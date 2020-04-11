EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1357  12
Материалы по теме:
Все про:евромайдан (6862) ГБР (1102)

 ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование двух уголовных производств по делам экс-правоохранителей, подозреваемых в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - указывается в сообщении.

Читайте также: Чорновол предъявили обвинения по 8 статьям: за препятствование Партии регионов и за массовые убийства

На данный момент материалы производства переданы для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Также на Цензор.НЕТ: Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3188361
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та ничего им не будет... в крайнем случае Зеля выпустит их. Эта земразь убийц украинских детей выпускает на свободу.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер їм поставлять на вид. Суворий вид. А майданівцям - довічне.
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю як цю справу тихенько закриють!
 показать весь комментарий
 
 
це - нічого
бо на суді справу розвалять
а патріотам і майданівцям - ні
загальний висновок буде: майданівці - кака, беркутня та різноманітна януківсько-ригівська наволоч - невинні жертви провокацій
 показать весь комментарий
 
 
Мда, "цукерочка" неспівмірна з можливим покаранням Тетяни Чорновол.
Та, і замнуть. IMHO
 показать весь комментарий
 
 
И с каким результатам ермак велел ГБР завершить расследование?
При нынешнем руководстве ГБР и ему подобных органов (кроме НАБУ - там парашенка еще не успел нагадить, как при создании последующих) НИ ОДНОГО СПРАВЕДЛИВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АПРИОРИ.
 показать весь комментарий
 
Настоящая фамилия "Пороха"-парашенки всем давно известна: это галетей, шокин, ярема, луценко с дамой 3 тысячелетия, мертвячук и т.д.
 показать весь комментарий
 
""Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили..." Источник: https://censor.net.ua/n3188361г

Ну хорошо, это организаторы и исполнители, а кто же заказчик??? И главное, как гражданам за сопротивление, избиение мусора так 6 лет тюрьмы, а мусору почему то 6 месяцев ДБР завершило розслідування проти двох колишніх співробітників МВС у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року - Цензор.НЕТ 8658
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх