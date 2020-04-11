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 Политика Украины, Общество
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 Ограничение свободы передвижения граждан в ряде регионов носит рекомендательный характер, - Нацполиция

Решение областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят исключительно рекомендательный характер.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

В то же время, подчеркивают в пресс-службе, в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля).

"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения", - говорися в сообщении.

Читайте также: В Киеве не будут вводить на выходных комендантский час, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3188357
 
 
 Топ комментарии
 
Как всегда слились мусора,когда им закон показывают.Нужно служить,а не прислуживать захарам и авакянам.
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Если одеть граждан, которые выходят из дому в шерстяные свитера, а милиционерам выдать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество:
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9192

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Количество обращений в суд огромное, штрафы выписанные суды отменяют. Количество статей конституции нарушено минимум 5 штук. Ну и понятно козлами отпущения ментов все делать начали.
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Как всегда слились мусора,когда им закон показывают.Нужно служить,а не прислуживать захарам и авакянам.
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Если одеть граждан, которые выходят из дому в шерстяные свитера, а милиционерам выдать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество:
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9192

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Влада випустила джина з лампи. Один раз порушивши Конституцію України і запровадивши антиконституційні обмеження на пересування для громадян України центральна влада показала поганий приклад місцевій владі, тепер кожен місцевий мер чи голова сільради буде видавати свої антиконституційні накази для населення! А чого? Центральній владі можна порушувати Конституцію України, а місцевій владі не можна? Ось чим небезпечне порушення правового поля - повним хаосом в державі!
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Ігор, я ось не розумію, може ти мені поясниш? Чого я не можу, живучи біля річки, піти з вудкою посидіти на кладці з пивком? що це за брєд?
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Без всякої рекомендації, бо правова система в державі розбалансова - як хочу так кручу, верчу кого захочу.
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гы...так это авакян и слился. Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7984то есть обьявил,что приказывать ментам гарантировать комендантский час не собирается.
теперь главы ога самолично будут контроллировать обьявленный ими комендантский час.
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Количество обращений в суд огромное, штрафы выписанные суды отменяют. Количество статей конституции нарушено минимум 5 штук. Ну и понятно козлами отпущения ментов все делать начали.
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Это просто конец всего...... менты ловят женщину на улице и избивают в прямом эфире. За что? Просто стояла снимала... Гражданская война неизбежна....
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Орлы авакова во всей красе. Граждане должны иметь право на самозащиту в виде огнестрела и тогда мусорок подумает прежде чем подойти к граданину. Сначала подчинись, потом оспарюй? Ага, щас Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1919 Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2799
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как сказать... общепринятого определения ума нет. у каждого оно своё... с точки зрения буддизма - идиот вааще, например...
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А те кто уже заплотил штраф 17 000 грн ???? Смахивает на аферу с евробляхами сразу напугали штрафами штрафонули а потом забыли ,на полгода
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их кинули как лохов Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3744 а что? кто-то реально платил?
Просто говоришь менту: "Я нелох. Я гражданин этой страны. И вообще ми усі президенти і це істи на !!! "
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Ограничение свободы передвижения это преступное нарушение Конституции Украины и за это инициаторов нарушения нужно казнить! Бо иначе уже мы в Украине ни право, ни справедливость, ни свободы не восстановим.
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Плевать ВСЕ хотели на эти рекомендации !!! Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6111
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Сегодня утром гулял с собакой так половина встречных без масок была вообще, а за последних 3 дня народа бегущего куда-то увеличилось в разы.
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То не штрафи, то збір данини для його світлості!
Обмеження свободи пересування громадян у низці регіонів має рекомендаційний характер, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3009
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публічне повішення зеленої дрисні носить рекомендальний характер (поки що)
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Почалося мародерство - останні штани знімають
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В протоколе писать следующее: Рекомендуем вам в течении 14 дней заплатить в счет государства 17000 грн. Если в установленный срок не заплатите, рекомендуем удвоить сумму. С наилучшими рекомендациями
Мусора.
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В протоколе ищем ошибки берём и вычёркиваем, а внизу особое мнение-не представились, не отдали честь, не показали удостоверения.
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Ну наконец то, очень своевременное разьяснение.
А то некоторые мэры тут уже себя князьками почувствовали.

Вчера интересовались чего это мэр Ивано Франковска такой смелый насчет комендантского часа и почему упомянул львовскую и тернопольскую области.(хотя по львовской области минимум заболеваний)
А не потому ли что в этих трех областях керует партия Свобода?

То есть, инициативы некоторых меров -- не вопрос ли это политики, а не коронавируса ?
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"Обмеження пересування громадян носить порадчий характер...", - а, якщо ви нашими порадами не скористуєтесь, то ми вас вб'єм, як вбили інваліда в Луцьку, який пив пиво під власним балконом
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