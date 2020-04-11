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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
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Все про:ПР (11287) Чорновол Татьяна (536) Чумак (162) евромайдан (6862) ГБР (1102)

 Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

Производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 3 недели назад непосредственно в ГБР, хотя ранее его уже расследовала прокуратура.

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересно, что производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 (три недели назад!) года непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", — написал он.

Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".

"Я так понимаю, что это попытка показать "беспристрастие" в расследовании дел Майдана", — добавил он.

Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол.

Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак 01

Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак 02

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Читайте также: "Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же, как Таня - приходите ко мне", - Аваков о подозрении Чорновол

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Также на Цензор.НЕТ: Горбатюк: Подозрения Чорновол имеют признаки преступления со стороны правоохранителей, в "лучших" традициях преследований майдановцев в 2014 году

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/n3188358
 
   
 Топ комментарии
 
Как-то ты слабенько и мелко... Учись студент:
.
Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 8347
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Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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И это мы еще не услышали веское мощное слово Лысого и хора Мотузки.
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Вы обоє дилетант.
Треба писати - Слава Сивочолому Гетьману навіки!
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Интересная ситуация с этим "умышленным убийством" - жертва, при явной опасности, продолжает заниматься своими делами...
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Да, за такое поведение жертвы думаю надо оправдать всех причастных. Да и самого убийства наверное не было вовсе. Выфсеврети, ихтамнет.
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Здрысни кацапчик. А за убийства вы еще ответите.
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Это еще необходимо доказать, что было убийство, впрочем, тебе уже сказали - куда идти...
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Это дело сейчас - обычная тупая информационная спецоперация по отвлечению внимания людей от "успехов" зеленой пошести в последнее время. Хлеб меняют на шоу. А как говорят классики -- "Show Must Go On".
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Чорновилы ,Порошенки ,Яценюки ,Парубии пришли к власти благодаря Людям погибшим на Майдане и что-же они сделали за пять лет для народа Украину кроме как его обманули и обнесли ??? Правильно НИ-ЧЕ-ГО и теперь что-бы с ними не происходило их НИКТО не пожалеет и НИКТО не защитит а наоборот ВСЕ скажут ПОДЕЛОМ !!!!!
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а можно про "ПОДЕЛОМ" сказать громче и в цифрах и фактах конкретно?
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Ти забув результати останніх виборів?
Наступний результат буде не кращім.
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Наступним буде Бойко )) помяніть моє слово )) або Медведчук ))
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Теперь они будут радоваться, как садят майдановцев. Мечтают, по крайней мере. Это же вата конченная...
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Не надо расписьіваться за ВСЕХ, это неадекватно.
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Ця нульовка нещодавно з'явилася і вже частково вкрала нік форумчанки!
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Це якесь чергове з тих, хто змінює свої ніки десятки разів.
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Как именно обнесли ? Факты скидывайте, либо ваши слова пустой звук...
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Результат той же, як і по подіям на Майдані?
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"Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол." - исчё бы! Таня способствовала конфискации 1,5 млрд баксов мимо чёрной кассы Чумака и Яныка Тут и не только личный конфиликт мог быть
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Звинувачення народного депутата 8-го скликання Тетяни Чорновол у вбивстві працівника "Партії регіонів" є безпідставним.
Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"За владу я не відповім: які мотивації тих чи інших дій саме зокрема влади. Я можу говорити просто безпосередньо розслідування і про те, що інкримінування, зокрема, вбивства особи, яка загинула в офісі Партії регіонів, - це дійсно, на мою думку, безпідставне, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Тому що дійсно нашим управлінням розслідування здійснювалося всіх злочинів: і такі дії, які вчинялися стосовно протестувальників, і ті, які вчинялися, зокрема, і правоохоронців, де були відсутні ознаки чи необхідної оборони, чи крайньої необхідності.
І цей епізод, зокрема, загибелі працівника офісу Партії регіонів також розслідувався і дійсно не було встановлено жодних ознак умисного вбивства. Тому... і відбуваються такі дії стосовно інкримінування безпідставного такого злочину. Тобто це може дати відповіді, зокрема, і розслідування за даними фактами. Тому що в незаконному притягненні до відповідальності теж є ознаки злочину. І, виходячи з цього, можна буде зробити висновки, хто і для чого це робить", - заявив Горбатюк.
https://prm.ua/zvinuvachennya-chornovol-u-vbivstvi-pratsivnika-partiyi-regioniv-ye-bezpidstavnim-gorbatyuk/
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По матеріалам слідства (чергова справа честі) мав бути суд. Він був??
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Звідки така впевненність, що "По матеріалам слідства мав бути суд"??? Не кожне слідство виходить на суд!

Якщо конретно по цьому епізоду, то, хоч там і був злочин, але по статті, по якій, відповідно до Закону винуваті особи звільнені від відповідальності. Який суд?
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Загинув чоловік. Вже має бути справа по причинам смерті. Є пожежа, яка сталася за певних обставин, які могли привести до смерті. В будь-якому випадку - суд встановить істину, а не слідчий.
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А по беркутівцям, яких відпустили повинен бути суд?
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Їм замінили запобіжний захід. Слідство триває.
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їм суд був, йшов, вже на завершальній стадії!
мля, які ж ви брехуни, ригозебіли...
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Триває після того, як вони в росії? Це триває після стількох років розслідування та при наявності фактів їхньої вини? Щось у вас є передвзятість до таких справ!
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Упередженності немає. Є бажання побачити справедливість. Чи дочекаюсь...
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Дик а Чорновіл тут причім? У першому слідстві Чумака її прізвище не фігурувало ВЗАГАЛІ!
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Відкрилися нові факти. Якщо вона не винна, їй нічого боятися. Погоджуєтесь?
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які нові факти? Заяви вашої портянки?
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Йди розкажи це Антоненку чи Дугарь! Просто прикриють на пару років, а там випустять, чого вже!
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Ще раз: слідство проведене! Конкретно: закон забороняє за цей епізод притягувати до відповідальності! А суд - це і є притягнення! Навіть, якщо би слідчий і хотів винести матеріал в суд - прокурор має заборонити!
В суд - хіба що тільки цивільний, якщо родичі загиблого подадуть. Чи власники спаленого офісу... Але: державне обвинувачення - не повинно підтримувати!
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Неправда! Якщо слідство встановило, що факти не тягнуть на статтю, то навіть не подають матеріали до суду. Те ж з прокуратурою - намає складу злочину - не підписують подання.
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за уплаченные людьми налоги, будут для портновых говно месить
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ты же сам привел реванш к власти. че теперь скулить, побрейся.
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Чумак сам розраховував бути частиною тої влади; але його - викинули, для всіх ригів місця не вистачить...
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Опять брешешь, кацап? Чумак сам ушел, грюкнув дверьми Будки
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падла касапська, провокаторна, ти чого брешеш, як шелудивий пес? Він також відмовився підписувати "підозри" Порошенку через їх недолугість! Тут на сайті стаття є!
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Я знаю, что все что ты можешь это гавкать ругательства, на которые сквозь пальцы почему-то смотрит модерация. Тебе уже пора знать, что я всегда ткну тебя рожей в надзюренную лужу, как было когда ты брехал, что Николай Томенко не был советником Свынюки или когда ты брехав, что Свынюка не катала заяв на майдановцев в милицию Захарченко. В этот раз будет тоже. Читай, кацапудало
Нардеп Чумак вышел из БПП Депутат покинул фракцию из-за Кононенко.

О своем решении выйти из БПП Чумак сообщил в конце января. Кроме того, Чумак написал заявление о своем нежелании быть членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Хочу обратить твое, кацапудало, внимание на тот факт, что он САМ отказался от должности при свиновладе. И в этом ты тоже сбрехал
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мразіна брехлива шелудива касапська, я тут не буду виправдовуватись за свою помилку стосовно Томенка - а у всьому іншому ти брехлива навволоч сереш шарієм. Зокрема і в тому, яяк Чумак пішов з ОГПУ разом з рябошапкою. Згинь, сволоч лаптєва!
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@DarkSoulsFan12

Черновол прессуют за то же самое,
за что Сенцова закрыли в *********. Я же правильно понимаю?
Поджог офиса
антинародной, преступной партии?
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Так она сама сказала, что подожгла. Что за, это "рукоплескать"?
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не треба "рукоплескать", її та всіх інщих протестувальників звільнено від відповідальності конкретно по цьому епізоду.
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Не шить
1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;6) ст.125 умышленное легкое;7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".
Источник: https://censor.net.ua/n3188292
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реванш набирає обертів
гебнява тічка, що дорвалася до влади, не бачить берегів
чим таке закінчується, всім відомо
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а хто ж це тій "гебнявій тічці" дав тихо пожирувати та відсидітися усі ці роки..? не підкажете..?
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Ну при попередній владі вона не пройшла конкурс і не попала в Верховний Суд...
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я про ригівське кодло у цілому..нуль посадок..лише потішні для тих, хто на кацапію звалив..чого тепер волати про реванші..?
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Щось я не доганяю... а хіба Єфрємови-штепи-беркутята не при попередній владі сиділи в в'язницях? Хай навіть і під слідством, зате СИДІЛИ. А решта в кацапстані, що неясно? А от при кому сів Антоненко, а вийшли беркутята? Не при Зєльцмані?
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За пять лет после майдана посадили ноль людей.Очем этотклоун.
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Так давайте відкривайте всі старі справив які давно закрили. Там можна багато чого знайти!
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бубочка как всегда опять в говне)))))
удивительная способность постоянно влезать в говно по самые не могу))))
может пора нах с пляжа, пока не выгнали )))))
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Де результати розслідуваннь Горбатюка?
Ціль його "розслідуваннь" - відсутність результатів.
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Всі матеріали розслідувань є у справах. Тому мабуть ви троль партії регіонів!
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ОПГ Портнова - это террористы, несут угрозу национальной безопасности государства и они должны быть уничтожены.
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Бибик и ГБР хотят повесить дело на не винного человека. ПРЕСТУПЛЕНИЕ зеленой власти зе
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росияне путина хла в ГБР прессуют украинцев.
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Горбатюк дохрена чего "нарасследовал", особенно по делу Майдана 2014, авторитет блин.
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Я також, разом з Луценком, щеняв, щеняю, і буду щеняти Горбатюка за його роботу... Але, слід визнати, що він був ще не найгіршим слідаком, якщо порівнювати з *********...
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Я з Луценком Рядовой порохобот и бывший высокопоставленный алкан Югик. Галантерейщик и кардинал
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Чокают только кацапы. Ты опять спалился, козломордый Пожежу в офісі Партії регіонів, за якою обвинуватили Чорновол, вже розслідувала група прокурора Горбатюка, - Чумак - Цензор.НЕТ 4690
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Чего скулите, панове порохо- и просто боты. Не знаете как действовать, действуйте по закону. Если не виновата, ей нечего бояться. Уверен, суд зачтет ее заслуги перед Майданом.
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Шість років розслідують, розслідують і ще їм треба розслідувати. Ще й премії отримують. А там і пенсія прийде. Справи передадуть наступним хитровикоханим. Одним словом - Україна. Країна брехунів і казнокрадів.
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Удивляюсь, зачем было вообще поджигать офис ПР. Многие понимают, что зеленая банда еще хуже чем ПР. Это просматривается в первую очередь по дерибану земли. Так что, поджигать их офисы? Абсурд. А в сожженном офисе ПР наверняка сгорели документы подтверждавшие их преступную деятельность.
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Якби ви читали всі матеріали по цій справі, або хоча би переглянули відухи на цьому сайті (хоча би Тетяна Чорновол Моя боротьба 18 лютого, ви могли би знати, про що вона заявила. А саме: "Що стосується 18 числа, то офіс "Партії регіонів" був мною спалений. Це було відволікання каральних загонів тітушок від Маріїнського парку, від Кріпосного провулку, де вони у той момент почали вбивати активістів Майдану. Зараз на мене фактично вішають не тільки офіс "Партії регіонів". По суті, на мене вішають всі смерті 18 числа. Тому що мене тут звинуватять в організації масових заворушень, які за собою потягнули людські жертви. Тобто, всіх загиблих, Небесну сотню фактично. Це велика фальсифікація української історії. Як було сказано, вигідна Росії", - заявила Тетяна Чорновол. - https://espreso.tv/news/2020/04/10/quotpochavsya_perepys_istoriyi_dyskredytaciya_maydanuquot_chornovol_zayavyla_scho_yiy_zakydayut_zlochyny_za_8_kryminalnymy_stattyamy
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х.. вам мрази слуги москвы, а не Украину! народ Украины ещё никто и никогда не победил! Народ Украины никогда не умрёт, он не был и не будет под каблуком москаля!!! Закон о земле придётся отменить! Земля Украины - Душа его народа. Это точка привязки. Это - Родина! Это - за что умирают и что берегут для своего будущего. Помните зесуки -деньги свои будете жрать они не спасли овоща и вас не спасут! Душа -не продаётся!
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Партия уж сгорела, а офис почему-то до сих пор тлеет и дымится: неужто что-то из искры возгорится? Или - пойдем, товарищи, другим нытьем.
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дался им тот офис пр. оно бы не мешало и всех рыгов прошлых, будущих и настоящих, вместе собрать, посажать на колы и потом сжечь! без этих, по сути компартийных мразей, воздух будет чище не только над городами после эпидемии, а вообще над всей страной.
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Нет. Сейчас президент только его зе-лупа.
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