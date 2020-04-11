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 Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским: ранены два бойца

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики, нарушая Минские соглашения, обстреляли позиции украинских подразделений в районе Новотошковского на Луганщине.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Оба военнослужащих были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где им предоставили надлежащую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.

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Враг применил 120-мм минометы под Новотошковским: ранены два бойца 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188351
 
 
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Украинским бойцам полного выздоравления, врагам полную смерть!
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Это все благодаря презу Зе,наших ребят убивают,а он думает как бы сепарам амнистию за это устроить,предатель.
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разводить - альтернативы нет....
бубе браслет нерасстегивающийся на ласту
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швидше браслет чавунний на шию і в Дніпро купатися.
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Ще курва най розводить.
Вибрали пуделя циркового і дурні очікують від нього щось серйозніше ніж шапіто.
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"Я увидел в глазах Путина мир. Еще чуть-чуть постреляют, еще чуть-чуть украинцев убьют и прекратят. Нужно их не провоцировать".
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к мандею отойдеть - пока спить бубен наш зеленый....
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Убей гандона
Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 5995

Ворог застосував 120-мм міномети поблизу Новотошківського - поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 4442
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Швидкого одужання нашим хлопикам. Бережи вас всіх Господь, наші захисники
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