-Фрумана будет помогать миру. Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 3620
 показать весь комментарий
 
 
Чем же? ЗЕкловун запилит новый видосик, или ЗЕгенерат Юзик передаст в коробке 350 масок в Кривой РОг??
 показать весь комментарий
 
Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов

Я представляю, какое сейчас ликование во всём мире началось. Та он уже на нет сходит, Валера. Успокаивайся, кипучий ты наш. Никакой грипп два раза не повторяется.
 показать весь комментарий
 
Газета New-York Times сообщает...
Следите за руками,80% инфицированных Нью-Йорка прикасались руками к зараженной поверхности чего либо, а потом к лицу.Дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь.И гораздо реже воздушно-капельным путьом.
БережIть себе, Панове Добродii Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 8198
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, и как же в понимании Степанова Украина готова помочь?
Может денег даст разработку лекарства или на клинические исследования?
Или в Украине афигенный научный потенциал по разработке новых лекарств?
Или есть супер современные лаборатории и высокотехнологичное оборудование?
Спепанов, тебе лучше жевать, а не говорить.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, эти дебилы все еще думают, что у них в управлении страна, какой она была 30 лет назад!
 показать весь комментарий
 
себе для начала помогите, помогальщики, ****.. Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 5890
 показать весь комментарий
 
 
Прийшла Весна, тепер вже треба і саджати; Пороха у крісло Президента, а Зеленського за грати!
 показать весь комментарий
 
 
***
легко мыслить мировыми масштабами - это ноги вытереть тяжело
 показать весь комментарий
 
зегниды решили найти новую поживу ...
 показать весь комментарий
 
Еще один! В духе путинской хитрости: "Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов" - это он.
- Да Ты помоги сам себе! Или хотя бы сделай для Украины или что то для своего ведомства. А то еще ничего не сделал, ничего не показал, а уже начинает свою деятельность на посту министра с пафоса и демагогии. Видишь ли какой я, "ПАМАГУ САМОМУ МИРУ".
Ах-ах-ах!
Позорники!
Прохиндеи!
Прощелыги!
 показать весь комментарий
 
Mіністри без досвіду, депутати без освіти, генпpокурор без совісті, президент без мізків.
Давайте подумаєм про перспективи.
 показать весь комментарий
 
Хто знає,коли останній раз Зеленський був на передові?Чому немає щоденного брифінгу?Чому голодують воїни?Головнокомандувач де дівся
 показать весь комментарий
 
На основании сданных Зеленским анализов?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх