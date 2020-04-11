 Украина готова помочь миру в создании лекарства от коронавируса, - Степанов

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности, по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19", - подчеркнул Степанов.
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По словам главы ВОЗ в Украине Хабихта, международное сообщество максимально настроено на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.
"Нам важно развивать сотрудничество, чтобы совместными усилиями победить коронавирус. А уже потом, когда пандемия закончится, вместе работать для улучшения украинской системы здравоохранения", - резюмировал Степанов.
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или ученые до сих пор в отпуске за свой счет ?
Я представляю, какое сейчас ликование во всём мире началось. Та он уже на нет сходит, Валера. Успокаивайся, кипучий ты наш. Никакой грипп два раза не повторяется.
Следите за руками,80% инфицированных Нью-Йорка прикасались руками к зараженной поверхности чего либо, а потом к лицу.Дальше через рот и глаза вирус проникал внутрь.И гораздо реже воздушно-капельным путьом.
БережIть себе, Панове Добродii
Может денег даст разработку лекарства или на клинические исследования?
Или в Украине афигенный научный потенциал по разработке новых лекарств?
Или есть супер современные лаборатории и высокотехнологичное оборудование?
Спепанов, тебе лучше жевать, а не говорить.
легко мыслить мировыми масштабами - это ноги вытереть тяжело
- Да Ты помоги сам себе! Или хотя бы сделай для Украины или что то для своего ведомства. А то еще ничего не сделал, ничего не показал, а уже начинает свою деятельность на посту министра с пафоса и демагогии. Видишь ли какой я, "ПАМАГУ САМОМУ МИРУ".
Ах-ах-ах!
Позорники!
Прохиндеи!
Прощелыги!
Давайте подумаєм про перспективи.