 ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - указывается в сообщении.

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На данный момент материалы производства переданы для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

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