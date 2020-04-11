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 Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, - Ляшко

Два случая заболевания COVID-19 зафиксированы на Николаевщине.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - сказал он.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19", - сказал он.

Читайте также: На утро 11 апреля зафиксировано 308 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 2511, умерли 73 человека, 79 - выздоровели, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3188355
 
 
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Ты бач. Ляшка из Киева вещает что там в Николаеве. По плану должно быть много вируса, а его нет! В чем проблема? - как бы говорит Аваков через задницу Ляшка. Но решение проблемы найдено! Они были в Польше! Значит у них вирус! Гениально! ШАХ И МАТ!
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Ну, от, а то не має в нас ніякого вірусу, а ось і вже є. Довезли нарешті!
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А Ляшко со свитой с какой целью приезжал?
Теперь может вздохнуть облегченно.
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Видать уже все зерно вывезли через Николаевский порт... Теперь можно и там "выявлять" вирус.
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Холуй Ляшко как будто с радостью сообщил, что наконец то в Николаевской области появились первые заражённые.
Он так долго этого ждал и вот свершилось.
Одного не пойму у этого холуя, купившего себе должность главного санитраного врача, больше других занятий нет по существу, кроме как быть попугаем, озвучивающим раз день какие то цифры...
Он уже добился тестирования на уровне цивилизовавнных стран, он создал новые лаборатории по ПЦР тестам, он вообще что то делает, кроме пятиминутного выступления в сутки перед СМИ?
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Элементарно! Каждый день гости с чемоданами баксов за разрешением работать в условиях тотальной эпидемии. Вот и портовики из Николаева счас подтянутся....Как это они без вируса жили? Все платят налог на вирус а они нет! Нехорошо.....
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Человек хоть раз посещая украинскую больницу понимает,что это бред.Везде подвезите врачей,спасайте медиков.Когда я попал в больницу этот врач чего то не думал ,что у меня может нету денег,а просто содрал денег по полной.Кому помогать?
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А почему они не вошли в статистику за сутки? После таких заявлений, как то уже нету доверия к официальной статистике...
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Скажите, вот вы себя считаете умным человеком? Да, нет? Как вообще можно что-то говорить о цифрах наших чиновников? Неужели вам в голову приходило хоть капельку верить этим цифрам?
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Любая статистика показывает сколько обнаружено зараженых, а не сколько их есть или может быть на самом деле.
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Ну наконец-то! Теперь власть может вздохнуть спокойно, а то в том Николаеве совсем от рук отбились - в стране, панимаешь, эпидемия, карантин, все должны сидеть по домам, а эти вздумали в здоровых поиграться. Нит! )))
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после поездки Ляшко появился...совпадение? не думаю.....
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