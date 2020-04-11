 Два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области, - Ляшко

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - сказал он.
Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.
"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случай COVID-19", - сказал он.
Теперь может вздохнуть облегченно.
Он так долго этого ждал и вот свершилось.
Одного не пойму у этого холуя, купившего себе должность главного санитраного врача, больше других занятий нет по существу, кроме как быть попугаем, озвучивающим раз день какие то цифры...
Он уже добился тестирования на уровне цивилизовавнных стран, он создал новые лаборатории по ПЦР тестам, он вообще что то делает, кроме пятиминутного выступления в сутки перед СМИ?
Сглазили нас порохоботы!