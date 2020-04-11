 Пожар в офисе Партии Регионов, по которому обвинили Чорновол, уже расследовала группа прокурора Горбатюка, - Чумак

Об этом сообщил в Фейсбуке бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак, информирует Цензор.НЕТ.
"Интересно, что производство по событиям шестилетней давности было зарегистрировано 25.03.2020 (три недели назад!) года непосредственно в Государственном бюро расследований, хотя именно этот эпизод уже был расследован следственной группой Сергея Горбатюка", — написал он.
Чумак считает, что действия ГБР "не вмещаются в рамки здравого смысла".
"Я так понимаю, что это попытка показать "беспристрастие" в расследовании дел Майдана", — добавил он.
Чумак отметил, что пишет об этом, не взирая на давний личный конфликт с Татьяной Чорновол.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак.
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Треба писати - Слава Сивочолому Гетьману навіки!
Наступний результат буде не кращім.
Інакше пустий трьоп.
Ні.
Це пустий трьоп.
Про це в ефірі "Прямого" заявив колишній начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
"За владу я не відповім: які мотивації тих чи інших дій саме зокрема влади. Я можу говорити просто безпосередньо розслідування і про те, що інкримінування, зокрема, вбивства особи, яка загинула в офісі Партії регіонів, - це дійсно, на мою думку, безпідставне, виходячи з тих матеріалів слідства, які були зібрані. Тому що дійсно нашим управлінням розслідування здійснювалося всіх злочинів: і такі дії, які вчинялися стосовно протестувальників, і ті, які вчинялися, зокрема, і правоохоронців, де були відсутні ознаки чи необхідної оборони, чи крайньої необхідності.
І цей епізод, зокрема, загибелі працівника офісу Партії регіонів також розслідувався і дійсно не було встановлено жодних ознак умисного вбивства. Тому... і відбуваються такі дії стосовно інкримінування безпідставного такого злочину. Тобто це може дати відповіді, зокрема, і розслідування за даними фактами. Тому що в незаконному притягненні до відповідальності теж є ознаки злочину. І, виходячи з цього, можна буде зробити висновки, хто і для чого це робить", - заявив Горбатюк.
https://prm.ua/zvinuvachennya-chornovol-u-vbivstvi-pratsivnika-partiyi-regioniv-ye-bezpidstavnim-gorbatyuk/
Якщо конретно по цьому епізоду, то, хоч там і був злочин, але по статті, по якій, відповідно до Закону винуваті особи звільнені від відповідальності. Який суд?
мля, які ж ви брехуни, ригозебіли...
В суд - хіба що тільки цивільний, якщо родичі загиблого подадуть. Чи власники спаленого офісу... Але: державне обвинувачення - не повинно підтримувати!
Нардеп Чумак вышел из БПП Депутат покинул фракцию из-за Кононенко.
О своем решении выйти из БПП Чумак сообщил в конце января. Кроме того, Чумак написал заявление о своем нежелании быть членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
Хочу обратить твое, кацапудало, внимание на тот факт, что он САМ отказался от должности при свиновладе. И в этом ты тоже сбрехал
Черновол прессуют за то же самое,
за что Сенцова закрыли в *********. Я же правильно понимаю?
Поджог офиса
антинародной, преступной партии?
1) 115 умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно);2) ст.170 препятствование деятельности Партии Регионов - 3 года;3) ст. 146 лишение свободы или похищение человека - 5 лет;4) ст. 122 умышленное телесное средней тяжести - 5 лет;5) ст. 121 умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет;6) ст.125 умышленное легкое;7) ст. 126 побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет;8) ст. 294 организация массовых беспорядков что привело к гибели людей -15 лет".
Источник: https://censor.net.ua/n3188292
гебнява тічка, що дорвалася до влади, не бачить берегів
чим таке закінчується, всім відомо
удивительная способность постоянно влезать в говно по самые не могу))))
может пора нах с пляжа, пока не выгнали )))))
Ціль його "розслідуваннь" - відсутність результатів.