 Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, - Ляшко

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - сказал он.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19", - сказал он.

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