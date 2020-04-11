 Ограничение свободы передвижения граждан в ряде регионов носит рекомендательный характер, - Нацполиция

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.
В то же время, подчеркивают в пресс-службе, в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля).
"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения", - говорися в сообщении.
теперь главы ога самолично будут контроллировать обьявленный ими комендантский час.
Просто говоришь менту: "Я нелох. Я гражданин этой страны. И вообще ми усі президенти і це істи на !!! "
Мусора.
(с) Аваков
А то некоторые мэры тут уже себя князьками почувствовали.
Вчера интересовались чего это мэр Ивано Франковска такой смелый насчет комендантского часа и почему упомянул львовскую и тернопольскую области.(хотя по львовской области минимум заболеваний)
А не потому ли что в этих трех областях керует партия Свобода?
То есть, инициативы некоторых меров -- не вопрос ли это политики, а не коронавируса ?