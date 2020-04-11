 ГБР завершило расследование против двух бывших сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября 2013 года

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в г. Киеве.
"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - указывается в сообщении.
Читайте также: Чорновол предъявили обвинения по 8 статьям: за препятствование Партии регионов и за массовые убийства
На данный момент материалы производства переданы для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.
Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Также на Цензор.НЕТ: Мы не занимаемся политикой, - ГБР о подозрении Чорновол
бо на суді справу розвалять
а патріотам і майданівцям - ні
загальний висновок буде: майданівці - кака, беркутня та різноманітна януківсько-ригівська наволоч - невинні жертви провокацій
Та, і замнуть. IMHO
При нынешнем руководстве ГБР и ему подобных органов (кроме НАБУ - там парашенка еще не успел нагадить, как при создании последующих) НИ ОДНОГО СПРАВЕДЛИВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ АПРИОРИ.
Ну хорошо, это организаторы и исполнители, а кто же заказчик??? И главное, как гражданам за сопротивление, избиение мусора так 6 лет тюрьмы, а мусору почему то 6 месяцев