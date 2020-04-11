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 Политика Украины
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 Зеленский в субботу посетит участок разведения сил в зоне ООС, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области, побывает на участке разведения сил в зоне ООС.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, глава государства ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

В Покровске Донецкой области Зеленский ознакомится с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

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Также президент побывает в Бердянске Запорожской области, где ознакомится с вопросом создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" Военно-морских сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3188356
 
   
 Топ комментарии
 
это да...
такого презика Московия ждала все 29 лет..
они и сепаров уберут с позиций на 10 км..., что бы случайно кто не выстрелил...
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опять будет хамить воинам...?
я не лох и мне 42 годиков....
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Верно,приезжай в Золотое-4 и подтверди,что не лох. Зеленський у суботу відвідає ділянку розведення сил у зоні ООС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 405
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Oпять в маске ?
Или, наконец-то, из Москвы качественного двойника прислали ?
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Вы ничего не понимаете. Зеленский - это святой человек. Он остановил войну в Украине. А сейчас он останавливает вирус своей силой. Это ангел во плоти. А вы все дурни.
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