 Ограничение свободы передвижения граждан в ряде регионов носит рекомендательный характер, - Нацполиция

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а полиция и Нацгвардия прежде всего проводят широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

В то же время, подчеркивают в пресс-службе, в ряде регионов местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля).

"Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введенння правового режима чрезвычайного положения", - говорися в сообщении.

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